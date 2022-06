Így néz ki a jövő magyar gyártású konditerme

Magyarországon becslések szerint csak a felnőtt lakosság töredéke sportol rendszeresen, ezen a tendencián pedig a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások finoman fogalmazva sem javítottak. Ezt az időszakot a konditermek is megsínylették, de már látszik a fény az alagút végén. Az ország legmodernebb automatizált fitneszterem hálózatának a GYMtronic egységeiben a beléptetéstől kezdve a bérletvásárláson át az öltözők használatáig minden automatizáltan működik a nap 24 órájában.

Optimista becslések szerint is mindössze a magyar lakosság ötöde végez kisebb-nagyobb gyakorisággal intenzívebb testmozgást, ami uniós szinten is rendkívül alacsony arány. A sport egészségre gyakorolt hatása mindazonáltal nélkülözhetetlen, ezért is lenne hatványozottan fontos, ha minél többekkel meg lehetne szerettetni a különböző sportokat és az azzal járó élményt.

Győrfi Krisztián arról beszélt, a kezdőktől a haladó testépítőkig a konditermi vendégek jelentős részének elveszik a kedvét a mozgástól a profi sportolók, akik mellett sokan nem érzik magabiztosnak magukat, elveszítik ezáltal a kevés önbizalmukat is. Az edzőtermek ráadásul az elmúlt két évben többször is kongtak az ürességtől, mert a koronavírus-járvány miatt egyáltalán nem, vagy csak rendkívül korlátozott körülmények között tarthattak nyitva.

„Rá kellett döbbennünk, hogy 2022-ben már teljesen mások a fogyasztói szokások és a konditermekbe járók igényei. Sokan dolgoznak váltott műszakokban, így szabadidejükben már nem volt lehetőségük éjszaka edzeni, de rengetegen akadnak olyanok is, akik nem szeretnek zsúfolt közegben lenni. Emellett ott vannak a tulajdonosi oldal nehézségei is, hiszen munkaerőhiányban szenvednek, a covid miatti bizonytalanságok pedig oda vezettek, hogy recepcióst is nagyon nehéz találni” – magyarázta.

A konditermek új generációja

A 10 éve fitnesztermi beléptető rendszereket fejlesztő és kivitelező Győrfi Krisztián elmondta, szükségét érezték annak, hogy leegyszerűsítsék a konditerembe járást a vendégeknek. Így jött Magyarország legmodernebb automatizált fitneszterem hálózatának az ötlete, amely Pécsen és Mosonmagyaróváron is elsöprő sikert aratott, és jelenleg is további termek nyitásáról zajlanak tárgyalások más hazai városokban is.

A GYMtronic termeiben az első belépés minden vendég számára ingyenes. Az ajtót egy QR olvasó segítségével lehet nyitni, az előtérben található automatából akár készpénzzel is megvásárolhatók a bérletek.

„A termekben a fürdőkhöz hasonlóan koedukált öltözőket találni különálló zuhanyzókkal felszerelt öltözőfülkékkel. Ez egyrészt azért is előnyös, mert sok vendég szégyellős és nem szeret mások előtt levetkőzni, másrészt pedig biztonságos is, mert minden szekrény be van kamerázva, így a lopásokat is megelőzhetjük, szükség esetén viszont azonnal elő lehet keríteni a tettest” – sorolta, hozzátéve, hogy az első csavartól az utolsóig minden saját fejlesztés és 100 százalékban magyar gyártmányú.

Gyors terjszkedést szeretnének

Az automata fitneszterem a piacon szinte páratlan üzleti lehetőséget is kínál, hiszen két-három bérbe adható lakás árából nagyságrendileg ötször akkora bevételt termel, mint amit az ingatlanok tudnának. Ugyan a bekerülési költségektől és az adott városban elérhető bérlet áraktól függően változhat a befektetés megtérülési ideje, de az megközelítőleg 2-3 évre tehető.

A jövő fitnesztermeként emlegetett GYMtronic kialakításához, berendezéséhez, működtetéséhez minden adott a névtől a designon át a megnyitóig. A befektetőnek a szerződés aláírását és a helyszín kiválasztását követően a gépparktól az utolsó szappantartóig mindent leszállítanak a franchise megálmodói, akik a szervizelésre és az alkatrészekre korlátlan garanciát és teljeskörű üzemeltetést biztosítanak egyaránt 24 órás ügyfélszolgálattal.

Címlapfotó: GYMtronic