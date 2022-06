Tállai András: A háború gazdasági hatásai felbecsülhetetlenek

A 2023-as költségvetésről, a családok védelméről, az oktatásról, a nyugdíjakról, a haderőfejlesztéséről és a rezsicsökkentésről is szó volt az Országgyűlés hétfői ülésén.

Az ülés elején a képviselők megemlékeztek Horváth László (FKgP, EKgP) elhunyt volt országgyűlési képviselőről.

Fidesz: A büdzsé stabil alapokon áll

Bánki Erik (Fidesz) a jövő évi költségvetésről azt mondta: az a rezsivédelem és a honvédelem büdzséje. Békét sürgetett, mert akkor szerinte véget ér „az árak eszement emelkedése”.

Szerinte azonban amíg az uniós országok a háborús helyzetet finanszírozzák, addig az árak is emelkedni fognak. Háborús uszítóknak nevezte azokat, akik érdekeltek az elhúzódó háborúban, őket azonban szerinte vissza kell szorítani.

A kormány legfontosabb célja szerinte az, hogy az ország maradjon ki a háborúból, és ne a magyarok fizessék meg a háború árát. Célnak nevezte a rezsicsökkentés fenntartását. A honvédelmi alap pedig a honvédelmi fejlesztések forrásait teremti meg, utóbbira pedig a migráció miatt is szükség van – hangsúlyozta.

Ugyancsak cél a növekedés megtartása, amit azonban a háború lassíthat – mondta. Kijelentette ugyanakkor: a jövő évi költségvetés stabil alapokon áll, és mindent finanszíroz annak érdekében, hogy a magyar gazdaság növekedése továbbra is az élvonalban legyen.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta:

a háború gazdasági hatásai felbecsülhetetlenek, különösen akkor, ha az unió olyan intézkedéseket hoz, amelyek jobban sújtják saját polgárait, mint azokat, akiknek ezt szánják.

Beszélt az alapanyaghiányról és az alapanyagok drágulásáról, amelyek olyan gondokat okoznak, amiket nem tud mindenki legyőzni.

Az országot szerinte mindezek miatt katonailag is meg kell erősíteni, ezért van szükség a honvédelmi alapra.

Rendkívüli intézkedések kellenek a magyar családok védelmében is, mert ha a magyar családokra „ráengedik” az unió által erősített folyamatokat, egy pillanat alatt a kútba dobhatók lesznek az elért eredmények. Nem megengedhetők meg olyan energiaárak Magyarországon, mint amilyet az unió szeretne – jelentette ki.

A büdzsét egyensúlyi költségvetésnek ítélte, amely biztosítja a családok, a nyugdíjak vagy a foglalkoztatás védelmét és a rezsicsökkentést is.

LMP: Átláthatatlan és igazságtalan a költségvetési javaslat

Csárdi Antal (LMP) arról beszélt, hogy a kormány ismét egy olyan költségvetést nyújtott be, amely átláthatatlan és végtelenül igazságtalan. Átláthatatlan azért, mert a kormányon kívül nincs ebben az országban olyan, aki pontosan meg tudná mondani, hogy jövőre mire mennyit költ a kormány – mondta.

Úgy vélte, a költségvetési tervezet igazságtalan is, mert a kormány azt kommunikálja, hogy a válságos gazdasági helyzetet nem az emberekkel fizetteti meg, mégis ők fogják megfizetni a válság árát. Egyértelmű, hogy a kormány tétlenül és tehetetlenül nézi, hogy a közalkalmazottak bére elértéktelenedik, nem becsüli meg a saját dolgozóit – mondta.

Kijelentette: inflációkövetővé kell tenni a közalkalmazottak és köztisztviselők bérét, erre lenne is forrás, azonban a nagyvállalatok érdekeit képviseli a kormány az emberek érdekei helyett.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt:

az ellenzék minden évben elmondja, hogy átláthatatlan a költségvetés, ezzel szemben Európa egyik legátláthatóbb büdzséje a magyar,

és az átláthatóságot szolgálja, hogy már tavasszal benyújtják az Országgyűlés elé, hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni.

Ezzel szemben 2006-ban, a baloldali kormányzás alatt volt olyan, hogy bebizonyosodott: a költségvetés valótlan számokat tartalmaz – közölte.

