Szakértők szerint Gyurcsány Ferenc továbbra is azon dolgozik, hogy maga alá gyűrje a teljes baloldalt

Gyurcsány Ferenc totális ellenállást hirdetett Totális ellenállást hirdetett Gyurcsány Ferenc a Fidesz–KDNP-kormánnyal szemben. A DK elnöke a párt önkormányzati képviselőinek tanácskozásán arról beszélt: a szembefordulás alapja és vezetője a Demokratikus Koalíció lesz. A DK vezére üzent a többi ellenzéki pártnak is. Gyurcsány Ferenc szerint az ő feladatuk az, hogy kövessék a Demokratikus Koalíciót, és semmiben se támogassák vagy működjenek együtt a nemzeti kormánnyal. „Azok, akik a hatalmon lévők kegyeit keresik úgymond felelősnek hitt felszólalásokkal, hozzászólásokkal, gesztusokkal, azok nem erősítik, hanem gyengítik az ellenzék erejét. Nem gesztust kell gyakorolni, hanem küzdeni kell. Azt gondolom, hogy ma ennek a küzdelemnek a letéteményese, a Demokratikus Koalíció” – fogalmazott a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc fájónak és csalódáskeltőnek nevezte a baloldali összefogás számára történelmi vereséget hozó áprilisi országgyűlési választásokat, de szerinte a baloldal politikáján nem kell változtatni. Ennek alapján arra lehet következtetni, hogy Gyurcsány Ferenc vezetésével a baloldal marad a migrációpárti, a föderális Európát támogató és a rezsicsökkentést elutasító álláspontja mellett. Gyurcsány Ferenc ismét törvénytelennek nevezte a kétharmaddal megválasztott Fidesz–KDNP-kormányt, és egy olyan rendszerváltozást sürgetett, amelynek oszlopa a DK. „Rendszerváltozásra van szükség Magyarországon: nem lehet feladni a rendszerváltozásnak az ügyét, és nem lehet feladni azt a bennünk lévő eltökéltséget, hogy ebben ti, a DK részt kívánunk venni” – mondta Gyurcsány Ferenc. Elemzők szerint a kormány törvényességének kétségbevonásával a bukott miniszterelnök a DK-t akarja erősíteni, és azt a látszatot kelti, mintha a baloldali összefogás nem azért kapott volna ki, mert alkalmatlan és felkészületlen. Gyurcsány Ferenc beszédének két üzenete volt: az első, hogy a DK lesz az egyetlen domináns szereplő a baloldalon, a másik, hogy a korábbinál is radikálisabb, az alkotmányosság kereteit feszegető kormányellenes stratégiára készül – mondta az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettese a Magyar Nemzetnek. Tóth Erik szerint Gyurcsány Ferenc 2011 óta egyszerű receptet követ: tudatosan képvisel a Fidesz–KDNP politikájának mindig ellentmondó álláspontot. Most sincs ez másként. Gyurcsány Ferenc a választási vereség után azon dolgozik, hogy újratervezze a baloldalt – erről pedig már Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője beszélt korábban az M1-en. „Annak az összefogásnak, amit most a baloldal össze akar hozni, annak csak olyan párt lehet a tagja, amely nem kérdőjelezi meg az ő vezető helyét, és egyébként a DK-nak, ha megnézzük az erőviszonyokat, minden esélye megvan” – fogalmazott az elemző. Nagy Ervin azt mondta: a DK jó úton halad a dominancia felé, és várhatóan a baloldalon elindul egy átlépési hullám, amiben sokan Gyurcsány Ferenc szárnyai alatt keresik majd a helyüket a politikai túléléshez.