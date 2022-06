Júliusban érkezik a nyugdíjemelés, év végétől visszamenőleg megkapják a pluszpénzt az idősek

Júliusban érkezik az évközi nyugdíjemelés. Erre hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra azt írta: a júliusi nyugdíj mellett az azt megelőző hat hónap és a 13. havi nyugdíj után járó emelést is meg kapják az idősek – számolt be róla az M1 Híradó.

Júliusban kapják meg az érintettek a 3,9 százalékos évközi nyugdíjemelést

A kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 3,9 százalék. A folyósítás a megszokott módon történik, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá pénzt, aki pedig postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki az összeget postás. A mostani emelés 2,6 millió nyugdíjast érint.

Orbán Viktor miniszterelnök még áprilisban írta alá a nyugdíjemelésről szóló rendeletet. Ennek értelmében az idei évben összesen majdnem 9%-kal nőnek a nyugdíjak Magyarországon a tavalyihoz képest.

“A háború miatt emelkednek az árak, nő az infláció, meg akarjuk védeni a nyugdíjasokat. Ez akkor lehetséges, ha a nyugdíjakat is megemeljük. Július elsejével visszamenőleg is megemeljük a nyugdíjakat így az egész évben, a 22-es évben a nyugdíjemelés mértéke 8,9% százalék lesz” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom

Legutóbb tavaly döntött hasonló intézkedésről a kormány, januártól így 5 %-kal emelkedtek a nyugdíjak. A mostani, évközi emelés mértéke pedig 3,9 %-lesz. Így

július 1-től az átlagnyugdíj összege 167 ezer forint

lesz.

Jó hír, hogy a júliusi nyugdíjjal együtt az előző hat hónap, és a 13. havi nyugdíj után járó emelés összegét is megkapják az idősek. Erről Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő írt a közösségi oldalán. Júliusban így

átlagosan több mint 70 ezer forinttal kapnak többet

az arra jogosultak.

Az ukrajnai háború világszerte, így Magyarországon is felerősítette az inflációt, a pénzügyminiszter azonban a hét elején arról beszélt, hogy a kormány ettől meg akarja védeni a nyugdíjsokat. Varga Mihály azt mondta: ha szükséges, még idén újból emelhetik a nyugdíjakat.

“Ebben az évben is rendelkezésre áll az a tartalék amivel ezt a nyugdíjemelést meg tudjuk oldani, és természetesen azt is had tegyem hozzá, hogy amennyiben az infláció szintje magasabb lesz ebben az évben, még a korábban a jegybank által prognosztizáltnál is, akkor novemberben, ahogy a törvények, a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, szintén lesz kompenzáció” – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter

Kapcsolódó tartalom

Az emelt összegű nyugdíjak folyósítása júliusban is a megszokott módon történik majd, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá az összeget. Aki pedig postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon kézbesítik.

A címlapfotó illusztráció.