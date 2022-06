Gulyás Gergely: A benzinárstop nem sérti a verseny elvét

A kormány meghosszabbította az árstopokat – erősítette meg Orbán Viktor csütörtöki bejelentését a Kormányinfón Gulyás Gergely pénteken. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a brüsszeli EP-képviselőknek a magyar kormányhoz címzett kritikus levelére utalva emlékeztetett, hogy az EU területén korábban volt már példa arra, hogy kormányzati beavatkozás történt az üzemanyagárak vonatkozásában, ezért a magyar benzinárstop jogilag is védhető.

A rezsicsökkentés és az árstop 6 százalékkal csökkenti az inflációt

Az élelmiszerárstopot 2022. október 1-ig, a hitelmoratóriumot és a kamatstopot 2022. december 31-ig, benzinárstopot 2022. október 1-ig meghosszabbítjuk – erősítette meg Gulyás Gergely.

A miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy Brüsszelből kapott a kormány egy felszólító levelet, amely az árstopok révén keletkezett árkülönbözet megszüntetésére szólít fel. Kiemelte, hogy a piaci folyamatokba való beavatkozsnak mindig nagyon nyomós oka kell, hogy legyen.

A kormány úgy véli, hogy ebben a helyzetben több érv szól a piaci folyamatokba való beavatkozás mellett, mint ellene, hiszen egy háborús helyzetben eleve rendkívüli intézkedések indokoltak

– mszögezte le Gulyás Gergely.

A miniszter úgy folytatta: a magyar kormány elkötelezett, hogy továbbra is megvédje az embereket és ezen keresztül a gazdaságot is az elszabadult benzináraktól. A kormány jogilag is elemezte a helyzetet és arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedések a versenyt nem sértik. Az árufuvarozók továbbra is piaci áron tankolhatnak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy Brüsszel levelet küldött a magyar kormánynak, amelyben EP-képviselők egy csoportja ellenzi a benzinár-stop intézkedés azon részét, amely a külföldi forgalmival rendelkező autók számára nem teszi lehetővé a kedvezményes árat.

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy Észak-Olaszországban, Friuli tartományban korábban már előállt egy hasonló helyzet.

Miután az észak-olasz autósok Szlovéniába jártak át tankolni, az olasz benzinkutak kiürültek. Ennek ellentételezésére az olasz kormány csökkentette a jövedéki adót, kizárólag a Friuliban élők számára. Az Európai Bizottság ezt ugyan jogellenesnek találta, de az olaszok perre vitték az ügyet, és az Európai Bíróság nekik adott igazat.

Tehát a magyar intézkedés nem egyedülálló, 2006 után ismét van példa kormányzati beavatkozásra az üzemanyagárak területén – mondta Gulyás Gergely.

A benzinturizmust azonban meg akarja szüntetni a kormány, ennek ugyanis környezetvédelmi szempontból is van jelentősége – mutatott rá a miniszter.