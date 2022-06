Maróth Gáspár: Döbbenten nézték végig, hogy akkori kormányunk elajándékozta hazánk védelmi eszközeit

A Gyurcsány Ferenc által 2004 és 2009 között vezetett kormányzat „elajándékozta hazánk védelmi eszközeit” – mondta Maróth Gáspár, védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár a Ha békét akarsz, készülj a háborúra! című rendezvényen.

Gyurcsány Ferenc 2004 és 2009 között regnáló kormánya úgy gondolta, hogy a haderőreform csak viszi a pénzt és azt „meg lehet, és meg is kell úszni”. Ráadásul külföldről komoly nyomás érte a kabinetet annak érdekében, hogy „a meglévő haditechnikai eszközeinket adjuk át a Közel-Keleten zajló nemzetközi konfliktusok megoldása érdekében. Amerika számára is elképzelhetetlen volt, hogy valaki ezt megteszi. Aztán döbbenten nézték végig, hogy akkori kormányunk elajándékozta hazánk védelmi eszközeit” – mondta Maróth Gáspár a Ha békét akarsz, készülj a háborúra! című rendezvényen.

A védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár a Magyar Nemzet tudósítása szerint kifejtette: később ezek, a hazánk baloldali vezetése által elajándékozott fegyverek az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezet birtokába kerültek. Kitért arra is, hogy 2010-ben Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi biztonságpolitikai elemzéseket látva jelezte: hazánk számára a haderőfejlesztés megkerülhetetlen. Ám olyan nehéz helyzetben vette át akkor a kormányzást, annyira padlón volt az ország gazdasága, hogy a haderőreformot nem lehetett azonnal megkezdeni. Mint mondta: Magyarország 2016-ra jutott el arra a szintre, hogy a nemzeti kormány megkezdhesse a fejlesztéseket.

Ismeretes: a Gyurcsány-kormány valósággal felszámolta a honvédség nehéztechnikáját. A megszűnés határára züllesztették a T–72, a BMP–1 és a Gvozdika önjáró löveg hármasán alapuló páncélos képességet is. A harckocsi, a gyalogsági harcjármű és az önjáró tarack ugyanis egy egységet alkot: ha bármelyik kiesik, a képesség aránytalanul sokat sérül. Ezeket a lánctalpas technikákat a szovjetek úgy tervezték, hogy együttműködjenek, együtt tudjanak terepen előre haladni – mutatott rá egy korábbi tanulmányában Demkó Attila. A szakértő szerint a T–72-es tankkal együtt halad a gyalogságot szállító BMP, amely olyan feladatokat old meg, amit a harckocsi nem tud. De maga a BMP is képes az ellenséges gyalogság, vagy páncéltörő rakétájával akár páncélozott harceszközök leküzdésére is. A Gvozdika pedig tüzérségi támogatást ad, és bár jó esetben nem kerül közvetlen harcérintkezésbe, képes, persze korlátozottan, akár harckocsik leküzdésére is. Ebből a fegyverből a honvédség nyolc, egyenként 18 lövegből álló tüzérosztályt szerelt fel.

„A harckocsit ebből a hármasból semmivel sem lehet helyettesíteni. A BMP-t ugyan helyettesítheti a BTR-80/A, a Gvozdikát pedig a vontatott tüzérség, de jóval kisebb lesz az ütőképesség. Egy BTR–80 esélye például egy harckocsi ellen zéró” – írta Demkó.

A Gyurcsány-kormány azzal indokolta a magyar haderő példátlan léptékű lefegyverzését, hogy hazánk NATO-tagország, békés szomszédok veszik közre, és már csak távoli régiókban kell majd szövetségeseink oldalán helytállnunk, békemissziók keretében.

A hadrendből úgy vonták ki az összes, 144 darab Gvozdika önjáró löveget, hogy előtte drága pénzen modernizálták. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar tüzérség, maradt néhány D–20-as vontatott tarack, mutatóba. Az önjáró tüzérség mellett mintegy félezer BMP–1-es páncélozott gyalogsági szállítójárművet is dobra vert, illetve kivont a hadrendből a Gyurcsány Ferenc által vezetett akkori kormány, majd a honvédségi arzenál amúgy is gyér T–72-es állományából 77-et Iraknak adományozott.

A 2010-ben hatalomra került polgári kormány szakítván a szocialisták gyakorlatával, komoly haderőfejlesztésbe fogott. Azóta – más fegyvernemek mellett – a páncélos haderőnk is megerősödött. Magyarország összesen 44 darab új Leopard 2A7+-t vásárolt, további 12 darab felújított Leopard 2A4-est pedig lízingel.

A honvédség a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején kivont képesség visszaállítására 218 darab Lynx KF41 harcjárművet is kap.

A Hiúz fantázianevű gyalogsági harcjármű ráadásul úgy kerül a honvédséghez, hogy a 218 darabos keretből 172 darabot Magyarországon gyártanak a Rheinmetall és a magyar állam között megkötött megállapodás értelmében.