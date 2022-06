Különleges adásokkal jelentkezik az M2 Gyerekcsatorna műsora a vizes vb ideje alatt

A vizes világbajnokság ideje alatt világklasszis sportolók hívják izgalmas játékra a kicsiket és nagyokat az M2 Matricák – Gyerekjáték című műsorában. Az M2 Gyerekcsatorna szombatonként jelentkező népszerű, sportágakat és sportolókat bemutató sorozatában június 18. és július 3. között megismerhetik a nézők a vizes sportágakat, több élsportoló – mint például Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszó, vagy Manhercz Krisztián olimpiai bronzérmes vízilabdázó - gyerekkori élményeiről, vágyairól is mesél.

Magyarország ad otthont a FINA vizes világbajnokságnak június 18. és július 3. között. A világeseményre nemcsak a közmédia sportcsatornája készül kiemelten, hanem az M2 Gyerekcsatorna is, amelynek M2 Matricák – Gyerekjáték című műsora a nyár egyik legfontosabb sporteseményével foglalkozik. Nemcsak a gyerekeket, hanem az egész családot izgalmas adásokkal várják a vizes világbajnokság hétvégéi alatt.

Június 18-án szombaton Kapás Boglárka úszó lesz a műsor vendége. Az olimpiai bronzérmes sportoló az Újpest kis úszóival egy izgalmas váltó versenyre vállalkozik, sőt egy közös kvízjátékban is részt vesz. A magyar szinkronúszó válogatott edzésére látogat el június 25-én a Gyerekjáték stábja. Rengeteg pici szinkronúszó palántát ismerhetnek meg a nézők, akiknek a válogatott tagjai egy tökéletes szinkronúszó sminket is készítenek. Július 2-án és 3-án is jelentkezik az M2 Matricák – Gyerekjáték vizes vb adással, ekkor a gyerekek kedvéért teljesen új szerepkörben mutatkozik be Gurisatti Gréta és Manhercz Krisztián. A vízilabdázók kommentátorként próbálják ki magukat és lelkesen válaszolnak a kis vízilabdázók kérdéseire, valamint számos játékos és izgalmas feladatban mérettetnek meg. Bíró Attila, a női vízilabdázók szövetségi kapitánya a dunaújvárosi lányoknak, Märcz Tamás a férfi csapat kapitánya az OSC legifjabb fiainak tart örök emlékű edzést, sőt megrendezik az első Gyerekjáték vízilabda bajnokságot is.

M2 Matricák – Gyerekjáték adásai a FINA vizes világbajnokság alatt:

06.18.: Kapás Boglárka úszó és Virth Balázs edző (úszás)

06.25.: A magyar szinkronúszó válogatott és Árkovics Petra szövetségi kapitány (szinkronúszás)

07.02.: Gurisatti Gréta vízilabdázó, Bíró Attila szövetségi kapitány (női vízilabda)

07.03.: Manhercz Krisztián vízilabdázó, Märcz Tamás szövetségi kapitány (férfi vízilabda)

Címlapfotó: Kapás Boglárka a Debreceni Sportuszodában 2022. április 22-én (Fotó: MTI/Kovács Anikó)