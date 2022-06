Pórul járt biciklis küzdött a viharban a derékig érő vízzel – VIDEÓ

Az ország több pontján leszakadt az ég csütörtökön, ami egészen szürreális helyzeteket hozott. Pécsen például valósággal ömlik a víz az utcán, ami miatt a vízibiciklizés fogalma is újraértékelődött.

Olyan mennyiségű eső esett rövid idő alatt Pécsen, hogy elárasztja az utcákat a víz. Az Időkép YouTube-csatornájára több videó is felkerült a városban uralkodó állapotokról.

Az egyik, egészen elképesztő felvételen egy kapucnis dzsekiben küzdő biciklis árral szemben próbálja hajtani a kerékpárt a derékig érő vízben, nem túl sok sikerrel.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közölte, hogy zivatar veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki több megyére az ország középső területén az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Dóka Imre, az OKF szóvivőhelyettese azt írta, az érintett területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél vagy akár jégeső is.

Hozzátette: a viharos szélben fokozottan kell figyelni a fák, fasorok, állványzatok közelében.

Ha nagy villámlással járó vihar közeleg vagy „kap el” minket, húzódjunk be valahová, ha pedig gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg. A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat, ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak – javasolja az OKF.

Az aktuális meteorológiai riasztásokról az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül lehet tájékozódni.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón – kéri az OKF.

Országos előrejelzés csütörtök estig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint, a Dunántúlon számíthatunk a több és vastagabb felhőre, amelyek ott helyenként borongós időt is okozhatnak. Keletebbre viszont gomolyfelhős idő valószínű, emellett több órára kisüthet a nap. Többfelé, illetve több alkalommal alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken eső is várható. A hevesebb zivatargócokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, Sopron környékén viharossá fokozódik, emellett a zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.