Kedvezett az időjárás, finom lesz idén a magyar dinnye, érkezik a kajszibarack is

Hazai meggyet már lehet kapni, a dinnye és a kajszibarack pedig várhatóan a hónap második felében jelenik meg a pultokon. Tavasszal nem pusztított fagy a gyümölcsösökben, így nagyon jó termés várható. A dinnye ára mintegy harmadával drágulhat, amit a ráfordítás költségeinek emelkedésével indokolnak a termelők – hangzott el az M1 híradójában.

Hamarosan kapható hazai dinnye és kajszi is

Június közepe van, mégis termetes dinnyét szüretelnek a Békés megyei Pusztaottlakán. A gazdák szerint kedvezett az időjárás a dinnyének: meleg volt és sütött a nap folyamatosan, de a kevés csapadék visszavetette a termelést. A marokkói és a görög származású magvas görögdinnyét 480 és 500 forintos áron lehet majd kapni a polcokon. A hazai dinnyének is hasonló ára lehet majd.

„Nagyon nagy plusz költséggel kellett számolniuk ebben az évben, olyan 30-40 százalékos bekerülési költséggel is akár számolhatott egy gazda, ha minden szükséges anyagot megadott a növényének” – mondta el Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.

Jó lesz az idei kajszibaracktermés is. A leggyengébb évben 10 ezer, a legjobb évben 25 ezer tonna termett az elmúlt években, idén ezért 20 ezer tonnányi hazai kajszit várnak a gazdák.

„Nem panaszkodunk, az utóbbi két évben nagyon sok helyen, nálunk is elfagyott a kajszi, jégkár is sokszor volt. Idén minőségre is, meg mennyiségre is jelenleg meg vagyunk elégedve a kajszi termésünkkel” – árulta el az M1-nek egy termelő.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke azt mondta: Nemcsak azonnali fogyasztásra keresik a gyümölcsöket a vásárlók.

„Meglepő, de nagyon nagy az igény már így szezon elején is a pálinka vagy a lekvár alapanyag iránt, ami azzal magyarázható, hogy az elmúlt két évben a nagyon gyenge termés okán drága volt a kajszi, és valószínűleg a háztartások, a háziasszonyok nem tavaly, tavalyelőtt készítettek baracklekvárt” – fogalmazott Apáti Ferenc.

Meggyet is lehet már kapni pár napja. Az elmúlt hetek esős-viharos időjárása nem okozott kárt az ültetvényekben, így a termés kiváló. Van olyan szedd magad kertészet, ahol 300 forintot kérnek a gyümölcs kilójáért.