Kiemelte: nem lehet igazságtalan, hogy a költségvetés fő célja az, hogy megvédje az országot, békét és biztonságot adjon, segítse a családokat, továbbá megvédje a munkahelyeket. Az is cél, hogy biztosítsa a gazdasági növekedést, amellyel a közszféra kiadásait is tudják finanszírozni – magyarázta. Hozzáfűzte: fontos a rezsicsökkentés és a nyugdíjak megvédése is.

Párbeszéd: Jobban kellene adóztatni a gazdagokat

Jámbor András Imre (Párbeszéd) kifejtette: a költségvetési tervezet „az orbáni megszorítások költségvetése”.

A nagy cégeknek többet kell beadniuk a közösbe, ezért minden különadóval egyetért, amely a nagyvállalatokat adóztatja

– mondta. Hozzátette: a fogyasztás helyett a vagyont, a munka helyett a tőkét kellene adóztatni, és azokat kell adóztatni, akik elbírják a megszorítások súlyát, vagyis a gazdagoknak kell fizetniük.

Úgy látja, ezzel szemben a kormány az emberekkel fizetteti meg a gazdaságpolitikája árát, miközben sok fontos kérdéssel – például az oktatással, az egészségüggyel – nem foglalkozik és folytatja az eddigi rossz gazdaságpolitikát.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta: az élet rácáfolt a képviselő által mondottakra, a baloldalon megfogalmazott elképzelések ugyanis hétszázalékos gazdasági visszaesést hoztak, amikor válságot kellett kezelni, miközben a mostani kormány válságkezelése nagy gazdasági növekedést hozott.

Az ellenzék tíz éve kritizálja a rezsicsökkentést, most pedig az extrapofitadót bírálja, ezzel pedig azokat védi, akik ennek a válságos időszaknak a haszonélvezői: a bankok érdekeit védi az extraprofitadó bírálatával

– fogalmazott.

Az államtitkár kifogásolta, hogy amikor a baloldal kormányon volt, emelte az adókat, most ellenzékben viszont adócsökkentést követel a kormánytól.

Mi Hazánk: Emelni kell a pedagógusok bérét!

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt mondta: az alacsony keresetek miatt nem csoda, hogy pedagógushiány van Magyarországon, de a helyzet csak rosszabb lesz, mert a pedagógusok nagy része 50 év feletti. A kormány megvonja a sztrájkjogukat, megpróbálja elhallgattatni őket, de ettől még nem oldódik meg a helyzet – emelte ki. Hozzátette: emelni kellene a pedagógusok bérüket és biztosítani kellene az értékállóságukat.

Azt kérte, hogy a kormány ne hivatkozzon Brüsszelre, mert nincs rendben, hogy brüsszeli bürokraták döntenek arról, hogy a magyar pedagógusok hogyan élnek. Más kérdésekben harcolt a kormány Brüsszellel, most sem hagyhatja, hogy Brüsszel döntsön – jelentette ki.

Rétvári Bence elmondta:

a kormány tárgyal a pedagógusok szervezeteivel, mert szeretné, hogy minél jobb minőségű legyen a magyar oktatás, minél jobb legyen a diákok teljesítménye.

Ezért fontos, hogy egyeztessenek, a kormány meg is tette, ami rajta múlt, és továbbra is így tesz – közölte.

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy ha Brüsszelnek nem tetszik a kormány politikája, az országnak járó források visszatartásával fenyeget. A kormány a támogatások jelentős részét a pedagógusok béremelésére fordítaná, így ha a baloldal támadja a kormányt Brüsszelben és azt akarja elérni, hogy ne fizessék ki a Magyarországnak járó támogatásokat, azzal a pedagógusok béremelését akadályozza – magyarázta.

MSZP: Bődületes megszorítást tartalmaz a jövő évi költségvetés

Vajda Zoltán (MSZP) szerint „bődületes” megszorítást tartalmaz a 2023-as költségvetési törvényjavaslat, amelyből kiderül, mit tart fontosnak és mit nem tart sokra a kormány. Érthetetlen optimizmusnak tartotta, hogy a kormány 5,2 százalékosra tervezi a jövő évi inflációt, és hogy komolyan számol az uniós forrásokkal, holott a korrupciós veszélyek miatt nincs megállapodás az EU-val.

