Nem támogatja Magyarország a globális minimumadó európai bevezetését – ezt személyesen is megerősítette Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek ülésén. A kormány szerint a magyar gazdaság sikerének egyik titka éppen az, hogy alacsony az adószint, tehát megéri idejönniük a külföldi cégeknek. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a minimumadó itthon adóemelést jelentene és megszűnnének munkahelyek, így a nemzetközi nyomás ellenére sem szabad támogatni – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyarország elutasítja a globális minimumadót

Miért nem utasítja el Joe Biden elnök ezt a rettenetes ötletet ugyanolyan világosan, ahogy azt Magyarország teszi? – tette fel a kérdést Twitter-oldalán a globális minimumadó bevezetésének terveiről az Amerikaiak az adóreformért elnöke, Grover Norquist. A szervezet vezetője figyelmeztetett, hogy a minimumadó árt az állampolgároknak és az adófizetőknek.

Norquist úgy fogalmazott: az adóalap külföldre csatornázása rontaná az Egyesült Államok versenyképességét. Szerinte a minimáladó hátrányos lenne olyan országoknak is, mint Írország, Bulgária vagy Magyarország, amelyek jelenleg alacsonyabb, versenyképesebb szinten tartják a társasági adót. Az amerikai szakértő elemzését azzal zárta, hogy különösen veszélyes az ötlet most, mikor háború dúl, és más kihívásokkal is szembe kell néznie a Nyugatnak.

A magyar álláspontot dicsérte a Trump-párti amerikai szakértő is, Russ Vought, aki az egyik legbefolyásosabb stratéga, és Republikánikus Párt nemzeti szárnyának vezető alakja. Twitter-oldalán úgy fogalmaz: Örülök, hogy Magyarország elutasítja a Biden-kormányzat által a legmagasabb globális minimumadóért folyó versenyt!

A legfejlettebb országok évek óta tervezik, hogy egységesen 15 százalékra emeljék a multinacionális vállalatokra kivetett társasági adót.

A jelenlegi helyzetben a tervezett adónövelés drámai hatásokkal járhat

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tervekről. Hangsúlyozta, hogy az eredeti terv, amit Magyarország is támogatott korábban, nem ez volt.

„Amikor ez a konszenzus megszületett, arról volt szó, hogy a nagy digitális technológiai cégek átláthatóbb és hatékonyabb adóztatása és a globális minimumadó majd együtt halad előre, valamiért az elsőt azt elfelejtették”– ismertette a jelen helyzetet a külügyminiszter.

Európa olyan adóteher bevezetésére készül, amely lassítaná és nehezítené az európai gazdaságokat, ezért azt a magyar kormány nem támogatja – ezt már Varga Mihály mondta Luxembourgban, ahol az uniós tagországok pénzügyminiszterei üléseztek a minimáladóról.

„Európa ebben a kérdésben is lábon lövi magát, szó szerint, hiszen bevezet egy olyan adóterhet, ami lassítja, nehezíti az európai gazdaságokat, ugyanakkor pedig mások egyelőre kivárnak és nem készülnek arra, hogy ilyen típusú adót vezessenek be” – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter.

Ma a magyar adószint 7,5 százalék, míg a globális minimumadó 15 százalék lenne, ezért a bevezetése elviselhetetlen terheket róna a magyar gazdaságra és a magyar vállalkozásokra – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a pénteki Kormányinfón. Leszögezte: a minimáladó kérdésében csak egyhangú döntés születhet, Magyarország nélkül pedig ez nem valósulhat meg.

A címlapfotón Varga Mihály pénzügyminiszter.