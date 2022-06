Fónagy János: A 2010-es tíz százalékról négy százalékra esett vissza a munkanélküliség

A globális minimumadóról, a brüsszeli szankciós politikáról, a kormány gazdasági intézkedéseiről is szó volt az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának első napján, hétfőn, napirend előtt.

KDNP: A fővárosi baloldal is felült a brüsszeli „dilivonatra”

Hollik István (KDNP) elmondta, hogy az elhúzódó orosz–ukrán háború miatt egyre keményebb a gazdasági válság, amelyet tovább ront az elhibázott brüsszeli szankciós politika és a baloldal kifejezetten veszélyes ötletbörzéje. Úgy fogalmazott,

a brüsszeli „dilivonatra” a fővárosi baloldal is felült, a főpolgármester-helyettesek abban látják a háborús infláció letörését, hogy a magyarok hagyják maguk mögött az autót, szálljanak tömegközlekedésre, változtassanak hűtési-fűtési szokásaikon. Szerinte ezek a képtelen ötletek odavezetnének, hogy a háborús infláció megmarad.

Közölte, a baloldal őrült ötleteivel szemben a 2023-as költségvetés képes megvédeni a magyar embereket, mivel az létrehozza az összesen 1450 milliárd forintos rezsivédelmi és honvédelmi alapot.

Hozzátette: fontos, hogy a magyar gazdaság növekedési pályán maradjon, ezért mondanak a többi között nemet a globális minimumadóra. Jelezte, a családok és a nyugdíjasok védelme a Fidesz–KDNP-nek továbbra is prioritás.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, akkor készít jó költségvetést a kormány, ha figyelembe veszi a külső tényezőket, a háborús inflációt, az energiaválságot, amelyet az EU képtelen kezelni. Közölte, a 2023-as költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése, ezeket a célokat úgy tudják elérni, hogy közben érdemben csökken a költségvetés hiánya és nem lesz megszorítás.

A büdzsé kiemelten kezeli a családokat, a gyermekvállalást, egyetlen programban sem lépnek vissza a családok támogatásával kapcsolatban – mondta, jelezve, a kormánynak az is célja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Fidesz: A globális minimumadó nem szolgálja Magyarország érdekeit

Bánki Erik (Fidesz) szerint a háború hatásaként az egész világon magas az infláció, Kelet-Közép-Európában azonban Magyarországon a legalacsonyabb az infláció, köszönhetően az októberig maradó árstopoknak. A baloldal támogatását kérte a családokat segítő intézkedésekhez.

Szólt arról is, hogy az EU egysége fontos, de csak olyan szankciók támogathatók, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és Európának, mint annak, akit szankcionálni akarnak.

A globális minimumadóról azt mondta, hogy annak bevezetése Magyarországot hátrányosan érintené, mert ma az átlagos adóterhelés a vállalatoknak 7,5 százalék. Szóvá tette, hogy az óriás technológiai cégek kibújnak az adó alól. Az adó bevezetése nem szolgálja a Magyarország érdekeit – rögzítette.

Tállai András államtitkár azt kifogásolta, hogy a jelenlegi tervek szerint minden vállalatot megadóztatnának árbevételtől függetlenül 15 százalékkal és mivel Magyarországon ez alatt van a társasági adó mértéke, a globális minimumadó jelentős adóterhet jelentene az itt működő cégeknek. Az ország versenyképességi eredményeit az adó bevezetése tönkretenné – közölte.

Az adó bevezetését úgy írta le, mintha az EU lábon lőné magát, majd futóversenyen indulna az Egyesült Államokkal és Kínával. Szerinte nem az a legfontosabb a háború miatti válságban, hogy a gazdasági szervezeteket megterheljék egy újabb adóval.

LMP: A globális minimumadó a német tőke kiszolgálásáról szól

Ungár Péter (LMP) frakcióvezető a globális minimumadó mellett érvelve azt mondta: az nem a magyar szuverenitásról szól, hanem arról, hogy a kormánnyal stratégiai partnerségben levő multicégeknek ne kelljen megemelni a társasági adójukat. Szerinte az egész magyar gazdaságpolitika a német tőke kiszolgálására épül, és a globális minimumadóval egyetértenek a magyar emberek. Azzal viszont nem értenek egyet, hogy a kormánynak fontosabb, hogy az Audi 9 százalékos társasági adót fizessen, mint az, hogy megemeljék a közalkalmazottak bérét – mondta.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár válaszában hangsúlyozta: a multinacionális nagyvállalatok, amelyek Magyarországon beruháztak és munkahelyeket teremtettek – hozzájárulva ahhoz, hogy

a 2010-es tíz százalékról négy százalékra esett vissza a munkanélküliség

– technológiát, kereskedelmi kapcsolatokat, exportlehetőséget is hoztak.

Azzal, hogy a globális minimumadó nemzetközi kampányára rácsatlakozott a baloldal, újfent azt mutatja, hogy megint fontos jogköröket adnának ki a nemzeti kormány kezéből és „állandóan adóemelésen törik a fejüket” – vélekedett.

