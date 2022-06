Bántalmazta lányait, akiket az anya sem védett meg

Jogerősen tizennégy év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy férfit, aki éveken át testileg és lelkileg is bántalmazta négy lányát. A gyerekek anyja két év, öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott – közölte a bíróság keddi határozatáról a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A férfit szexuális erőszak, szexuális kényszerítés, kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és többrendbeli kapcsolati erőszak bűntette miatt ítélték el. Emellett végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben tizennyolc évesnél fiatalabbak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, és megszüntette szülői felügyeleti jogát is.

A nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt ítélték el. Az ítélőtábla az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát a férfi esetében helybenhagyta, a nő esetében nyolc hónappal súlyosította. A jogerős ítéleti tényállás szerint a férfi és a nő közösen nevelte a 2000-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2012-ben született lányokat Győrben.

A házaspár között 2006-ban megromlott a viszony, naponta veszekedtek. A két nagyobb lány végzett el szinte minden házimunkát, és – akár a tanulásuk rovására is – a kisebb testvéreket is ellátta. Volt, hogy a férfi az idősebb lányait fakanállal, szíjjal, horgászbottal ütötte. A 15 éves gyermekét többször is addig fojtogatta, amíg rosszul nem lett, a 16 éveset pedig többször, akár két hétre is szobafogságra ítélte.

A férfi 2015-ben a 14 éves, 2018-ban a 6 éves lányával szexuális cselekményt is végzett-végeztetett, az anya pedig nem védte meg őket. 2018 tavaszán, az akkor 13 éves lány hetekre eltűnt, rendszeresen, nagy mennyiségben alkoholt és kábítószert is fogyasztott, majd még abban az évben kiemelték a családból.