Szerinte a büdzsé jelentős adóemeléseket tartalmaz, amely közvetlenül érintik az embereket, a különadók pedig egyértelműen drágítják az életet. Hozzátette: a kormánynak a ner-cégek valódi extraprofitjának a megőrzése a fontos, ezért maradnak „érintetlenül” a leuralt ágazatok, például az építőipar.

Nem fontosak a Fidesznek a jóléti kiadások, ugyanis míg 2010-ben a GDP 31 százalékát, jövőre 24 százalékát fordítják erre a területre, ez újabb szemléletes példája a megszorításoknak – mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszát azzal kezdte, hogy azt tudakolta, igaz-e, hogy a képviselőnek meggyűlt a baja az uniós források elszámolásával, illetve hogy igaz-e, hogy olyan ajánlóívekkel próbált önkormányzati képviselő lenni, amit nem valós személyek írtak alá.

Az államtitkár szerint az, hogy most magas az infláció, nem jelenti azt, hogy jövőre is az lesz. Megjegyezte, az Európai Bizottság 4,1 százalékos magyar inflációval számol 2023-ban.

Az uniós forrásokról azt mondta, reális, hogy azokat betervezik a költségvetésbe, mert azok járnak Magyarországnak. Az áprilisi választások miatti politikai bosszúnak tartotta, hogy az EU nem folyósítja ezeket a forrásokat.

Az extraprofitadóval összefüggésben azt mondta, Bokros Lajos idejében a megszorítások az embereknek szóltak, a szocialisták válságkezelése megszorítás volt, a mostani kormány azonban úgy kezeli a válságot, hogy közben megvédi a magyar családokat.

Momentum: a 2023-as költségvetésben megy minden ugyanúgy tovább, ahogy eddig

Orosz Anna (Momentum) felidézve berlini egyetemi tanulmányait arról beszélt, hogy azért jött haza, mert tudta, hogy Magyarországért szeretne dolgozni.

Szerinte Balatonaligán Mészáros és Tiborcz a Balaton egyik leggyönyörűbb partszakaszát teszi tönkre. Kitért arra is, hogy az oktatásban nincs egyetlen mutató sem, amire büszke lehetne a kormány. Elmondta, a 2023-as költségvetésből kristálytisztán látszik, hogy megy minden tovább, ahogy eddig, nem lesz érdemi béremelés a pedagógusoknak, az ápolóknak, nem lesz méltányos adópolitika, igazságos közteherviselés.

Az extraprofitadóról azt mondta, a kormány a vállalatok mögé bújva terheli át annak felelősségét, hogy a következő időszak nehéz lesz az embereknek. A kormány igazi nagy bűnének tartotta azt, hogy több százezer fiatalt és időst üldözött el külföldre, akinek soha nem mondta, hogy maradjon itthon.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára gratulált a képviselőnek, hogy befejezte egyetemi tanulmányait, mert ez a frakciójában nem mindenkiről mondható el. Az Újbudáról parlamentbe jutott momentumos politikustól azt kérte, mondjon határozott nemet a kelenföldi szolgáltató és kereskedelmi központ privatizációjára.

Az extraprofitadóval kapcsolatban a német baloldaliak ezzel kapcsolatos új törvényjavaslatára hívta fel a figyelmet.

A Momentum mindig igazodni szokott, Brüsszelhez és Berlinhez is, fogadják el, ha ezt javasolják az elvtársaik Berlinben – hangoztatta. Az építési ügyekről azt mondta, Magyarországon a jogszabályok mindenkire azonos módon vonatkoznak.

Elmondta, a Momentum bár korábban nem akart, mégis felkéredzkedett a Gyurcsány-listára, Gyurcsány hátán került a parlamentbe.

A Jobbik az oktatás azonnali megújítását szorgalmazza Brenner Koloman (Jobbik) a hétvégi pedagógustüntetés kapcsán beszélt a vészes tanárhiányról és arról, hogy a következő 4-5 évben a pedagógustársadalom gerince vonul nyugdíjba. Sürgős, azonnali lépésekre van szükség – mondta.

Több javaslatot is megfogalmazott, így azt, hogy azonnali, 50 százalékos, „villámsebes” béremelésre van szükség. Az GDP-nek nemhogy hat, hanem nyolc százalékát kellene kiemelt válságkezelésként az oktatásra fordítani – szorgalmazta.