Párbeszéd: Emeljék duplájára a szülés utáni apai pótszabadságot!

Tordai Bence (Párbeszéd) frakcióvezető arról az európai uniós irányelvről szólt, amely kimondja, hogy a szülés utáni apai pótszabadságot legalább 10, ikrek születésénél 14 napra kell emelni. Ez pontosan duplája a jelenlegi magyar szabályozásnak és a férfiak mellett az édesanyáknak is segít, hogy ne maradjanak magukra azokban a napokban, amikor a család együttléte minden más időszaknál fontosabb – fejtette ki.

Ezért nyújtott be a Párbeszéd törvénymódosítást arról, hogy Magyarországon is vezessék be az uniós irányelvnek megfelelően az „apanapok” megduplázását – mondta.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazott: a magyar jövőt a magyar családok írják. Tájékoztatása szerint

Magyarország a szülési szabadság terén élen jár az EU-ban a nőkné, és jelentősen bővítette az apák támogatásait is,

akik gyesre, gyedre és gyetre is mehetnek, emellett igénybe vehetik a gyermekápolási táppénzt is.

Jelezte: a kormány eleget fog tenni az uniós jogból eredő kötelezettségeinek, mert az a célja, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon családot alapítani és gyermeket nevelni. Ezért is növelték 2010 óta három és félszeresére a családok támogatására fordított összegeket. Kitért arra is, hogy 2011-hez képest 5,4 százalékkal nőtt a születések száma az országban.

Mi Hazánk: A rend egy erős állam alapja

Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint káosz uralkodik a rendvédelemben, a rendőrség nem képes kielégíteni a társadalmi igényeket, nem vonzó az életpályamodell, nincs szakmai megbecsülés és az utánpótlás sem megfelelő. A rendőrök kevesen vannak, fáradtak és alulfizetettek. A Mi Hazánk szerint a rend az alapja mindennek, az nem lehet „politikai alapon eldöntött társadalmi hiánycikk”, ezért a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását újra meg kell tárgyalni, szakmai alapon kell a demotiváltságot kezelni és jelentős béremelést kell végrehajtani a szektorban – mondta a politikus.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában felidézte, hogy

a Mi Hazánk többször is provokálta a rendőrséget, jogsértéseket követett el azért, hogy bekerüljön a hírekbe.

Egyetértett az ellenzéki képviselővel abban, hogy a rend az erős állam alapja és rendőröket tisztelet illeti meg. Emlékeztetett: a kormány morális és anyagi értelemben is igyekezett megbecsülni a rendőröket, idén – a béremelés és a fegyverpénz miatt – 197 milliárd forinttal több anyagi elismerésben részesültek, mint 2021-ben. Arról is beszélt: 2010-hez képest több mint háromezer fővel nőtt az állomány létszáma, a veszélyhelyzet utáni felmondások miatti egy százalék körüli fluktuáció pedig nem jelentős.

MSZP: Nem a közszférán kell spórolni

Komjáthi Imre (MSZP) azt kérte, hogy ne azokon a munkavállalókon spóroljon a kormány, akik „az országot a hátukon viszik”, ne a közszférán spóroljon, hanem inkább a politikai kinevezetteken. Ellentmondó hírek jelentek meg arról, hogy a kormány tömeges leépítésekre készül a közigazgatásban, pedig a létszámhiány már így is gondot okoz, a megüresedő helyeket nem tudják betölteni az alacsony keresetek miatt – mondta.

Úgy látja, a kormány magán viszont nem akar spórolni, a saját fizetésüket emelik, sok új államtitkárt, biztost neveztek ki.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kijelentette:

a bérből és fizetésből élők számíthatnak a kormányra, ez a kormány nem megszüntetett munkahelyeket az elmúlt 12 évben, hanem újakat hozott létre, és jelentősen csökkent a munkanélküliség.

Semmilyen államigazgatási terület nincs, ahol bármilyen leépítésre szükség lenne – hangsúlyozta. Hozzátette: az elmúlt években több alkalommal fizetésemelést adtak a közalkalmazottaknak. Megjegyezte: a jelenlegi kormány csökkentette jelentősen a parlamenti képviselők létszámát.

Kitért rá: az elmúlt években emelkedtek a reálbérek, és a kormány több intézkedést hozott az emberek megélhetésének segítésére, így például bevezette az árstopokat.

Momentum: Több pénz kellene az egészségügyre

Hajnal Miklós (Momentum) arról beszélt, hogy a költségvetés mutatja a legjobban, mi a fontos a kormánynak. A magyarok szerint az egyik legnagyobb probléma az egészségügy helyzete, ezért óriási eredmény volt, amikor Budapest forrásokat harcolt ki az egészségügy javítására – közölte. Hozzátette: a János-kórház teljes megújítása is fontos lenne, de nem látni nyomát a költségvetésben, hol van erre pénz.

