5+1 programajánló - nyári kalandozás a Nyírségben

A Nyírség fővárosa az év bármely időszakában, így nyáron is számtalan élményt rejt magában. Ezt bizonyítja, hogy 2010 és 2019 között nem kevesebb mint 100 százalékkal növekedett a vendégforgalom a városban. Ezért összeszedtünk most 5+1 nyári programlehetőséget, amelyet kár lenne kihagyni, ha az ország keleti részében járunk.

Mindenki kedvence a helyi állatpark

Nagy valószínűséggel Nyíregyháza – és a közigazgatásilag a városhoz tartozó Sóstógyógyfürdő – legismertebb nevezetessége a Nyíregyházi Állatpark, vagy ahogyan sokan ismerik, a Sóstó Zoo. Az Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatpark rendszeres programjaival egyaránt kicsik és nagyok kedvenc helyszíne lehet.

Fürdőparadicsom a nyári hőségben

A szintén Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található, egész évben nyitva tartó élményfürdő remek egész napos elfoglaltságot kínál. Igazi paradicsom ez mindazoknak, akik gyógyvizes relaxációra vágynak.

Nem kell azonban a fiatalabb generációnak sem megijednie, hiszen az élményvilág a számtalan csúszda mellett hullámmedencével és sodrófolyosós medencével is kecsegtet. Nagycsaládosoknak is kihagyhatatlan program, ugyanis a gyermekvilág építésekor a legkisebbekre is gondoltak.

Nyaranta azonban a fürdő még szélesebb kínálattal várja az idelátogatókat, hiszen a zárt medencék tőszomszédságában egy komplett parkfürdő található, mely számos további medencével csalogatja vendégeit az országhatáron innen és túlról. Azoknak pedig akik a természetes vizeket kedvelik, a sóstói Tófürdő lesz a nyerő választás.

Időutazásra is van lehetőség

Az állatpark és élményfürdő mellett érdemes kicsit a múltba is elkirándulni, melyre a Sóstói Múzeumfalu lesz az ideális opció. Az állandó kiállításnak köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek a korábbi generációk mindennapjaiba. Az érdeklődők megismerhetik a régi mosás, vasalás technikáját, de megtudhatják azt is, milyen volt az élet a mai korszerű világító eszközök nélkül.

Krúdy Gyulával is találkozhatunk a csodaszép belvárosban

Gyönyörű sétálóutcákat, szebbnél szebb szökőkutakat, teraszos kávézókat, árnyékos parkokat találnak a város szívébe betérők. A kultúra szerelmeseinek Krúdy Gyula szülőháza, valamint a színház közelében található szobra is megérhet egy sétát.

Élménypróbával vár június 19-én a Sóstói-erdő

A helyiek körében is igen népszerű a közel 400 hektár területű Sóstói-erdő, amelyet sokszor a város tüdejeként is emlegetnek. Tornapálya, kondipark, játszótér, valamint egy több kilométer hosszú sétány is megtalálható itt, ahol évről évre komplett családokat megszólító programot is tartanak.

Idén sincs ez másként, hiszen június 19-én immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a város sporteseményei között méltó helyet elfoglaló Decathlon élménypróba. A program valódi élményeket kínál mindazoknak, akik szeretnének kicsit kilépni a komfortzónájukból. A futás mellett 23 akadály vár majd az idei nevezőkre, ezzel színesítve az öt kilométeres távot.

(Fotó: KRPR.hu)

Regionális gasztrokalandok a terítéken

A környék híres a gyümölcseiről. Nincs olyan, aki ne hallott volna a helyi almáról vagy szilváról, azonban főtt ételekből, sőt street food kínálatból is van bőven lehetőség válogatni. Levesek közül érdemes megkóstolnunk a nyírségi gombóclevest, második fogásnak pedig a szabolcsi töltött káposztát, melynek fő különlegessége, hogy paradicsomosan készítik.

A street food ételek kedvelőit is meglepetés érheti, ha nem a környékről érkeznek ide és egy gyrost szeretnének valahol elfogyasztani. Ugyanis itt az étel teljesen más. Mindenesetre bármelyik fogást is választjuk, különleges gasztrokalandban lehet részünk.