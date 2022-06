Orbán Balázs: A kezdetektől fogva elleneztük a zöld átállás költségeinek családokra való hárítását

Az Európai Parlament képviselőinek többsége szerdán elutasította az uniós szén-dioxid-kereskedelmi rendszer (ETS) kiterjesztésére, a szén-dioxid-határadó bevezetésére és a szociális klímavédelmi alap létrehozására vonatkozó javaslatokat. A szavazás kapcsán Orbán Balázs kifejtette, hogy az elhibázott uniós klímapolitika miatt már így is az egekben vannak az energiaárak, a klímaadó bevezetésével pedig Brüsszel még a zöldátállás költségeit is az európai háztartásokra hárította volna.

A képviselők 365 ellenszavazattal, 265 támogató szavazattal és 34 tartózkodással utasították el Peter Liese, az Európai Néppárt képviselője által készített, a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztéséről és felülvizsgálatáról szóló jelentést. A törvényhozók ezután megállapodtak abban, hogy a szöveget, valamint a szén-dioxid-határadóval és a szociális klímavédelmi alappal foglalkozó, egymással összefüggő jelentéseket visszautalják átdolgozásra az unió környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságához.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében kiemelte: az Európai Bizottság tavaly nyáron terjesztette elő a Fit for 55 elnevezésű klímacsomagot, amelynek célja, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé váljon, erről szavazott tegnap az Európai Parlament.

A csomag egyik legvitatottabb javaslata a kibocsátáskereskedelmi rendszer bővítése, amelynek lényege, hogy a szén-dioxid-kibocsátás egy bizonyos küszöb felett már csak kvóták vásárlása esetén lehetséges. Ezt a rendszert – amelyet 2005-ben még a nagyvállalatok által produkált légszennyezés korlátozására hoztak létre – a bizottság most a lakóépületekre és a közúti közlekedésre is kiterjesztette volna.

Orbán Balázs kiemelte: „az elhibázott uniós klímapolitika miatt már így is az egekben vannak az energiaárak, a klímaadó bevezetésével pedig Brüsszel még a zöldátállás költségeit is az európai háztartásokra hárította volna. Magyarország éppen ezért már a kezdetektől fogva ellenezte a javaslatot, az ugyanis veszélybe sodorta volna a rezsicsökkentést, ezzel hatalmas terhet róva a magyar családokra. Az Európai Parlament plenáris ülésén ezért a Fidesz–KDNP képviselői elutasították a kibocsátáskereskedelmi rendszer megújítását”.

A zöldátállás költségeit nem lehet a családokra terhelni

Hozzátette, „a váratlan végeredmény végül annak köszönhető, hogy a zöldek és szocialisták jelentős része is nemmel szavazott, köztük – Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselőt kivéve – a magyar baloldal képviselői is. De tegyük hozzá, hogy ők nem a magyar háztartások megélhetését védelmezték voksukkal, hanem nem tartották elég ambiciózusnak a javaslatot. Talán nem a józan ész áll a háttérben, de a végeredmény ettől függetlenül is ugyanaz: a zöldátállás költségei továbbra sem az európai és magyar családokat terhelik!”

Korábban Orbán Viktor kormányfő a kérdéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, „a célja a szabályozásnak az, hogy az embereknek jobb legyen, nem pedig az, hogy rosszabb. Ha pedig jobb a klíma, de nem tudják kifizetni az energiaszámláikat, akkor az egyik ügy megoldásával egy még nagyobb bajt idéztünk elő.