Elmondta: több budai villamosvonal korszerűsítése is lényeges cél lenne, de erre sem találni forrást a költségvetési tervezetben.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt: amikor a Momentum bekerült egy fővárosi döntéshozó testületbe, a képviselő által említett célok mégsem voltak annyira fontosak, hiszen távol maradtak a Fővárosi Közgyűlés üléséről, pedig a tömegközlekedéssel ott is foglalkozhattak volna.

Kiemelte: az ellenzék kórházakat akart bezárni a kampányban, nem pedig a felújításukról beszélt.

Jobbik: Nem működnek a kormány gazdasági intézkedései

Lukács László György (Jobbik) kifejtette: az árstop több olyan terméket érint, amelyből sok fogy és a valóságban több boltban ezek elérhetetlenek. Úgy kellene megoldani a szabályozást, hogy ne lehessen visszaélni vele, mert a valóságban trükköznek az árstoppal – vélekedett.

Közölte: az extraprofit-különadóról is bebizonyosodott, hogy nem jó megoldás, mert a cégek áthárítják az emberekre. A kormány terve az volt, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát, de így van, ők fizetik meg a háború és a rossz gazdasági válságkezelés árát – fogalmazott.

Úgy vélte, a magas áfa miatt a megemelkedett infláció által rekord adóbevételre készül a kormány, vagyis a legszegényebbekkel fizetteti meg az infláció árát.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára erre azt mondta: a képviselő kritizálja a kormány inflációellenes lépéseit, például az árstopot, miközben több ország hasonló lépést vezetett be. Az árstop bevezetése igenis jelentős pozitív hatással van az árakra, 5-6 százalékkal nyomta lejjebb az inflációt – magyarázta.

Kiemelte: az infláció ellen nagyon nehéz küzdeni, hiszen külső hatások okozzák, a legjelentősebb hatással a háború van rá. Minden ország igyekszik a maga eszközeivel küzdeni ellene, Magyarország árstopokat vezetett be – mutatott rá. Azt is mondta, hogy a lakosság jelentős része támogatja az extraprofit-különadót, a kormány gazdaságpolitikája a helyes út.

DK: Álljanak a magyar emberek pártjára és ne a nagyvállalatokéra

Arató Gergelyt (DK) felszólalása előtt Kövér László házelnök „barátságosan” figyelmeztette, mert pártjának korábbi felszólalói átlépték a házszabály kereteit. Hozzátette: ha a képviselő olyan megfogalmazásokat használ, amelyek sértik az Országgyűlés tekintélyét, akkor szankcionálni fogja.

Arató Gergely megköszönve a figyelmeztetést azt mondta, élni szeretne a képviselői szólásszabadság házszabályban rögzített jogával, a figyelmeztetést nem veszi figyelembe.

Felszólalásában arról beszélt, hogy a nehéz gazdasági helyzetben Orbán Viktor kormányának a globális, környezetszennyező, nemzetközi nagyvállalatok érdeke a fontos. Emlékeztetett arra, hogy a globális minimumadóról megegyezett a világ minden jelentős országa, az Európai Unió, de Orbán Viktor kormánya megvétózta a bevezetését.

Az ellenzéki képviselő egyetértett azzal a kormányzati érveléssel, hogy ne legyen adóemelés, ne nőjenek az emberek terhei, de szerinte a magyar kormány pontosan ezt csinálja az extraprofit-különadóval, amit az emberekre hárítanak át a cégek.

Szerinte a magyar kormány a 700 millió euró feletti árbevételű cégek versenyképességét akarja megvédeni, közben a magyar kis- és közepes vállalkozások versenyképességére nem figyel oda. Álljanak a magyar emberek pártjára és ne a nagyvállalatokéra! – szólított fel.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, ez a kormány volt az, amely a multicégeket bevonta a közteherviselésbe és vetette ki az extraprofit-különadót.

Úgy értékelte, a DK is rácsatlakozott a globális minimumadóról szóló nemzetközi kampányra. Az adó bevezetésével jogköröket adnának ki a nemzeti kormány kezéből, de az adó bevezetése azt is jelenti, hogy továbbra is mániájuk az adóemelés – közölte, jelezve, hogy tartósan és hosszú távon megdupláznák a Magyarországon tevékenykedő vállalatok adóterheit. Szerinte a DK megint külföldi elvárásokhoz igazítja a politikáját.

Közölte, háborús válság idején nem adóemelésre, hanem beruházásösztönzésre és további adócsökkentésre van szükség. Az államtitkár összehasonlította a szocialista és a mostani kormány válságkezelését, majd azt a következtetést vonta le, hogy ha válság van mind az európai, mind a magyar baloldal a családokra pakolja a terheket, ezt csinálnák most is.

Nem fogjuk engedni, hogy visszatérjen a kudarcos múlt – hangoztatta.

Határozathozatalok

Napirend

Az Országgyűlés az e heti napirendjét úgy fogadta el, hogy kedden az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatról házszabálytól eltérően dönt.

