„Elviselhetetlen, köszönjük ezt Karácsonynak” – újabb közlekedési káoszt okozhat a rakpart lezárása

Lezárják a budai alsó rakpartot mától, a Döbrentei tér és a Halász utca között. Két hónapig lesz érvényben a korlátozás, a Lánchíd felújítási munkálatai miatt van rá szükség. Alternatív útvonal nem sok van, a környező utcákat lehet majd használni. Az autósok attól tartanak, hogy komoly fennakadások lesznek – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Lezárják a budai alsó rakpartot, fennakadások várhatók mától

A kerékpárosoknak és a villamosoknak is elsőbbsége van Budapesten, a Döbrentei térnél. Ezért az autósoknak meg kell állniuk, ami miatt ebben a csomópontban mindig megakad a forgalom. De hétfőtől még a szokásosnál is nagyobb torlódás várható. És nem csak itt, több helyen is, mert innentől egészen a Halász utcáig lezárják a budai alsó rakpartot. A sárga figyelemfelhívó táblákat már kihelyezték.

A Budapesti Közlekedési Központ a változásokról egy videót osztott meg. Óbuda felől csak a Halász utcáig lehet autóval közlekedni. Ott fel kell hajtani a Fő utca irányába, és onnan vagy az Alagút vagy a Lánchíd utca felé lehet tovább haladni. A másik irányból, az Erzsébet-híd felől érkezők a Döbrentei-térig mehetnek, majd le kell kanyarodniuk az Attila út felé. A teherautóknak azt tanácsolják, hogy az Árpád híd-Hungária-gyűrű-Rákóczi híd útvonalat használják.

A lezárásra a Lánchíd felújítási munkálatai miatt van szükség és várhatóan két hónapig tart majd. Addig az autósok biztos, hogy csak kerülővel tudnak eljutni oda, ahova akarnak. Ennek pedig nem örülnek.

„El vagyunk szomorodva, mert a közlekedést nagyon hátráltatja” – mondta egy autós.

A fővárosi autósok hónapok óta háborognak, a pesti alsó rakpart lezárásával többen egyáltalán nem értenek egyet.

Egy másik autós csak annyit mondott: „csúnyán mondjam vagy szépen?”

„Elviselhetetlen, köszönjük ezt Karácsony Gergelynek” – adott hangot felháborodásának egy autóval közlekedő férfi.

De a szakmai szervezetek is tiltakoznak, többek között a Magyar Autóklub, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mert szerintük a Karácsony Gergely féle balliberális városvezetés ellehetetleníti Budapest közlekedését.

A taxisok most attól félnek, hogy az újabb forgalmi rend változás, a budai alsó rakpart lezárása is közlekedési káoszt okoz.

Dudaszó és végeláthatatlan kocsisor – ez jellemezte tavaly nyáron a fővárost. Teljesen megbénult a közlekedés, miután több nagyberuházás – mint a Blaha Lujza téré, a Lánchídé, és pesti rakparté – is egyidőben indult el. 2020 tavaszán pedig egyik napról a másikra alakítottak ki biciklisávokat többek között a Nagykörúton, ahol azóta szinte lehetetlen gépjárművel közlekedni.

Karácsony Gergely: „Akkor esetleg menjen gyalog”

Karácsony Gergely korábban azt tanácsolta, hogy aki nem akar várakozni, az szálljon ki a kocsiból és menjenek gyalog.

Pedig ő legalább kétszer szabálytalanul használta hivatali autójával a buszsávot. Először tavaly novemberben, majd pedig idén januárban kapták rajta a főpolgármestert, hogy megszegve a KRESZ előírásait a buszsávban rövidítette le a hosszú menetidőt.