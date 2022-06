Szijjártó Péter: Továbbra is folyamatosan érkezik a földgáz déli irányból Magyarországra

Továbbra is folyamatosan érkezik a földgáz déli irányból Magyarországra – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Ausztria felől viszont csak csökkentett mennyiség érkezik, ami összefüggésben van a nyugati vezetékrendszerekben felmerült technológiai problémákkal. Szijjártó Péter ezért arra kérte Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy amíg nem oldódik meg a helyzet, a hiányzó mennyiséget irányítsák át a déli vezetékrendszerbe – számolt be az M1 Híradó.

Folyamatosan érkezik az orosz gáz Magyarországra

Vecsésen található az ország egyik legnagyobb gázelosztó állomása, ahonnan Budapestet is ellátják energiával. Ide több helyről, így például délről, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül is érkezik a nyersanyag. Ez az útvonal az elmúlt napokban a figyelem központjába került azzal, hogy a Gazprom a lengyel mellett a bolgár gázcsapokat is elzárta, mert a két ország nem volt hajlandó rubelben fizetni. Sokan attól tartanak, hogy ez az intézkedés a magyar gázellátásban is zavarokat okozhat.

A külgazdasági és külügyminiszter az ATV-ben hétfőn megerősítette, hogy

Bulgária rendkívül korrektül teljesíti a tranzitszerződésben vállaltakat, ezért déli irányból nincs gond a szállításokkal. Ugyanakkor Ausztriából csökkentett mennyiség érkezett, ami összefüggésben van a nyugati vezetékrendszerekben felmerült technológiai problémákkal,

aminek következtében több uniós ország nem, vagy korlátozott mennyiségben jutott hozzá az orosz gázhoz.

„Beszéltem Lavrov külügyminiszter kollégával, annak érdekében, hogy mindaddig, amíg fennáll a nyugati irányú földgázvezeték szállítórendszerekben ez a technológiai probléma, addig az oda nominált mennyiséget, vagy annak egy szükséges részét irányítsák át a déli útvonalra, hogy hiánytalanul megérkezzen minden mennyiség. Most arról tájékoztatott az MVM vezetője, hogy 88-89 százalékban érkezett meg a földgáz” – mondta Szijjártó Péter.

A tavaly ősszel megkötött szerződésnek megfelelően délről egyébként évente 3,5 milliárd köbméter, nyugatról pedig 1 milliárd köbméter orosz gáz érkezik évente.

A Klimapolitikai Intézet vezetője arról beszélt az M1-en, hogy az itthon található földgáz kitermelésével is hozzájárulhatunk a hazai igények biztonságos teljesítéséhez. Litkei Máté szerint olyan 1500-3000 milliárd köbméternyi gáz van a föld mélyében, amit azért nem bányásztak ki eddig, mert ehhez a megszokottól eltérő technológiára van szükség, ami költséges.

„Egész egyszerűen eddig azért nem indultak meg, mert magas a kitermelési költség, illetve gyakorlatilag nem fektettek a vállalatok kutatás-fejlesztésbe, hogy, hogyan lehetne ezt gazdaságosan kitermelni, hiszen volt olcsó import energia. Most az olcsóság is megkérdőjeleződött, meg maga az import ténye is megkérdőjeleződik, hiszen minél önállón tud lenni egy ország, most annál nagyobb előny” – fogalmazott Litkei Máté