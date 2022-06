Orbán Viktor: A háború el fog húzódni, de a rezsicsökkentést meg tudjuk védeni

Itt visszahallgathatja a beszélgetést:

Nagy esély van arra, hogy 2023 is bizonytalan lesz és szorongással teli, mert az várható, hogy az ukrán háború elhúzódik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hozzátéve, hogy szerinte Magyarország ki fog tudni maradni ebből a konfliktusból.

A kormányfő szerint azonban az ezzel járó infláció minket is érinteni fog. Részben a háború hajtja fel az árakat, a további áremelkedést pedig a bevezetett szankciók okozzák – mondta a miniszterelnök. Ezért döntött úgy a kormány, hogy két országvédelmi programot kell elindítani. Ennek egyik eleme a Fidesz kormányok által eddig elért eredmények megvédése, ezek közé tartozik a nyugdíj árszínvonalának megvédése, a családok megvédése és a rezsicsökkentés megvédése.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a rezsicsökkentés továbbra is kiterjed majd arra a mintegy százezer kisvállalkozásra is, akiknek szintén szükségük van az alacsonyabb energiaárakra.