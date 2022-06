Boros Imre: Fizetett ellenség az Európai Unió

Boros Imre a lap keddi számában megjelent cikk szerint leszögezte: „A helyreállítási alap pénzei járnak hazánknak, hiszen a járvány hatásainak tompítását szolgáló megoldás azért jöhetett létre, mert ahhoz Magyarország is támogatását adta”.

Nekünk eredetileg erre nem lett volna szükségünk, a magyar kormány azonban szolidáris volt a rosszabb helyzetbe kerülő déli államokkal – jegyezte meg.

A lap felidézte: nemrégiben Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte, hogy a kormány tárgyal a helyreállítási alapról az Európai Bizottsággal, és bízik az egyezség létrejöttében, a másik kérdésben pedig, amely a hétéves EU-s költségvetés összegeiről szól, július végére zárulhatnak le a tárgyalások.

Boros Imre szerint a magyar gazdaság már nincs olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint 2010 előtt volt, így a függősége is kisebb az uniós forrásoktól. Ezzel együtt jelentős segítséget jelentenek ezek az összegek. „Ez nem adomány, nem ajándék, hanem olyan pénz, ami jár hazánknak is, mert annak megtermelésében a magyar emberek is jelentős szerepet játszottak” – mondta.

A közgazdász beszélt a globális minimumadó hátteréről is, és leszögezte: az Orbán-kormány helyesen teszi, hogy annak kivetéséhez nem járul hozzá.