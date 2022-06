Nem sikerült az angol érettségi? Még nem késő javítani!

Aki angolból érettségizik, annak nem rosszak az esélyei. A ketteshez az is elég, ha minden készségből 24 százalékot teljesítenek a tanulók, ráadásul a megtippelhető kérdésekből is összejöhetnek a pontok. Ha azonban mégsem sikerülne elsőre, akkor sem kell elkeseredni, hiszen van mód a hatékony felkészülésre.

Június közepén tudhatják meg a diákok, hogy sikerült az angol érettségi. Van, aki a többi tárgy mellett épp erre nem fektetett hangsúlyt, ám a pontozás meglepően szigorú: elképzelhető, hogy egyesek elsőre nem teljesítik az elvárt szintet.

Ilyen esetben szeptember elején lehet jelentkezni a pótérettségire, aminek az írásbeli része októberben, a szóbeli pedig novemberben zajlik majd. Ha ez sem sikerülne, a következő lehetőség már fizetős. Már csak ezért is fontos az alapos felkészülés – mondja Juba-Nagy Ágnes, a Don’t Panic nyelviskola hálózat vezetője.

“Az érettségin az írásbeli rész értékelése a leghangsúlyosabb. Aki tehát megbukott, annak a jelszó: olvasni, olvasni, olvasni! Emellett a nyár folyamán nézhet sok angol sorozatot felirattal. Az olvasás, a hallott szövegértés és az írás mind-mind ugyanannyi pontot ér, így ezeket érdemes gyakorolni, ha valaki a nyelvtannal nem tud megbarátkozni” – teszi hozzá.

A szókincs fejlesztéséhez ma már bárki talál megfelelő szövegeket az interneten, de az erre szakosodott tankönyvek is elérhetők a könyvesboltokban. A diákoknak ajánlhatók a szintezett olvasmányok is: ezek azok az irodalmi klasszikusok, amik idegen nyelven, akár kezdő szinten tömörítve is beszerezhetőek.

Akik a szövegértést gyakorolnák a sorozatokkal, azoknak érdemes először felirat nélkül nézni őket, és megpróbálni leírni néhány mondatot. Ezután visszatekerni, felirattal is megnézni ugyanazt, és ellenőrizni, sikerült-e megérteni a szereplő szavait.

Fontos, hogy a szótárhasználat csak a levélíráshoz engedélyezett, ami minden érettségi feladatsorban előkerül. Ehhez érdemes már előre megtanulni azokat az egyszerű tőmondatokat, amik felmerülhetnek egy érdeklődő levélben. Például: “Tisztelt Hölgyem/Uram, szeretnék érdeklődni, mennyibe kerül, hol lehet megrendelni…”. Ezeket ma már bárhol megtaláljuk, de még a szövegfordító is precízen lefordítja nekünk.

Mi a helyzet, ha a szóbelin csúszik el a tanuló? Ilyenkor a lényeg a célirányos felkészülés a család, munka, oktatás, szabadidő és környezetvédelem kérdéseiből. Fontos, hogy egész mondatokat és ne csupán szavakat tanuljunk, mert aki magol, az éles helyzetben könnyen leblokkolhat.

A szituációs feladatokat is előre át kell gondolni, mint a vasúti jegyvásárlás, az éttermi rendelés vagy a programszervezés. Ezekhez érdemes 5-5 kulcsmondatot megtanulni, vagy olyan kulcskifejezéseket, amelyek a mondatokba illeszthetők. Ha környezetvédelemről van szó, nem kell világmegváltó gondolatokkal készülni: elég, ha elmondjuk, mi mit teszünk meg az ügy érdekében – javasolja a szakértő.

“Nyelviskola is tud segíteni a felkészülésben, hiszen a nyelvvizsgára felkészítő kurzus ugyanazt a tudást nyújtja, mint amit az emelt szintű érettségin elvárnak. Ezzel együtt a középszinten érettségizők is jól járnak a kurzussal, mert a 90+ százalékos eredmény nagy előnyt biztosíthat az összpontszámban. Javasolt a csoportos nyelvóra, hogy a diákok gyakorolják, milyen megszólalni idegenek előtt” – zárja Juba-Nagy Ágnes.

Címlapfotó: Don’t Panic Nyelviskola