Azt is kezdeményezte, vizsgálják felül regionálisan, milyen iskolatípusok vannak, mert meg kell állítani azt a folyamatot, hogy a gyerekek egy jelentős része kiszorult a minőségi oktatásból. Javasolta a szakképzés teljes megújítását, valamint a Nemzeti alaptanterv (Nat) átfogó felülvizsgálatát.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az volt a céljuk, hogy modern, a kor igényeihez igazodó, hazafias szemléletű alaptanterv jöjjön létre modern tankönyvekkel. Szólt arról is, hogy az iskoláknak és a tanároknak is van szabadságba a tantervekben és csökkent a túlterheltség is.

Fontosnak nevezte, hogy minél elismertebb legyen a pedagóguspálya anyagilag is. Míg 2010-ben 5400, most 7400 diákot vettek fel pedagógusképzésre – közölte, jelezve, hogy az ő pályán tartásukban van feladatuk.

DK: Egyre biztosabb, hogy lesz európai minimálbér

Gy. Németh Erzsébet (DK) szerint egyre biztosabban állítható: lesz európai minimálbér-szabályozás. Az előzetes megállapodás ugyanis az Európai Parlamentben létrejött, már csak a tagállamok miniszterelnökeinek kell rábólintaniuk.

A legfontosabbnak azt nevezte, hogy a szabályozás több százezer magyar embernek teremtheti meg a tisztességes megélhetés feltételeit. Általa ugyanis negyedével, csaknem 35 ezer forinttal emelkedhet a minimálbér. A szabályozás amellett, hogy versenyképesebbé teszi a fizetést, erősebb érdekvédelmet és jobb munkakörülményeket fog biztosítani, amit szerinte a kormány módszeresen épített le.

Kijelentette: az európai minimálbér megvalósulása a DK politikai sikere, amelyben oroszlánrészt vállalt európai parlamenti képviselőjük, Dobrev Klára. Ezzel szemben a kormány – szerinte – háttérbe szorította a magyar emberek érdekeit.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt felelte: a javaslat egy politikai filozófiai különbséget mutat, azt, hogy a baloldal számos jogkört átadna Brüsszelnek. Ekkor azonban a multiknak sokkal nagyobb ráhatásuk lesz a döntésekre, mint az egyes állampolgároknak – mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az energiaárak már az ukrajnai háború előtt is növekedtek, „vagyis van arról tapasztalatunk, milyen, amikor a jogköröket kiadjuk, és Brüsszel akaratától vagy a multiktól függünk”.

Felidézte: 73 ezer forint volt a bruttó minimálbér a baloldal kormányzása idején, jelenleg 200 ezer. Miniszterelnök-jelöltjük is azt mondta a kampányban: nem támogatja a minimálbért – emlékeztetett. Kijelentette: a szankciós politika eddig többet ártott Európának, mint a háborút kiváltó agresszornak.

KDNP: Tovább kell bővíteni a családtámogatások körét

Simicskó István (KDNP) a család fontosságáról beszélt. Azt mondta: a család adja meg a lehetőséget arra, hogy a társadalom emberibbé váljon. Egy miniatűr egyházhoz hasonlította a családot, a gyermekeket pedig a házasság legdrágább ajándékainak nevezte. Szerinte tévedésben van az a Nyugat-Európa, amely inkább a migrációt támogatja a család helyett.

Fontosnak nevezte, hogy a családtámogatási rendszer jövőre tovább bővül. 2023-ban 450 milliárd forinttal növekszik a családok támogatása. Folytatódik az otthonteremtési program, a gyermekvállalás támogatása vagy a gyermekétkezdetét. A cél: könnyebbé és jobbá tenni a családok sorsát – hangsúlyozta.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára azt mondta: tárcája olyan értékalapú fejlesztésekben gondolkodik, amelyek az elődök hagyatékára építenek.

A család-, gyermek- és ifjúságpolitika továbbra is arra törekszik, hogy a társadalom képes legyen önmaga fenntartására. Ezért szerinte jövőügyi minisztériumnak is nevezhető a tárcája.

