Kutyaviadalok szervezői ellen emelt vádat az ügyészség

Vádat emeltek tizenöt ember ellen, akik harci kutyákat tenyésztettek, és kutyaviadalokat szerveztek – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Az elkövetők közül nyolcan hosszabb ideje foglalkoztak staffordshire terrier, illetve pitbull fajtajellegű kutyák tenyésztésével különböző Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod Abaúj-Zemplén megyei, illetve budapesti helyszíneken – tájékoztatott az ügyészség.

Hozzátették, hogy az almokból azokat a kiskutyákat, amelyek nem mutattak elég harciasságot, az ígéretesebbnek tűnő társaik felkészítése során feláldozták.

Az állatokat a kiképzésük során rendszeresen futópaddal, súlynyakörvekkel, szájfeszítő fákkal, súly húzására alkalmas eszközökkel edzették – írták.

Ha a viadalokon az ebek megsérültek, akkor az elkövetők házilag kezelték azokat: a sérüléseket összekapcsozták, lefújták fertőtlenítővel és gyulladáscsökkentő szereket adtak be akár vénásan. Azonban még ezek a kezelések is csak a győztes kutyák kiváltsága volt – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a legyőzött állatokat a legtöbbször egyszerűen hagyták kimúlni.

Az állatok tartásának körülményei legtöbbször nem feleltek meg az alapvető követelményeknek.

A tenyésztők és a hozzájuk kapcsolódó többi elkövető 2017 májusa és 2020 decembere között rendszeresen szervezett viadalokat az ebek számára legtöbbször Nyíregyháza illetve Nagykőrös környékén. A küzdelem jellemzően az egyik állat teljes harcképtelenné válásáig tartott, ami gyakran jelentette a vesztes pusztulását is.

A viadalokat erre kialakított ringben tartották, ahol egy bíró és két, a kutyákat uszító ember is jelen volt.

A küzdelemre nézőket is beengedtek, de emellett fel is vették azokat, hogy az eredményeket igazolni tudják. Ennek – az ügyészség szerint – azért volt jelentősége, mert a kutyákkal kereskedtek is és a győzelmek emelték az értéküket.

Az elkövetőktől az eljárás során mintegy száz kutyát foglaltak le.

Az ügyben a Pest Megyei Főügyészség számos rendbeli gerinces állat állatviadalra történő tenyésztésének vétsége, minősített állatkínzás bűntette és tiltott állatviadal szervezésének bűntette valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat – áll a közleményben.