Magyarország nem támogatja a gázembargót és a globális minimáladó bevezetését sem

Nem támogatja Magyarország a globális minimumadó európai bevezetését – ezt személyesen is megerősítette Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek ülésén. Az Európai Unió, ha bevezeti a minimumadót, akár komoly versenyhátrányba is kerülhet az Egyesült Államokkal szemben. Russ Vought, a Center for Renewing America nevű amerikai kutatóközpont elnöke üdvözölte a minimumadó elutasításával kapcsolatos magyar álláspontot. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint Vought véleménye különösen pozitív jelentőséggel bír.

A kormány nem támogatja a gázembargót és a globális minimáladó bevezetését sem „Russ Vought bejegyzése nagyon pozitív reakció volt a magyar kormányzat globális minimumadót elutasító fellépésére. A republikánusok a minimumadóval kapcsolatban, amelyet a Biden-kormányzat erőteljesen támogat, különösen elutasítóak. Az, hogy Magyarország ebbe a diskurzusba főszereplőként lépett be, kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ezáltal eddig sosem tapasztalt háttértámogatást érez az amerikai jobboldal részéről” – fejtette ki ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint az amerikai baloldal által támogatott „birodalmi egyenadó” versenyhátrányt okozna és munkahelyek elvesztését eredményezné Magyarországon. „Örömmel látom, hogy Magyarország elutasítja a versenyt a globális minimumadóért, amelyet Joe Biden (amerikai elnök) adminisztrációja is szorgalmaz” – írta Vought, aki az előző, Donald Trump vezette amerikai elnökség idején a Fehér Ház irányítása alatt működő költségvetési iroda (OMB) vezetője volt, és a republikánus nemzeti-populista szárny egyik legbefolyásosabb szakmai alakjának tartják. A vezetése alatt álló központ dolgozza ki Trump híveinek jövőbeni külpolitikai stratégiáját. Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken Luxembourgban, az európai uniós tagországok pénzügyminiszteri találkozóján jelentette be, hogy a globális minimumadó bevezetése adóemelést, a versenyképesség csökkenését és munkahelyek megszűnését jelentené Magyarországon, ezért a kormány a nemzetközi nyomás ellenére sem támogatja az erről szóló uniós irányelv elfogadását. „Magyarország nem gondolja, hogy amikor az energiaárak emelkednek, amikor a családokra nehezedő terhek gyarapodnak, amikor a vállalatokra leselkedő kihívások száma növekedik, akkor erre az intézkedésre sort lehetne keríteni” – fogalmazott a pénzügyminiszter. Kapcsolódó tartalom Magyarország elutasítja a globális minimumadót Nem támogatja Magyarország a globális minimumadó európai bevezetését – ezt személyesen is megerősítette Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek ülésén. A magyar kormány szerint a magyar gazdaság sikerének egyik titka éppen az, hogy alacsony az adószint, tehát megéri idejönniük a külföldi cégeknek. A magyar kormány szerint a magyar gazdaság sikerének egyik titka éppen az, hogy alacsony az adószint. Ráadásul az unió, ha bevezeti a minimumadót, akár komoly versenyhátrányba is kerülhet az Egyesült Államokkal szemben. Amerika ugyanis kihátrálhat a kezdeményezés mögül, ha a novemberi félidős választásokon a republikánusok kerülnek többségbe a kongresszusban. „Európa ebben a kérdésben is lábon lövi magát, szó szerint, hiszen bevezet egy olyan adóterhet, ami lassítja, nehezíti az európai gazdaságokat, ugyanakkor pedig mások egyelőre kivárnak és nem készülnek arra, hogy ilyen típusú adót vezessenek be” – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter. Ma a magyar adószint 7,5 százalék, míg a globális minimumadó 15 százalék lenne, ezért a bevezetése elviselhetetlen terheket róna a magyar gazdaságra és a magyar vállalkozásokra – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a pénteki Kormányinfón. Leszögezte: a minimáladó kérdésében csak egyhangú döntés születhet, Magyarország nélkül pedig ez nem valósulhat meg.