Rámutatott arra, hogy a költségvetés jövőre 3225 milliárd forintos forrást biztosít családtámogatásra. Vagyis ez az összeg 2010-hez képest három és félszeresére emelkedett – közölte.

A járulékkedvezmény és első házasok kedvezménye 370 milliárd forint, míg otthonteremtési programra 490 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre. 2011-től a jövő év végéig 3620 milliárd forint marad a magyar családoknál – hangsúlyozta. Tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás, csaknem 100 milliárd forintra – sorolta az államtitkár.

Napirend

Az elnöklő Jakab István bejelentette: a keddi ülésnapon mégsem szavaznak annak a nemzetközi szerződésnek a kihirdetéséről, amelynek révén az uniós taggá vált Horvátország csatlakozik az EU és Közép-Amerika közötti társuláshoz.

DK: Miért fizet az állam a debreceni hulladékkezelő cégnek?

Varga Zoltán (DK) arról beszélt: az állam évek óta nem fizet rendesen a debreceni önkormányzat hulladékkezelő cégének, azért be kellett zárni a város lakossági hulladékudvarát, jelenleg így csak távolabb és hétvégén van nyitva egy hulladéklerakó, a lakosoknak pedig több órát kell sorbaállni. Hozzátette: beszélt egy debreceni családapával, aki elmesélte, hogy emiatt nem tudta elvinni kisfiát gyereknapra.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkár válaszában sajnálatát fejezte ki, hogy a kisfiú nem jutott el a gyermeknapra és csokoládét ajánlott fel neki. Hozzátette: megérti az apuka csalódottságát is, de sajnálná, ha emiatt téves következtetéseket vonna le.

Hangsúlyozta: a kormány nem szól bele a hulladékudvarok nyitvatartásába, és a debreceni hulladékkezelő cég számára a közszolgáltatási költségeket az állam a jogszabályban előírt határidőben megtérítette.

A képviselő nem fogadta el a választ.

Jobbik: Legyen nulla százalékos az alapvető élelmiszerek áfája!

Bencze János (Jobbik) a gazdaságfejlesztési miniszternek címzett interpellációjában azt javasolta, hogy egyre növekvő infláció miatt a kormány csökkentse nulla százalékra az alapvető élelmiszerek áfáját. Szerinte ez havi szinten egy átlagos magyar család zsebében több pénzt hagyna, mint a családi pótlék összege.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: Lengyelországban megpróbálkoztak az alapvető élelmiszerek áfájának eltörlésével idén februárban, de semmit nem értek vele, márciusban már 10 százalék felett volt az infláció, miközben az állam jelentős bevételtől esett el. Hangsúlyozta:

a kormány abban hisz, hogy a jövedelmeket kell jelentősen megemelni, így jövőre a dolgozók bére 10,2 százalékkal emelkedik.

A választ nem fogadta el a képviselő.

Momentum: Mikor és mennyivel fogják emelni a pedagógusok bérét?

Szabó Szabolcs (Momentum) a belügyminisztertől azt kérdezte: mikor és mennyivel fogják emelni a pedagógusok bérét. Hangsúlyozta: egyre nagyobb a pedagógushiány, rövid távon csak egy azonnali, 50 százalékos béremelés nyújthat megoldást.

Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára azt válaszolta: a tervek szerint az idei 10 százalékos béremelést 2023-ban és 2024-ben újabb 10-10 százalék emelés követi majd.

Jelezte: a kormány nyitott arra, hogy ennél nagyobb emelésről egyeztessen, de jelenleg a költségvetésben ennek látják a fedezetét. Hozzátette: ha a gazdaság jobban nő, és Brüsszel a szankciókkal nem fojtja meg a gazdaságot, akkor egyeztethetnek magasabb emelésről is.

Arra is kitért: a Momentum képviselője azokkal politizál együtt, akik 2010 előtt egyhavi bért elvettek a tanároktól, bevezették a tandíjat és 15 ezer pedagógust bocsátottak el.

A képviselő nem fogadta el a választ.

MSZP: Június helyett miért júliusban kapják meg a nyugdíjasok a kiegészítő nyugdíjemelést?

