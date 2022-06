„Túl sok a számla” – Márki-Zay Péter máig nem számolt el a kampánypénzekkel

Továbbra sem számolt el a kampánypénzekkel Márki-Zay Péter. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje az M1-en azt mondta: azért nem, mert kevés az ember és sok a számla. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc pártja egyeduralkodóvá szeretne válni a baloldalon, a választásokon pedig a DK több helyen is ráindított jelölteket az ellenzéki pártok jelöltjeire – közölte az M1 Híradó.

Márki-Zay Péter még mindig nem számolt el a kampánypénzekkel

Bár május végére ígérte Márki-Zay Péter, hogy elszámol a kampánypénzekkel, az M1 Ma reggel című műsorában elismerte, ez máig nem történt meg.

Azzal indokolta a késlekedést, hogy túl sok a számla.

Tájékoztatása szerint még 300-400 számlának a könyvelésével el kell számolni.

A baloldal hónapokon át gyűjtött támogatást a rendezvényein, dobozokba lehetett bedobni a pénzt. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje úgy számolt, hogy az állami támogatásokkal együtt több mint 3 milliárd forintot kaptak, ebből csaknem 2 milliárd forint adomány volt. Ha ebből maradt is, Márki-Zay Péter korábban azt mondta: nem tudják és nem is akarják visszaadni.

„Egy-két milliárd közötti rész, ezt ugye nem is lehet visszaadni, nem is tudjuk visszaadni” – fogalmazott Márki-Zay.

De, hogy pontosan mennyi pénzről is van szó, nem tudni. Kész Zoltán, a baloldal volt miniszterelenök-jelöltjének egyik lefontosabb bizalmasa már május közepén nyilvánosan követelte, hogy számoljanak el a támogatásokkal.

Márki-Zay Péter most ismét megígérte, hogy ez meg fog történni. De határidőt továbbra sem tudott mondani. Úgy fogalmazott, a könyvelőn múlik, mikor végez. Szerinte „ahogy az ideje engedi, ezeket szépen le fogja könyvelni”.

Nemcsak a kampánypénzek miatt bírálták az elmúlt hónapokban korábbi szövetségesei Márki-Zay Pétert, a választási kudarcért is egyértelműen őt tették felelőssé.

Gyurcsány Ferenc is Márki-Zay Pétert hibáztatta, Márki-Zay Péter viszont Gyurcsány Ferencet.

„Azok, akik rábízták a hajó sorsát, azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány” – fogalmazott a választások után Gyurcsány. Válaszul Márki-Zay kifejtette, hogy

„egy bolsevik pártban elég utasítani a főnöknek, hogy most őt kell támadni, és mindenki ráugrik”.

A hódmezővásárhelyi polgármester néhány napja a Válaszonline.hu kérdésére, hogy kik árulták el, azt mondta: Gyurcsány Ferenc már az elején beárazta a bukást.

Szerinte Gyurcsány Ferenc valamilyen oknál fogva nem szerette volna ezt a választást megnyerni. Most, az M1 kérdésére is arról beszélt, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc nem is akart kormányváltást.

„Ha valaki nem akarja leváltani a kormányt, azzal én biztos, hogy nem tudok egyetérteni.”

Márki-Zay Péter a jövőbeni terveivel kapcsolatban azt mondta: új pártot alakít, de hogy mikor és kikkel, azt még nem tudja. És egyelőre programja sincs. A kormány intézkedéseit viszont továbbra is határozottan támadja. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a világot sújtó és itthon is érezhető inflációnak nem a koronavírus-járvány és nem is a háború az oka.

Szerinte az is egy hazugság, hogy a háború miatt van infláció. Márki-Zay Péter a választások előtt a kampányában is rendszeresen bírálta a kormányzati intézkedéseket. A rezsicsökkentést például népbutításnak nevezte.