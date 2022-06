Nyitrai: A kormány mindig megvédi az idősek juttatásait

A kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, mindig kiáll az idősek érdekeiért és megvédi a juttatásaikat – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos szombati videójában, amelyet a Facebookon osztott meg.

A politikus rámutatott arra, hogy a „háborús infláció” az idősebb korosztályt is érinti, ezért az a döntés született, hogy rendkívüli nyugdíjemelést kapnak. Mindezek mellett a nyugdíjasokat is segíti az októberig biztosan megmaradó élelmiszerárstop és a 480 forintos benzin is – tette hozzá.

„A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányának a támogatására” – fogalmazott Nyitrai Zsolt. A videóban Ábrahám Katalin, az Idősek Tanácsának tagja azt mondta: az inflációt minden vásárláskor megtapasztalják, ezért nagyon jó, hogy júliusban ismét nyugdíjkompenzációt kapnak. Ráadásul ez voltaképpen nyolchavi kompenzáció lesz – fűzte hozzá.

