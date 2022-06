A családok, tehát a lakossági fogyasztók mellett még nagyjából százezer kisvállalkozó is bent marad abban a körben, amelyre továbbra is vonatkozik a rezsicsökkentés – jelentette be Orbán Viktor pénteken. A miniszterelnök szerint egy kormányrendelet tartalmazza majd a pontos részleteket – hangzott el az M1 Híradójában.

A kiscégek is maradnak a rezsicsökkentés rendszerében Előző hétvégén döntött arról a kormány, hogy fő szabályként a családok számára lesz elérhető a rezsicsökkentés, az önkormányzatok és a vállalkozások esetén visszaáll a járvány előtti helyzet. A miniszterelnök péntek reggeli bejelentése alapján a kisvállalkozóknak mégsem kell piaci árat fizetniük a jövőben sem. Egy zalaegerszegi kisnyomda, amely összesen hét dolgozót foglalkoztat, tavaly ősszel került a rezsicsökkentés védernyője alá, több tízezer kisebb vállalkozással együtt. Attól kezdve már nem a piaci árat fizették az energiáért. Ennek köszönhetően sikeresen túljutottak a koronavírus-járvány okozta nehézségeken. „A tavalyi évtől kezdődően a rezsicsökkentésnek köszönhetően jelentős kedvezményhez jutottunk, amit eszközparkunk felújítására tudtunk fordítani. Nagyon örülnénk, ha ez a jövőben is így maradhatna. Így a cégünk versenyképes tudna maradni” – mondta Győrffy Edina, a zalaegerszegi Turboprint Gyorsnyomda ügyvezetője. Jelenleg, amikor szinte naponta nőnek az energiaárak, egy vállakozás kiadásainak 20–30 százalékát is kitehetik a rezsiköltségek. Vagyis, korántsem mindegy, hogy a jövőben mennyit fizetnek majd az áramért, illetve a gázért, ami a termelékenységüket és persze hatékonyságukat is erősen befolyásolhatja. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: A háború el fog húzódni, de a rezsicsökkentést meg tudjuk védeni Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút. Becslések szerint egyébként azok a cégek, amelyek az elmúlt hónapokban csökkentett áron jutottak hozzá az energiához, több 10 millió forintot spórolhattak meg. „Ki kell adnom egy rendeletet, amely a rezsicsökkentés új szabályait, annak részletszabályait tartalmazza” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Az egészen kiscégeknek – nagyjából százezer vállalkozásról van szó – továbbra is megmarad a rezsicsökkentés. Az M1 Híradójának nyilatkozó elemző szerint a miniszterelnök által bejelentett intézkedés jelentős segítség a kiscégeknek, amiből a magyar gazdaság is hasznot húz. „Tudják fizetni a számláikat, a foglalkoztatás pedig nem csökken. Ha megugrott volna a költségük, akkor az negatívan hatott volna a foglalkoztatásra is. Segíti a teljesítményüket, nyereségességüket, növekedési lehetőségeiket, a versenyképességüket, és segíti azt is, hogy a magyar gazdaság is erősebb legyen, erősebb lábakon álljon” – fejtette ki Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Szakemberek szerint nagyon sok kiscégnek okozott volna gondot, ha kikerül a rezsivédelemből. Ebben az esetben ugyanis a mostani, hatóságilag rögzített áram- és gázárak többszörösét kellett volna megfizetniük. Ez csődöket és létszámleépítéseket eredményezett volna. A címlapfotó illusztráció.