Sétányt neveztek el Kolonics Györgyről Gödön

Kolonics Györgyről nevezték el a gödi Duna-parti sétányt. A névadóra annak a csütörtöki megemlékezésnek a keretében került sor, amelyet a kétszeres olimpiai bajnok kenus születésének 50. évfordulója alkalmából rendeztek.

A megjelenteket – volt sporttársakat, barátokat, sportvezetőket – Balogh Csaba, a város polgármestere köszöntötte, s megköszönte nekik, hogy támogatták a 2008-ban elhunyt sportember pályafutását. A település vezetője Csabai Edvinnel, a sportember emlékét ápoló Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnökével közösen leplezte le a névtáblát, amelyen ez áll: Kolonics György sétány.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke arról beszélt, hogy minden sportágnak megvannak a halhatatlanjai, így a kajak-kenunak is.

„Közülük is kiemelkednek azok, akik nemcsak a vízen, hanem a személyiségükkel, a lényükkel is igazolták nagyságukat, még akkor is, ha már eltávoztak, mint Kolonics Gyuri is. Szinte ma is érezni a jelenlétét klubjában, Csepelen, fiatal versenyzők sorát inspirálta és inspirálja ma is” – fogalmazott a sportvezető, aki hozzátette: Kolonics György pályafutása ma is példát mutat kitartásból, alázatból, s ő bízik benne, hogy hosszú évtizedek múltán is lesznek olyan gyerekek, akik erre járva megkérdezik majd a szüleiktől, hogy ki is volt ő.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára köszöntőjében elárulta, ő is 1972-ben született, mint Kolonics György.

„Figyeltem a pályafutását, s amikor 36 évesen elment, nagyon megrázott. Személyesen nem ismertem, de soha nem felejtem a sydneyi olimpiát, amelyen hihetetlen hajrával nyert 500 méteren. A tehetség mellett minden eredményhez kitartásra van szükség, s ő jó példája volt ennek a hozzáállásnak. Most lenne 50 éves, nagyon nagy kár, hogy már nincsen közöttünk” – emlékezett a térség országgyűlési képviselője.

Csabai Edvin megköszönte a Magyar Olimpiai Bizottság és az MKKSZ támogatását, valamint a polgármester és a gödi képviselőtestület döntését a sétány átnevezéséről. Ahogy fogalmazott: a volt sporttársa, barátja halála óta eltelt 14 év még kevés ahhoz, hogy az ilyen eseményeken ne gördüljön le egy-két könnycsepp az arcokon, de ahhoz már elég, hogy egy-két mosoly is megjelenjen rá emlékezve.

Bejelentették, hogy kuratórium döntése alapján a Kolonics György Alapítványért-díjat idén Pető Zsolt, a dunaújvárosi klub vezetője kapja. A kitüntetést Angyal Zoltán, a kuratórium volt elnöke, egykori szövetségi kapitány adta át.

Az ünnepség után pódiumbeszélgetések keretében volt sporttársak, sportvezetők beszéltek Kolonics Györgyről, majd levetítették a róla készült „…az ég a vízre ráhajolt…” című filmet.

A megemlékezésen megjelent többek között Bartha Csaba, a MOB sportigazgatója, Baráth Etele, az MKKSZ közgyűlésének elnöke és számos olimpiai, valamint világbajnok.

A kétszeres olimpiai bajnok, 15-szörös világbajnok Kolonics György múlt szombaton lett volna 50 éves. A pekingi olimpiára készülve, 2008. július 15-én, edzés közben hunyt el. A vizsgálat eredménye szerint halála természetes módon, szívtágulattal járó szívizombetegség, következményes heveny balszívfél-elégtelenség miatt állt be.

Emlékére 2009-ben Kolonics-díjat alapítottak, amelyet az év legjobb utánpótláskorú kenusának ítélnek oda, a nevét viselő Kolonics György Alapítvány célja a fiatalok sportolási lehetőségének elősegítése, érdeklődésük felkeltése a sport és az egészséges életmód iránt.

Róla nevezték el a magyarországi világkupa-verseny C-1 500 méteres számát, halála napján minden évben fáklyás evezést szerveznek Csepelen. 2008 óta nevét viseli az a budafoki általános iskola, ahova járt, 2013 óta a csepeli Gubacsi Szabadidős Vízi Turisztikai Központ. Ezen kívül kisbolygót neveztek el róla, a Magyar Posta pedig 2016-ban emlékívet bocsátott ki halálának évfordulóján.

Dunakeszin utcát, Csepelen a Kis-Duna partján sétányt neveztek el róla. 2013-ban Velencén, 2017-ben Csepelen avatták fel szobrát, mostantól pedig már Gödön is sétány viseli a nevét.