A Ház kivételes eljárásban tárgyalja a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról című határozati javaslatot, így arról is már kedden szavaznak.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a jövő évi költségvetési javaslatot a héten harminc órás időkeretben tárgyalják.

Létrejött az ÁSZ elnökét jelölő bizottság

Az Országgyűlés 125 igen és 40 nem szavazattal létrehozta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét jelölő eseti bizottságot. A bizottság nyolc tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek indítványt még hétfőn, a döntést a személyekről várhatóan kedden hozza meg a Ház. A Fidesz négy, a KDNP egy, a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP két és a Mi Hazánk egy tagot ajánlhat a testületbe.

A bizottság elnökét a kormánypárti, alelnökét az ellenzéki frakciók jelölik.

Az ÁSZ elnökjelöltjévé az válik, aki legalább öt bizottsági tag igen szavazatát megkapta.

Domokos László ÁSZ-elnöknek július 5-én jár le a mandátuma. Az Országgyűlés a Számvevőszék elnökét kétharmados többséggel 12 évre választja meg, az elnök újraválasztható.

DK: Mennyire vehető komolyan a kormány zöldpolitikája?

Barkóczi Balázs (DK) egy budapesti veszélyeshulladék-lerakóra hívta fel a figyelmet. Azt mondta: 2017 óta mintegy félmillió köbméternyi sitt szennyezi a XV. kerület egy részét. Közölte: képviselőként elődje, Hajdu László az ügyben féltucatnyi alkalommal kereste meg az illetékes minisztériumokat, a szemét azonban még mindig ugyanott van.

Azt kérdezte: mennyire lehet komolyan venni a kormány zöldpolitikáját? Kapnak-e ígéretet a helyi lakosok arra, hogy elszállítják a veszélyes hulladékot?

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára úgy felelt: az említett lerakat kapcsán a hatósági eljárás közigazgatási bíróság előtt folyik és rendőrségi nyomozás is folyamatban van, vagyis az illetékes hatóságok teszik a dolgukat.

Hozzátette:

nem szennyeződött a felszín alatti víz és a környező patakok sem veszélyeztettek.

Felhívta a képviselő figyelmét, hogy az ügyben éppen a DK által vezetett kerületi önkormányzatnak lett volna lehetősége és kötelessége is fellépni. Sajnálatát fejezte ki ugyanakkor azért, mert a képviselő korábban nem támogatta azt a javaslatot, amely szigorította a szankciókat ilyen esetekben.

A képviselő a választ nem fogadta el.

Jobbik: Lesz-e pénz a kórházi adósságrendezésre?

Lukács László György (Jobbik) arra kérdezett rá, lesz-e pénz a kórházi adósságrendezésre? Rámutatott: az intézmények adóssága évről évre nő, évente 40-70 milliárd forint értékben, ezért azt minden érvben rendezni kell. Olyan vállalkozások felé tartoznak az intézmények, amelyek az egészségügy zavartalan működését biztosítják, április végére már megközelítette a 20 milliárdot a tartozás. Kijelentette: a beszállítóknak is biztonságban kell működniük.

Azt kérdezte: változik-e az állami kórházak és rendelők finanszírozása? Megkapják-e a szükséges összeget és milyen terhet jelent számukra az infláció, lesz-e év közbeni nagyobb adósságrendezés?

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy felelt: a baloldal a kórházak 45 százalékát bezárta volna és vizitdíjat vezetett volna be. Kijelentette: a kormány minden évet úgy zárt, hogy a kórházaknak nem maradt adósságuk. A koronavírus-járvány is többletköltséget jelentett, de a kormány sosem mondta, hogy bármelyik kórháznak bármelyik tételét nem fizeti ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a világ minden országában emelkednek az energiaárak, ez a kórházaknak is többletköltséget okoz.

Közölte: a jövő évi költségvetés százmilliárdos nagyságrendű többletkiadással számol az egészségügyben, 2010 óta pedig mintegy 1500 milliárd forinttal nőtt a szektor éves büdzséje. A béremelések fedezetét is biztosítja a kabinet.

A képviselő nem fogadta el a választ.

Momentum: Mikor részesül kárenyhítésben a Budavári Önkormányzat?

Gelencsér Ferenc (Momentum) felidézte: a Budavári Önkormányzat 500 millió forintot kötött le a Széchenyi Bankban, amelyben az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium 2013 júliusában 49 százalékos tulajdonrészt szerzett és amely 2014-ben „összeomlott”.

Egy kormányhatározat szerint a felelősséget a bankot ténylegesen irányító többségi tulajdonosnak kell viselnie, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítása pedig nem terjed ki az önkormányzatokra, így nyolc éve várja az önkormányzat a pénzét. Ezért az ellenzéki politikus azt kérdezte: mikor és mekkora mértékű kárenyhítésre számíthat a Budavári Önkormányzat?

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár válaszában jelezte: a kormány törvényi kötelezettségein felül messzemenőkig gondoskodott a jogosult betétek kárenyhítéséről.

