Ha a Balatonra készül vonattal, akkor erről tudnia kell!

Indul a nyár a vasúti közlekedésben, augusztus végéig újra a Balaton lesz a középpontban. A hétvégétől már félóránként járnak vonatok a tóhoz, és nemcsak Budapestről, de az ország többi részéről is könnyebb lesz megközelíteni a magyar tengert. Sőt mindennap lesznek éjszakai vonatok is a déli parton. Már az előszezonban is megnövekedett az utasok száma, nyáron valószínűleg még ennél is többen választják majd a vasutat – számolt be az M1 Híradója.

Életbe lép a MÁV nyári menetrendje: félóránként indul vonat a Balatonhoz Új étkezőkocsi, kerékpárszállító kocsi, valamint büfé is található az új vonaton, ami a nyári szezon indulásával a Balatonra közlekedik majd Budapestről. És nemcsak a fővárosból, hanem országszerte sűrűsödnek a járatok a Balaton irányába, hiszen június 18-án indul a MÁV nyári menetrendje. Félóránként járnak majd a vonatok a Balatonra. Van igény a pluszjáratokra: az egy hónapja érvényben lévő előszezoni menetrendben közel félmillióan választották a vasutat. A MÁV–Volán-csoport folyamatosan fejleszti a járműparkját, és ennek meg is látszik az eredménye: a pandémia előtti időszak számaihoz képest ma már 80 százalékkal többen választják ezt a fajta utazást. Újdonság, hogy öt irányba emeletes vonatokkal, Kiss motorvonatokkal új szolgáltatásokat is indítanak. „2019 azonos időszakához mérve június 12-ig, tehát mostanáig lényegében 80 százalékkal nőtt az utasok száma, akik az előszezonban a Balatonra vonattal mennek. Ez közel félmillió utast jelent. Eljutottunk oda, hogy az iskolai szünet kezdete előtt, késő tavasszal többen járnak már vonattal a Balatonra, mint a járvány előtti nyáron, augusztusban a csúcsszezon közepén jártak. A növekedés tehát óriási" – fogalmazott Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár. Az emeletes KISS és a FLIRT motorvonatok forgalomba állítása mellett fejlődnek az állomások is. „Mindezen fejlesztés, legyen az a megrendelt menetrend, a járművek vagy az állomások infrastruktúrája, azt szolgálja, hogy a MÁV–Volán-csoport egy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek. Válasszák minél többen a közösségi közlekedést, szálljanak fel vontra vagy szálljanak fel buszra, és ezzel nemcsak a kényelem és a biztonság oltárán nyerhet az ember, hanem tehet egy nagyon egyszerű lépést a fenntartható jövő érdekében" – hangsúlyozta Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója. A vasúttársaság úgy számol: a nyári menetrend ideje alatt kétmilliónál is többen választhatják a vasutat. Címlapfotó: A Szolnok és Fonyód között közlekedő Napfürdő expressz Balatonvilágosnál 2021. július 11-én (MTI/Máthé Zoltán)