Elkerülhetjük a vízibaleseteket, ha betartjuk ezt a néhány tanácsot

A műsorban bemutatták azt a balatoni partszakaszt, ahol egy hete életét vesztette az a két fiatal, akik harmadik barátjukkal közösen egy szörfdeszkával indultak úszni a Balatonba, ám a tó közepe felé sodródtak, ahonnan ketten már nem tértek vissza a partra.

Később kiderült, hogy a tinédzserek nem tudtak úszni. Bármilyen úszást segítő eszközt használva azonban ez a baleset is elkerülhető lett volna.

„Nem szégyen bármilyen más eszközt használni, ami az úszásunkban vagy a fennmaradásunkban, a lebegésünkben segít. Lehet ez úszássegítő mellény, lehet ez úszógumi, lehet ez egy profi mentőmellény vagy a suppozok esetében lehet ez a pánt”– mondta Bagyó Sándora Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője.

A Balaton déli oldalán fontos tisztában lenni azzal is, hogy a tó ugyan sokáig segély, azonban hirtelen akár 2-3 méter méllyé is válhat.

A szakemberek idén is arra hívják fel a figyelmet, hogy a fürdőzők ismerjék a víziközlekedési és fürdőzési szabályok mellett az adott partszakasz sajátosságait és legyen mindenki tekintettel egymásra. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője azt is elmondta, hogy évről évre visszatérő probléma az alkoholfogyasztás is.

„Aki valamilyen vízijárművel érkezik, lehet ez gépi, vagy nem gépi meghajtású jármű, ezekben az esetekben nulla tolerancia van, tehát senki nem fogyaszthat, és ne is fogyasszon alkoholt. A fürdőzőkkel kapcsolatban nincs tiltva az, hogyha valaki elmegy fürödni a Dunához, akkor ne fogyasszon alkoholt, mi azt kérjük, hogy amennyiben a folyóban kíván valaki fürödni, akkor tartózkodjon a szeszesital fogyasztásától” – mondta Prohászka Richárd alezredes a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.

A Dunában fürödni azonban csak a kijelölt helyeken szabad. Ilyenből országszerte több, mint húsz van. Aki tiltott helyen strandol és a szabályokat nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat.

A Dunai Vízirendészet flottája egyébként idén három jetski-vel, valamint egész évben használható, 8-fős, modern radar és szonárberendezéssel felszerelt hajókkal bővült. Az egyik jetski 300 lóerős. Ez a rendőrség leggyorsabb járőrhajója a folyón. A fővárosi szakaszon akár perceken belül a mentés helyszínére érhet.

„Ezt kifejezetten életmentésekre használjuk, tehát fürdőző ha elmerül akkor ezekkel nagyon gyorsan ott vagyunk. Szonár berendezéssel rendelkezik ez is” – mondta Fülöp Tibor Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság alezredese.Idén eddig összesen 20 mentéshez riasztották a vízi rendőröket a Duna magyarországi szakaszán.