Komjáthi Imre (MSZP) a pénzügyminisztertől azt kérdezte: miért tolta el a kormány egy hónappal az évközi nyugdíjemelést. Rámutatott: a kabinet a választások előtt azt ígérte, hogy a júniusban jön az infláció miatti nyugdíjemelés, de kiderült, hogy ez csak júliusban történik meg. Hangsúlyozta: sok százezer, máról holnapra élő nyugdíjasnak nagyon is fontos, hogy mikor kapja meg a különbözetet.

Tállai András államtitkár válaszában leszögezte: a Fidesz-kormány azt ígérte a nyugdíjasoknak 2010-ben, hogy megvédi a nyugdíjak vásárlóértékét. Ezt az ígéretét a kormány teljesíti 2022-ben is, és minden törvényi kötelezettség ellenére kifizeti a további 3,9 százalékos emelést visszamenőleg, illetve a 13. havi nyugdíjra vonatkozóan is – hangsúlyozta.

Megjegyezte: igaz, hogy ez júniusra volt tervezve, de átcsúszik júliusra és elfogadja, hogy ez probléma. Szerinte ugyanakkor az igazi probléma az volt, amikor 2005 és 2010 között 10 százakkal csökkent a nyugdíjak reálértéke.

Jelezte: a kormány szeptemberben ismét megvizsgálja az makrogazdasági adatokat és novemberben ismét dönt majd ebben a kérdésben. Egyetlen forinttal nem maradunk adósai a nyugdíjasoknak – mondta.

A képviselő nem fogadta el a választ.

Mi Hazánk: A mikro-, és kisvállalkozások kikerülnek a rezsicsökkentés rendszeréből?

Apáti István (Mi Hazánk) arra hívta fel a figyelmet: egy júniusi kormányrendeletből kiderült, hogy kizárólag a lakossági fogyasztók maradhatnak a rezsicsökkentés rendszerében, de 30-40 ezer mikro-, és kisvállalkozás kikerülhet innen. Azt javasolta: a kormány az extraprofitadót terjessze ki a gyógyszer-, és vakcinagyártókra, a kaszinókra, és a multinacionális techcégekre, a kisvállalkozások pedig kerüljenek vissza a rezsicsökkentés körébe.

Koncz Zsófia államtitkár elmondta: a kormány döntése szerint 100 ezer kis- és mikrovállalkozó részese marad a csökkentett árú energiának. Hangsúlyozta: a 2023-as költségvetés megvédi családokat és a rezsicsökkentést is. A képviselő a választ nem fogadta el.

Párbeszéd: Felülvizsgálják-e a tankötelezettségi korhatárt?

Berki Sándor (Párbeszéd) arról tudakozódott a belügyminisztertől, hajlandó-e egy évtized után felülvizsgálni a kormány a tankötelezettségi korhatárt, ami már elfogadásakor is komoly vitákat váltott ki.

Szerinte a döntés következtében sok, a rendszerből kieső diák közmunkásnak állt, a korai iskolaelhagyók aránya emelkedett, miközben az EU-ban ez a mutató éppen csökkent, kevesebb lett a középiskolás gyerek, aggasztó adatokat mutatott a foglalkoztatási ráta.

Rétvári Bence, a szaktárca parlamenti államtitkára válaszában azt emelte ki: nyolc európai országban a magyarországival megegyező, hatban pedig ennél is alacsonyabb az iskolakötelezettség korhatára, majd azt közölte, eredményes volt az intézkedés, mert

jobbak lettek a fiatalok elhelyezkedési esélyei, a 15-24 éves korosztályban 26 százalékról a felére csökkent a munkanélküliség.

A kormányzat fiatalokat támogató intézkedéseit sorolva megemlítette: a nehezebb helyzetből jövők támogatására tették kötelezővé hároméves kortól az óvodába járást, a problémák kezelését korai jelző és támogató rendszer segíti, emelték a felzárkózó és tehetséggondozó foglalkozásokra folyósított keretet, tanodai, kollégiumi, szakkollégiumi programok működnek.

Az interpelláló képviselő a választ nem fogadta el.

LMP: Bevezetik-e a klímabérletet?

Bakos Bernadett (LMP) arra várt választ a technológiai és ipari minisztertől, bevezeti-e a kormány az energiaválság kezelésére a klímabérletet. Az ellenzéki politikus arról beszélt: jelentősen javítaná energiabiztonságunkat, csökkentve a fosszilis energiától való függőséget, ha a közösségi közlekedés támogatásával radikálisan visszafognák az energiafelhasználást és a károsanyag-kibocsátást.