A betéttulajdonosoknak a kormány az OBA által biztosított kártalanításon felül fennálló követeléseik tulajdonarányos, 49 százalékos részét is kifizette. Ezzel a cél a fogyasztók bizalmának erősítése volt, a kártalanításban részesültek háromnegyede egyébként magánszemély volt – mondta.

Az interpelláló nem fogadta el a választ.

MSZP: Visszaadják-e a helyi közösségi közlekedés támogatását 2023-ban az önkormányzatoknak?

Szabó Sándor (MSZP) úgy fogalmazott: 2010 óta az önkormányzati jogok csorbítása zajlik és egyre nehezebb helyzetbe hozza a kormány a hazai településeket.

Emlékeztetett: a 2020-as központi költségvetés még tartalmazta azt a kétmilliárd forintot, mely a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgált, azonban ez azóta már nem szerepelt a parlament elé terjesztett költségvetésekben. Szegedi választókerületében ezzel 328 millió forinttól esett el a megyeszékhely és a többi településen is „komoly érvágást” jelent – mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az önkormányzatok anyagi helyzetéről elmondta: az iparűzési adóbevételek tíz év alatt mintegy 80 százalékkal növekedtek, ez az összeg évente mintegy 755 milliárd forintot tesz ki. A tavalyihoz képest 52,4 milliárd forint növekedés mutatható ki az iparűzési adóban – tette hozzá.

Szegedről elmondta: a város 25,1 milliárd forint állami támogatást kapott az adósságkonszolidáció részeként és az elmúlt három évben is stabil volt a város gazdálkodása. Megjegyezte azt is: Szeged tavaly 1,95 milliárd forint kormányzati támogatást kapott és számos beruházás valósult meg a városban.

Az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadta el.

Mi Hazánk: Tervez-e demográfiai földprogrammal a kormány?

Novák Előd (Mi Hazánk) demográfiai földprogramot szorgalmazott az arra fogékony fiatal párok földhöz juttatása érdekében, mert szerinte ezt hiába hirdette meg a kormány korábban, semmi sem valósult meg belőle. A magyar demográfiai mutatókat rendkívül aggasztónak nevezte, hozzátéve: a vidéki térségekben a népesség rövid időn belül elöregszik és a gazdatársadalomnak nem lesz megfelelő utánpótlása.

„Vidéken különösen aggasztó a cigányság népességrobbanása, miközben a dolgos magyarságnak nem nyújt életteret a kormány” – fogalmazott.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára válaszában a 2010 utáni kormányok legfontosabb társadalom- és gazdaságpolitikai céljai közt említette a vidéki területek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítását és a vidéki gazdaság megerősítését.

Közölte: az Eurostat adatai szerint a foglalkozási ráta vidéken 2010-2020 között 50-ről 66 százalékra emelkedett, ami a legjobb eredmény az EU-ban, a munkanélküliségi ráta pedig 14,3-ról 5,7 százalékra csökkent ugyanebben az időszakban. Emellett 2020-ban trendforduló történt, már többen költöznek vidékre, mint ahányan elvándoroltak onnan, míg a vidéki születésarány 8,5-ről 9,8 százalékra emelkedett – ismertette az adatokat.

Párbeszéd: Miért nem hosszabbítják meg a kilakoltatási moratóriumot?

Jámbor András Imre (Párbeszéd) azt kérdezte, hogy miért nem hosszabbítják meg a kilakoltatási moratóriumot. Azt is firtatta, hány ingatlant veszélyeztet a moratórium feloldása, mert szerinte akár a tízezret is elérheti ez a szám. Úgy vélte, súlyosbodni fog a lakhatási válság és most a kormány számára adott a lehetőség, hogy megvédje azokat, akik az utcára kerülhetnek.

Varga Judit igazságügyi miniszter úgy válaszolt, a kormány -felmérve a helyzetet -sok intézkedéssel segítette a járvány alatt és most a háborús infláció miatt is a magyar családok megélhetését.

Rendkívüli és határozott időre szóló intézkedés volt a kilakoltatási moratórium, Magyarországon az elsők között rendelkeztek erről Európában – közölte. Megjegyezte: a helyi önkormányzattól is kérhetnek segítséget a bajbajutott családok.

Kiemelte: nem a kormány kezdeményezésére indulnak el ezek az eljárások, hanem bírósági döntés következményeként és a hitelező oldalon is lehetnek rászoruló családok. A képviselő nem fogadta el a választ.

LMP: Miért védi a kormány a multik extraprofitját?

Csárdi Antal (LMP) azt vetette fel, hogy a kormány miért védi a multik extraprofitját, a globális minimumadó bevezetése ugyanis meglátása szerint ezt jelentené. Magyarországon olyan alacsony a társasági adó, mint egy adóparadicsomban – közölte. Hozzátette: pedig az lenne a fontos, hogy a nagyvállalatok ne tudjanak kibújni az adófizetés alól.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, nem érti, miért baj, ha megpróbálják idecsábítani a tőkét vagy miért lenne probléma, ha valaki befektet az országban, munkahelyeket létesít, adót fizet.

