Zebraakció: a gyalogosbalesetek elkerüléséért kampányol a rendőrség

Keddtől csütörtökig a gyalogosbalesetek elkerülését célzó kampányt tart a rendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottságának kezdeményezésére.

Az ORFK kommunikációs szolgálata a Police.hu oldalon hétfőn azt írta: a balesetmegelőzési Zebraakcióban nagy figyelmet fordítanak a gyalogosok és a járművezetők szabálykövető magatartásának ellenőrzésére, a többi között testkamera, drónok és civil járművek alkalmazásával.

A közlemény szerint korábban évente átlagosan 2500 gyalogost ütöttek el a magyar közutakon, közülük 150 ember vesztette életét. Az utóbbi két évben ugyan csökkent ez a szám, mégis

mintegy kétezer járókelő sérül meg balesetben, és több mint száz gyalogosgázolás végződik halállal

– tették hozzá.

Kitértek arra is, a gázolásoknál a korábbi időszakban évente 900–1000 eset a gyalogosok hibájából történt, ez a szám az elmúlt két évben mintegy 600-ra, a balesetek 30 százalékára csökkent. Kiemelték, hogy a gázolások mintegy 40 százaléka (750-800 baleset) a kijelölt gyalogátkelőhelyen történik, és megközelítőleg három százalékuk halálos kimenetelű.

Az ORFK közlése szerint

az ellenőrzésekre a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt kockázatú, a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken és a környezetükben lehet számítani,

elsősorban olyan helyen, ahol jelentős a közúti forgalom.

Az elkövetett jogsértés miatt az autóvezetőket és a gyalogosokat is figyelmeztetheti az intézkedő rendőr, aki helyszíni bírságot is kiszabhat és feljelentést is tehet. Tilos jelzésen történő áthaladásnál a járművezető 50 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat – olvasható a közleményben.