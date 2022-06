Továbbra is élvezhetik a rezsicsökkentés előnyeit a kiscégek

A 10 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató kiscégek kaphatják a jövőben is hatóságilag rögzített áron az áramot, a gázt, illetve azok, amelyek éves árbevétele nem haladja meg a 800 millió forintot. Az erről szóló rendelet péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben. Eszerint a rezsivédelmet fogyasztási korlátokhoz kötik, és csak azok a vállalkozások élvezhetik az intézkedés előnyeit, amelyek már korábban is benne voltak a rezsicsökkentésben – hangzott el az M1 Híradójában.

A hazai kisvállalkozások is részesülhetnek a rezsicsökkentésből

Naponta több száz péksütemény és kenyér készül a kisvarsányi pékségben, emiatt folyamatosan működnek a kemencék. A nagyteljesítményű berendezések sok áramot és gázt fogyasztanak, viszont a rezsicsökkentés miatt a kiscég sok pénzt spórolt az energiaköltségeken, amit eddig fejlesztésekre és a munkahelyek megtartására fordítottak.

Így lesz ezután is, hiszen az igazán kicsi cégek továbbra is élvezhetik a rezsicsökkentés előnyeit.

„Minden olyan intézkedés, rezsicsökkentés rezsicsökkentés, ami a vállalatunkat érinti, az nagyban befolyásolja a mi működésünket, hogy életben tudjunk maradni, a dolgozóinkat meg tudjuk tartani és, hogyha még marad, akkor még fejleszteni is tudjunk” – mondta Ficze Tamás, a Varsány Sütő Kft. ügyvezetője.

Tavaly ősztől több tízezer vállalkozás fizet a piaci árnál kevesebbet az energiáért,

ugyanis azóta vonatkozik rájuk a rezsicsökkentés. Ezt sodorta veszélybe az orosz-ukrán háború, az energiaválság és a világszerte elszabaduló infláció.

Péntek este azonban megjelent a rendelet, vagyis biztossá vált, hogy a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások – amelyeknek az éves árbevétele nem haladja meg a 800 millió forintot – továbbra is hatósági áron kapják az áramot és a gázt.

„A szakértőink úgy kalkulálnak, hogy ez 100 ezer kicsi vállalkozót jelent” – erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint a kormány mindent megtesz, hogy a családok mellett a mikro-vállalkozásokat is a rezsicsökkentés védőernyője alatt tarthassa.

Főszabály szerint bizonyos fogyasztási korlátig maradhatnak a kiscégek a rezsicsökkentésben. A számokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be pénteken.

„A legkisebb vállalkozásokra vonatkozik ez, fogyasztási korláttal, ami 4606 kilowatt évente, illetve 1489 köbméter a villanynál, illetve a földgáznál” – közölte Gulyás Gergely.

Az M1-nek korábban nyilatkozó szakértő szerint az érintett kiscégeknek így nem kell árat emelniük és a dolgozóikat is megtarthatják. Az elemző arról is beszélt, hogy a kormány segítsége nélkül az egészen kicsi cégeket a megszűnés fenyegetné.

„Az, hogy ők bent maradhatnak, az segíti a túlélésüket,

hiszen ha ötszörös, hatszoros energiaárat kell fizetniük másnaptól, az nem biztos, hogy annyira könnyűvé teszi a működésüket”

– fejtette ki Regős Gábor, a Századvég Konjunktúra Zrt. vezető elemzője.

A kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. Ennek megfelelően a kiscégek augusztus elsejétől 2022. év végéig továbbra is rögzített áron juthatnak áramhoz és gázhoz. Fontos, hogy kedvezményben továbbra is azok a cégek részesülhetnek, amelyek eddig is benne voltak a rezsicsökkentésben.