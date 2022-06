Szentkirályi Alexandra: A háborús infláció egyetlen ellenszere a béke!

A magyar kormány szinte egyedüliként egész Európában nem a háborúról és a szankciókról, hanem a békéről és a biztonságról beszél. A háború gazdasági hatásai viszont hozzánk is begyűrűztek. A szankcióknak köszönhetően drágultak az energiahordozók mellett az alapvető élelmiszerek is. A magyar kormány ezért is döntött úgy, hogy árstopot vezetett be néhány alapvető élelmiszerre – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A kormányszóvivő kiemelte, hogy a kormány árstopokkal és rezsicsökkentéssel védi a magyar embereket. Ismertette, hogy az üzemanyagárstopnak köszönhetően Európában a magyarok fizetik az egyik legalacsonyabb árat a benzinért és a gázolajért. A 480 forintos hatósági árak mellett a piaci árak már mindkét termék esetében 800 forint körül alakulnának. Kifejtette, hogy a rezsicsökkentéssel a családok életszínvonalát kívánja megvédeni a kormány. A piaci árak bevezetése így összesen négy és félszeres rezsiemelkedéshez vezetne egy átlagos magyar háztartásban. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy – rezsicsökkentés nélkül – egy átlagos magyar háztartás 9 ezer forintos villamosenergia-kiadása 30 ezer forintra, míg a 13 ezer forintos földgázszámlája 71 ezer forintra nőne. Szentkirályi Alexandra felhívta arra a figyelmet, hogy a kamatstop szintén segít a családokon, hiszen a kamatok emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású lakossági jelzáloghitel havi törlesztőrészlete akár 23 százalékkal, 11 ezer forinttal is emelkedhet. Közlése szerint ezek az árstopok 5–6 százalékkal csökkentik az inflációt.