Magyarország az eddig elért eredményeket szeretné megvédeni, amikor nem támogatja a globális minimumadó bevezetését – hangsúlyozta. Hozzátette: az adó bevezetésével megszűnne Magyarország versenyelőnye. A képviselő nem fogadta el a választ.

Fidesz: Brüsszel a bevándorlók betelepítésén munkálkodik?

Németh Szilárd (Fidesz) kifejtette: a járvány, a háború és az energiaválság háttérbe szorította a biztonsági kihívást, amelyet a migrációs nyomás jelent. Magyarország határozott lépéseket tett az illegális migráció ellen és hozzáállását egyre több korábban kritikus ország helyesnek tartja – mondta.

Közölte: a harmadik országbeli migránsok diaszpórákat hoznak létre több nyugat-európai országban, és felmerül a kérdés, hogy Brüsszel „karba tett kézzel várja”, hogy megoldódjon a helyzet, vagy tesz is valamit. Azt kérdezte, Brüsszel a fokozódó migrációs agresszió ellenére továbbra is a bevándorlók betelepítésén és kötelező szétosztásán munkálkodik-e.

Varga Judit igazságügyi miniszter közölte: a veszélyek és bizonytalanságok korát éljük, a háború pedig a magyarok anyagi biztonságát is veszélyezteti. A kormány legfontosabb feladata biztosítani, hogy kimaradjunk a háborúból – sorolta.

Úgy látja, a déli határt folyamatosan védeni kell, hiszen továbbra is érkeznek illegális bevándorlók. A kormány kitartóan védi azt a határozott álláspontot, amely szerint elutasít minden kötelező kvótát – jelentette ki.

A képviselő elfogadta a választ.

KDNP: Hogyan támogatják jövőre a családokat?

Simicskó István (KDNP) arról érdeklődött, hogy miként biztosítja a jövő évi költségvetés a kormány által bevezetett családtámogatások forrásait. Kifejtette: a Fidesz–KDNP csődközeli állapotban vette át az ország vezetését 2010-ben, és azóta több kihívást kellett kezelnie, most pedig a háború hatásaival kell szembenéznie. Emellett fontos folytatni a megkezdett gazdaságpolitikát, a családok támogatását – mutatott rá.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy biztosítani kell a családok megbecsülését, kiadásaik csökkentését, fontos cél, hogy könnyebb legyen gyermeket vállalni. A kormány megtartja ígéretét, nem vesz el a támogatásokból, sőt a jövő évi költségvetésben többet fordít a családokra, és több intézkedést is tesz a családok támogatására – közölte.

Hozzátette: továbbra is azon dolgoznak, hogy olyan komplex családtámogatási rendszert működtessenek, amely egész Európában példaként szolgálhat, hiszen a jövő a családokban van.

A képviselő elfogadta a választ.

Jobbik: Milyen érvrendszer alapján tárgyal a kormány az uniós pénzekről?

Brenner Koloman (Jobbik) azt kérdezte, hogy milyen érvrendszer alapján folytatja tárgyalásait a kormány az Európai Unióval annak érdekében, hogy a magyar emberek minél előbb hozzájussanak az uniós forrásokhoz. Azt is megkérdezte: 12 év fideszes túlhatalom után mikor állítja vissza a kormány legalább részlegesen a jog uralmát és mikor csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez?

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter emlékeztetett: a Jobbik korábban még azért ostorozta, hogy miért nem lépteti ki Magyarországot az EU-ból, most pedig ezzel homlokegyenest ellenkező nézeteket vall.

Az EU-val való tárgyalásokról azt mondta: a folyamat közepén vannak, a határidő még bőven engedi, hogy tárgyaljanak és azt látja, hogy a tárgyaló felek szakértői és politikai szinten is nyitottak a magyar kormány érvelésére.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról azt mondta: az európai főügyész éppen a napokban nyilatkozta, hogy a magyar hatóságokkal kiváló az együttműködése, sokkal jobb, mint sok olyan ország hatóságával, amelyek csatlakoztak az ügyészséghez.

A képviselő úgy reagált: a Jobbik egy „kiváló néppártosodási folyamat” végén ott áll, ahol lennie kell. Felvetette: nem érzi-e Navracsics Tibor szégyenletesnek, hogy „KDNP-s áruhát öltve” kellett az Európai Néppárthoz „odasomfordálnia”.

A miniszter viszonválaszában kikérte magának, hogy álruháskodással vádolják. Hangsúlyozta: nem álruhát vett magára, hiszen 2003 óta a KDNP tagja is. Megjegyezte: azzal viszont egyetért, hogy a Jobbik ott van, ahol lennie kell. Momentum: ki dönt arról, hogy kiket hívnak meg a kormányinfóra?

