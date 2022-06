Legfeljebb 18 fok, közvilágítás korlátozása, uszodák, sportközpontok, múzeumok bezárása – Karácsonyék csatlakoztak Brüsszel energiaspórolási ötleteihez

A múlt héten jelentette be Tüttő Kata főpolgámester-helyettes, hogy Budapest is részt vesz abban az európai kezdeményezésben, amely szerint például télen nem lehetne 18 foknál melegebbre fűteni a középületeket, valamint csökkentenék a közlekedésben a sebességhatárokat – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Elemző: A valóságtól elrugaszkodott spórolási ötleteket venne át Budapest Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes a Spirit FM műsorában jelentette be, hogy Budapest csatlakozik a Városok energiatakarékossági sprintje elnevezésű kezdeményezéshez. A dúsgazdag magyar baloldali politikus – aki tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet Twitter-oldalán, hogy a felkapott görög üdülőhelyen, Zakynthos szigetén kilovagolt a tengerből – a klímaváltozás elleni küzdelem és az Ukrajnával való szolidaritás jegyében a beszélgetésben spórolásra kért mindenkit. „Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával, tehát mindenki nézze meg, hogy milyen mennyiségű energiát fogyaszt, és hogyan tudná azt csökkenteni” – fogalmazott a baloldali politikus. Kapcsolódó tartalom Karácsony Gergelyék a fővárosi középületek fűtésén és hűtésén spórolnának „Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával, tehát mindenki nézze meg, hogy milyen mennyiségű energiát fogyaszt, és hogyan tudná azt csökkenteni” – mondta Tüttő Kata. A programban egyebek mellett szerepel, hogy spórolni kellene a középületek fűtésén és hűtésén: télen legfeljebb 18 fokot engedélyeznének, nyáron pedig 25 foknál nem lehet kevesebb. De javasolják még az üzletek kivilágításának és a közvilágítás idejének korlátozását, rendszeres autómentes napok tartását, több autómentes övezet kialakítását, a sebességhatárok csökkentését, illetve például uszodák, sportközpontok vagy múzeumok bezárását. Az Európai Unióban mostanra több ehhez hasonló akció indult. A Megoldások az energiaszegénység kezelésére elnevezésű programban például számtalan kis videóban mutatják be, hogyan takarékoskodjunk a fűtéssel, és hogyan mossunk hideg vízzel, valamint hogyan használjunk digitális homokórát zuhanyzáshoz. A program szintén az EU társfinanszírozásával valósult meg. Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az uniós tagállamok egy része elkezdett abban gondolkodni, hogy az emberek energiaigényeit akár törvényi szabályozással is korlátozzák. „Az Európai Bizottság az energiaszektort érintő szankciók mellett folyamatosan azon dolgozik, hogy a háztartásokra ráerőltesse a spórolást” – mondta a szakértő. Hortay Olivér hangsúlyozta: a szektornak a lakosság igényeihez igazodva kell garantálnia az energiabiztonságot, a brüsszeli tervek ennek ellentmondanak és a valóságtól teljesen elrugaszkodottak. Ehhez csatlakozott most a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat is. Nyugat-Európában a politikai vezetőknél elindult ez a gondolkodás, az ebbe az irányba tett lépések is elindultak, és ehhez a magyar baloldal is csatlakozott. De ez nem újdonság. Azt láttuk, hogy az elmúlt hónapokban a magyar baloldal intenzíven támogatta az embargó bevezetését, az energiaszállításokat érintő korlátozások bevezetését, és jelenleg a megvalósításhoz is csatlakoznak – részletezte Hortay. Karácsony Gergely egyébként vasárnap közösségi oldalán posztolta, hogy éppen Brüsszelbe tart, hogy az uniós vezetőkkel pénzügyi támogatásokról tárgyaljon. A közszolgáltatások és a közvilágítás korlátozása – Karácsony Gergelyék megint a budapestieket büntetik – vasárnap ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál rámutatott: a Városok energiatakarékossági sprintje programhoz csatlakozó települések lakói nem mindenhol vannak elragadtatva a döntéstől. Egyebek mellett amiatt aggódnak, hogy a közvilágítás idejének rövidítésével emelkedik a bűnözés mértéke is. A címlapfotón: Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)