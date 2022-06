Desszertjeivel segíti a gyerekeket a nemzetközileg elismert magyar cukrász

A koronavírus-járvány, és az orosz-ukrán konfliktus beárnyékolja a mindennapjainkat. Kevesebb idő jut egymásra, és kevesebb idő jut azokra az emberekre, akik törődést érdemelnek, például a hátrányos helyzetű gyermekek. Az ország számos pontjáról fognak most értük össze a cukrászok.

Jakabfi Dávid, aki a modern cukrászat egyik kiemelkedő alakja hazánkban, egy jótékonysági eseményen szeretné vendégül látni azokat a gyermekeket, akik bármilyen oknál fogva ritkán tehetik meg, hogy minőségi alapanyagokból készült desszerteket fogyasszanak. Dávid és a kezdeményezéséhez csatlakozó cukrászok közel 4000 ezer finomsággal várják a június 26-án Zalakarosra látogatókat. Az édességeket huszonkét cukrásszal, illetve két autista gyermekkel készítik majd el.

Jakabfi Dávid, a modern cukrászat egyik kiemelkedő alakja hazánkban (Fotó: JD Desszertműhely)

„Célunk, hogy minél több rászoruló lurkót vendégül láthassunk. Sajnos nem minden csöppség jut színvonalas hozzávalókból készült desszertekhez, ezen az eseményen viszont megkóstolhatnak jó néhány olyan finomságot, melyek minőségi alapanyagokat tartalmaznak. Lesznek egyéb nyalánkságok is, jómagam például 200-300 darab macaronnal biztosan várom majd a résztvevőket” – mondta Jakabfi Dávid patissier, aki több jótékonysági szervezetet is meghívott az eseményre, emellett Hella Ferenc református lelkész segítségével árva gyermekek is részt vesznek a programon. A kanizsai Puncs fagyizó pedig több száz gombóc fagyival készül a gyermekseregnek.

A kezdeményezés alatt a kicsiket is szeretnék bevonni, akik segítenének a sütemények kiosztásában. A szervezők alapanyag felajánlásokat is szívesen fogadnak.

Az esemény helyszíne és időpontja: Korzó Café Zalakaros, 2022.06.26 15:00-tól

Az esemény Facebook-linkje, ide kattintva érhető el.

Kiegészítő programként az érdeklődők kipróbálhatják Gulyás Béla 15 pedálos kis autóját, emellett egy második világháborús épített motoros tankot, melyre bárki felszállhat.