Hajnal Miklós (Momentum) azt kérdezte, ki dönt arról, hogy ki vehet részt a kormányinfón. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elmondta: a kormányinfó évek óta sikeresen működő intézmény, a kormány legfontosabb eszköze a tájékoztatásra.

Jelezte: a Miniszterelnökséget vezető miniszter, egyes eseteben a miniszterelnök hosszasan, órákon keresztül válaszol az újságírók kérdéseire, nincsen olyan kérdés, amit a kormányinfón ne lehetne feltenni. Ezzel szemben – folytatta a baloldal nem tart rendszeren Budapestinfót, sőt bojkottál egyes újságírókat.

Hajnal Miklós erre reagálva azt kérdezte: tudja-e garantálni a kormány, hogy a jövőben a Direkt 36-ot és a Magyar Hangot meghívják a kormányinfóra, ugyanis őket eddig nem engedték be az eseményre, nem kaptak meghívót és nem is tudtak regisztrálni.

Dömötör Csaba jelezte: nem ismeri ennek a levelezésnek a részleteit, így erre a kérdésre nem tud konkrétan válaszolni. Megerősítette: a kormány a jövőben is minden kérdésre válaszolni fog és biztosítja, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapja a kormányinfó.

MSZP: mennyien vesztik el szociális ellátásukat a veszélyhelyzet lejártával?

Komjáthi Imre (MSZP) azt kérdezte mennyi ember veszíti el a szociális ellátását, kedvezményét azt követően, hogy június 1-vel lejárt veszélyhelyzet. Azt is megkérdezte, hány embernek nincsen TAJ-száma Magyarországon.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára elmondta: a veszélyhelyzet alatt is működtek azok az állami hivatalok, amelyek a szociális ügyeket intézik, az utóbbi hónapokban pedig már zajlottak azok a minősítő eljárások, amelyekkel ki-ki a maga szociális juttatásainak a hosszabbítását el tudta intézni, illetve a megfelelő szakhatósági orvosi és egyéb véleményeket be tudta szerezni.

Hozzátette: volt, amikor hétvégén is nyitva tartották a kormányablakokat, éppen azért, hogy mindenki be tudja szerezni ezeket az igazolásokat, így semmifajta jogi akadálya nincs, hogy aki korábban jogosult volt valamilyen ellátásra, az most is megkapja ezt.

Komjáthi Imre reakciójában a kormányt azzal vádolta, hogy 2010 óta szakszervezet- és a munkavállalóellenes.

Az államtitkár viszonválaszában rámutatott: kormány olyan gazdasági helyeztet hozott létre, hogy jelenleg munkaerőhiány van Magyarországon, a munkáltatók „lasszóval fogják” a jó munkavállalókat, és ezzel szerinte többet tettek a kiszolgáltatott emberek jólétéért, mint a szakszervezetek.

Mi Hazánk: Milyen feltételekkel támogatja a kormány a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezését?

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt kérdezte, milyen feltételekkel támogatja a kormány a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezését.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta: a tíz legeredményesebb olimpiai nemzet közül már csak Magyarország nem rendezett még olimpiát.

Egyetértett azzal, hogy egy olimpia sok gazdasági és érzelmi haszonnal, előnnyel járna mind Budapest, mind Magyarország számára. Szerinte ugyanakkor a korábbi pályázatok tanulsága az, hogy pályázni csak megfelelő időben, megfelelő előkészítettség mellett és megfelelő politikai konszenzus mellett lehetséges.

Dúró Dóra úgy reagált: a Mi Hazánk ebben az ügyben társadalmi párbeszéd elindítását tűzte zászlajára, így szükség lenne arra, hogy a kormány nyilvánítsa ki a rendezési szándékát, mert ennek hiányában nincs értelme párbeszédet folytatni az ügyről.

Orbán Balázs viszonválaszában úgy vélte: volt már olyan időszak, amikor a magyar politikai életben konszenzus volt az olimpia megrendezéséről, de ez „rövidtávú politikai számításból” megbomlott az elmúlt években. Ennek minden magyar kárvallottja lett – állapította meg, hozzátéve, hogy a kormány eddig is és ezután is támogatni fogja az olimpiával kapcsolatos társadalmi mozgalmat.

Párbeszéd: Mit tesznek a magyar gyümölcsök és zöldségek biztonságáért?

Szabó Rebeka (Párbeszéd) felidézte, két héttel ezelőtt már megkérdezte, mit tesznek azért, hogy a magyar gyümölcsök és zöldségek valóban biztonságosak legyenek.

Rámutatott: Magyarországon még 50 potenciálisan káros anyag van használatban azon 55 növényvédő szer közül, amelyeket korábban az unióban kivonásra javasoltak.

Olaszországban ez a szám már csak húsz, Hollandiában, Spanyolországban, Franciaországban és Németországban negyven vagy ez alatti. Vizsgálják a helyettesítésre alkalmas hatóanyagok kivezetésének és a további csökkentésnek a lehetőségét? – firtatta.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára közölte: hazánkban nem ötven, hanem 46 helyettesítésre kijelölt anyag van forgalomban. Ezek mind szerepelnek az uniós növényvédő anyagok listáján, jogszerűen engedélyezhetőek és a monitorozásuk is folyamatosan biztosított – jelezte.

