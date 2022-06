Viharkáosz: Volt, ahol beszakadt az útburkolat, máshol szinte elmerültek az autók

Felhőszakadás tarolt le több települést az országban. Főleg Baranya és Pest megyében akadt dolguk a tűzoltóknak. A hirtelen lezúduló csapadékkal nem birkóztak meg a csatornák: bokáig érő víz hömpölygött Pécsett és több helyen a fővárosban is, így egy időre megbénult a közlekedés. Volt ahol a szivattyúk is előkerültek: ingatlanokba is betört az ár – számolt be az M1 Híradója.