Ennek pedig jó eszköze volna szerinte, ha 5000 forintos bérlettel minden hazai közösségi közlekedési eszközt használhatnának az emberek.

Hozzátette: javaslatuk szerint három hónapra vezetnék be a klímabérletet, utána pedig társadalmi egyeztetést rendeznének fenntartásáról. Közölte: az intézkedés költségeit a multicégek terheinek növelésével lehetne fedezni.

Koncz Zsófia, a tárca parlamenti államtitkára elmondta: a kormány vizsgál minden külföldi példát e témában. Az energiabiztonság érdekében tett lépéseket sorolta, majd jelezte, a magyarországi lakossági fogyasztók fizetik Európában a legkedvezőbb rezsidíjakat, a 2023-as költségvetés pedig megvédi az elért eredményeket, így a rezsicsökkentést, benne a benzinárstopot is.

Azt kérte, hogy az ellenzéki képviselők támogassák a rezsicsökkentő lépéseket, a jövő évi költségvetésen belül is. Az interpelláló nem fogadta el a választ.

Fidesz: Hogyan hat biztonságunkra a haderőfejlesztési program?

A haderőfejlesztési program hazánk biztonságát fokozó hatásáról tudakozódott a honvédelmi minisztertől Simon Miklós (Fidesz).

Hangsúlyozta, az elmúlt három évtized felében valamelyik szomszédunk érintett volt fegyveres konfliktusban, ezért is kell kiemelt figyelmet fordítanunk a béke és a biztonság megőrzésére, a 21. század kihívásainak megfelelő önvédelmi képességre szert téve, és biztosítva, hogy a térség meghatározója hadereje legyen a magyar.

Megemlítette: a baloldali kormányok „demilitarizációs programja” miatt „teljes fegyvernemek működése lehetetlenült el”. 2010-ig egy olyan úton jártunk, ami teljes tévedés volt, olyan politikusok vezetésével, akik ma is tit ülnek a parlamentben – tette hozzá.

Vargha Tamás, a tárca parlamenti államtitkára egyetértett az interpellálóval abban, hogy a baloldali kormányok „tönkretették a magyar honvédséget”, majd utána Magyarországot is, ezért „nagyon mélyről indultunk 2010-ben, hogy ezt az országot a tönkremenés széléről visszarántsuk”.

Szerinte a baloldali kabinetek a NATO kollektív védelmére számítottak, de egy ilyen szervezet csak akkor lehet erős, ha a tagjai is azok.

Elkötelezettek vagyunk a magyar honvédség modernizációja mellett – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, már jövőre eléri a honvédelmi költségvetés a GDP két százalékát, érdemi, modern képességeket szerez a honvédség, ezzel párhuzamosan pedig újrateremtik a hazai védelmi ipart.

A képviselő elfogadta a választ.

Azonnali kérdések

DK: Nagy gondot okoznak a vadállatok a lakott területeken

Varju László (DK) arról kérdezett, hogy mit tesz a kormány a lakott területeken felbukkanó vadállatok problémájának megoldására.

Közölte: nagy probléma, hogy több településen okoznak gondot a vadállatok, amelyek akár az emberekre is veszélyt jelenthetnek, és nincs eljárás e helyzetek kezelésére.

Farkas Sándor, az agrártárca államtitkára úgy válaszolt: konfliktust okozhat a lakossággal a vadállatok megjelenése lakott helyeken, ami gyakran az állatok élőhelyének visszaszorulására és rendkívül jó alkalmazkodóképességükre vezethető vissza, de emellett az elhagyott ingatlanok is problémát jelenthetnek.

A szabályozás alapján azonban a lakott terület nem minősül vadászterületnek, így ott vadásztevékenység nem folytatható – magyarázta. Hozzátette: hatékony együttműködésre van szükség az önkormányzatokkal és a lakossággal, és tájékoztató anyagot biztosítanak az ügyben.

Varju László erre közölte: nem elegendő a tanácsadás, a vadászati törvény módosítására is szükség lenne. Az államtitkár viszonválaszában kijelentette: a lakott területeken az ilyen ügyek kezelése nem a vadászatra jogosultak felelőssége.