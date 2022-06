Kamukönyvelővel intéztette kampányköltéseit Márki-Zay, ezért nem számolt még el a pénzzel

Azért késik a kampánypénzek elszámolása, mert kiderült, hogy aki azt intézte, nem is könyvelő – erről Márki-Zay Péter beszélt egy interjúban. Hetek óta folyik a belső vita arról, hogy hogyan és mire költöttek Márki-Zay Péterék több mint 3 milliárd forintot. A legújabb magyarázat szerint azért nincs még elszámolás, mert a pénzügyekkel megbízott személy nem is könyvelő volt – számolt be az M1 Híradója.

Márki-Zay Péter most jött rá, hogy mozgalma pénzügyeit nem könyvelő kezeli Akit Márki-Zay Péter a könyvelőjének hitt, arról kiderült, hogy nem is az. Sőt: állítása szerint pénzügyi végzettsége sincs. Erről egy videómegosztó portálon beszélt a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje. Ezzel indokolta, hogy miért nem számolt el még mindig a kampánypénzekkel. Néhány napja már az ATV-n is utalt arra Márki-Zay Péter, hogy a kampánypénzek könyvelésével problémáik adódtak. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje hetek óta magyarázkodik a kampánypénzek miatt. Pedig lenne mivel elszámolnia: korábbi összesítései szerint ugyanis több mint 3 milliárd forintot kaptak a választás előtti időszakban. Hogy ebből mennyi maradt, azt a baloldali pártok is szeretnék tudni. Márki-Zay Péter egyik legfontosabb bizalmasa, Kész Zoltán már május közepén nyilvánosan követelte, hogy számoljanak el a támogatásokkal. Kapcsolódó tartalom A saját embere követeli Márki-Zaytól, hogy számoljon el a kampánypénzekkel A baloldal volt miniszterelnök-jelöltjét Kész Zoltán szólította fel arra, hogy számoljon el a kampánypénzekkel. Márki-Zay felesége kommentben fejtette ki véleményét az ügyről. Márki-Zay Péter többször elmondta: Nem kell aggódni, meglesz az elszámolás. Érdemi előrelépés azonban mégsem történt. Kapcsolódó tartalom A kampánypénzek sorsát számonkérő emberét vádolja Márki-Zay A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje szerint üzleti érdekek által vezérelt támadássorozat zajlik ellene. De nemcsak a kampánypénzek miatt alakult ki feszültség az elmúlt hónapokban a baloldali pártok között. Többen élesen bírálták a hódmezővásárhelyi polgármestert a kijelentései miatt. Gyurcsány Ferenc például egyértelműen őt tette felelőssé a választási kudarcért. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje a kampányban és azóta is folyamatosan támadja a rezsicsökkentést. De szerinte extraprofitadóra és a benzinárstopra sincs szükség. Legújabb interjújában pedig azt mondta: ő a mozgalmában és az új pártjában is a brüsszeli értékeket fogja képviselni, akkor is, ha azok károsak. Előfordulhat ugyanakkor, hogy ezzel a szövetségesei közül nem mindenki ért egyet. A Mandiner arról írt, hogy leváltanák Márki-Zay Pétert. A portál úgy tudja: a Mindenki Magyarországa Mozgalom szombati tisztújító kongresszusán két másik jelölt is indul az elnöki posztért, aki – ügyes szervezéssel – akár többségbe is kerülhet a választáson. A címlapfotón Márki-Zay Péter. (Fotó:MTI/Rosta Tibor)