Biztosította a képviselőt, hogy a hatóanyagok száma folyamatosan csökkenni fog, erre törekednek.

LMP: Feloldják a szélerőművek telepítésének tilalmát?

Kanász-Nagy Máté (LMP) azt kérdezte, Magyarországon fúj-e a szél és ha igen, merről és mikor fúj? Ha igen, akkor ki lehetne használni az erejét és a szélerőművek telepítését engedélyezni kellene – fogalmazott.

Megjegyezte: 2016 óta a szélerőművek gyakorlatilag be vannak tiltva. Ez érthetetlen, miközben egy európai gazdasági válság közepén vagyunk és „a klímaválság is ránk rúgta az ajtót”, Magyarországon pedig 10-15 ezer ember hal meg olyan betegség miatt, amit a légszennyezettség okoz.

Idézte a javaslatukat, amely a szélerőművek tilalmának feloldását tartalmazza. Támogatják ezt a javaslatot? – kérdezte. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára egyetértett a megújuló energiaforrások fontosságával.

Jelezte: Magyarország az elsők között rögzítette, hogy 2050-re klímasemlegessé válik. Kitért továbbá arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátást tekintve az unión belül a hatodik legjobb értéket tudhatja magáénak Magyarország.

A szélenergia ügyében évek óta szakmai vita zajlik – mondta, hozzátéve: úgy látják, hogy a megújuló energiaforrásoknál a magyarországi lehetőségek jobbak a napenergia területén.

Fidesz: Ilyen választási eredmény után elfogadható a baloldal költségvetési trükközése?

Halász János (Fidesz) rámutatott: április 3. óta tudják, a magyar emberek nem kértek a baloldal összeborulásából és ismét a Fidesz-KDNP kormánynak adtak felhatalmazást. Emlékeztetett: 2018-hoz képest a baloldal 800 ezer szavazót veszített.

Ugyanakkor osztódás révén hat frakciót alakítottak, és így 3 milliárddal kapnának több költségvetési támogatást, bár kevesebb képviselőjük van, mint négy éve. Kitért arra is, hogy egy baloldali képviselő az előző ciklusban 3,1 millió forintba került egy hónapban, most 4,6 millióba kerülne.

Pénz, hatalomvágy, trükközés és fenyegetőzés – ez jellemzi a baloldalt az elmúlt években – összegzett, feltéve a kérdést: ilyen eredmény után elfogadható a baloldal költségvetési trükközése?

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára jelezte: az előző ciklusban egy kormánypárt képviselő 2,2 millió forintba, egy baloldali 3,1 millióba került, ez utóbbi idén már 4,6 millió forintba kerülne havonta az adófizetőknek.

A frakciók támogatási rendszere nem a kormány hatáskörébe tartozik, ezt a szabályozást az Országgyűlés belügyének tekintik. Ugyanakkor ilyen háborús válsághelyzetben, meg kell fontolni, hogy engedik-e a bemutatott trükközést – hangsúlyozta.

KDNP: Veszélyben van a rezsicsökkentés?

Vejkey Imre (KDNP) arról beszélt, hogy a negyedik hónapja zajló orosz-ukrán háború és az Oroszországot megbüntetni szándékozó, de az európai országoknak több kárt okozó szankciók hatásai együtt felelősek az árak brutális emelkedéséért.

A kormánynak lehetősége van különböző eszközökkel mérsékelni a fogyasztókra nehezedő terheket és ezt a magyar kormány meg is teszi, kiállnak a magyar emberek mellett. Ez nem tetszik sem Brüsszelnek, sem a baloldalnak – jegyezte meg.

Idézte az európai javaslatokat és megállapította: Brüsszel és a magyar baloldal narratívái veszélyesek, hamisan azt a látszatot keltik, hogy közelebb visznek a békéhez, de ez nincs így. Feltette a kérdést: veszélyben van-e a rezsicsökkentés?

Koncz Zsófia államtitkár úgy reagált: a kormány álláspontja kezdettől világos, minden olyan javaslatot elutasítanak, amely a magyar emberekkel fizetteti meg a háború árát.

Megjegyezte: szomorúan hallgatta a főpolgármester-helyettes interjúját, az energiahasználatra vonatkozó szokások mérsékléséről.

Kijelentette: semmilyen ilyen javaslatot nem támogatnak, az unió egysége fontos, de csak olyan döntéseket tudnak támogatni, ami nem fáj jobban Magyarországnak, mint azoknak, akiket szankcionálni akarnak.

Az elhibázott szankciós politika nem lehet megoldás, a kormány megvédi a rezsicsökkentést és nem enged semmilyen nyomásnak, ami miatt veszélybe kerülne a magyar energiabiztonság – jelentette ki Koncz Zsófia.