Rezsicsökkentés: Továbbra is megvédi a kisvállalkozásokat is a kormány

A kormány mindent megtesz, hogy az energiaválság ne tegye tönkre a kis cégeket, ezért továbbra is támogatja az állam a rezsiköltségeiket – mondta a technológiai és ipari miniszter. Megerősítette tehát, hogy a családok mellett a kisebb vállalkozások is kedvezményes díjat fizethetnek a gázért és a villanyért, nem kell áttérniük a piaci árakra. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken azt mondta, hogy ez nagyjából százezer vállalkozást érint majd – számolt be róla az M1 Híradója.