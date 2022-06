Németh Szilárd: Létkérdés a gázembargó megakadályozása

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közölte, ahogyan várható volt, a kőolaj után előkerült a gáz is. „Ha a kőolaj embargója atombomba, akkor a földgázé hidrogénbomba a magyar gazdaságra, ugyanis gázszükségletünk 85 százalékban függ az orosz importtól” – fogalmazott.

Németh Szilárd az Origónak interjújában elmondta, „Karácsony Gergely és a többi baloldali politikus nemcsak alkalmatlan, de roppant cinikus, köpönyegforgató és gátlástalan is. Valójában minden háztartási energiaszolgáltatásnál és a tankolásoknál az elszabadult piaci árakat akarták bevezetni, mert Brüsszel és a multik a magyar emberek újbóli kizsebelését adták ukázba nekik”.

A kormány tíz éve állja a szavát

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos arra emlékeztetett, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok nyolc éve alatt tizenötször emelték a magyar háztartások rezsiköltségeit. Hozzátette azt is, hogy „a Fidesz-kormány minden választáson megígérte, hogy megvédi a rezsicsökkentés vívmányait, és – a baloldallal szöges ellentétben – tíz éve állják is a szavukat. A baloldal képtelen a nemzeti érdeket szolgálni”.

A Karácsony Gergellyel kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint a messze leggazdagabb önkormányzat vezetőjeként ahelyett, hogy hozzájárulna a rezsicsökkentés védelméhez, azt írta a Facebookon, hogy „meg kell védeni Budapestet a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásaitól”, Németh Szilárd elmondta: „Karácsony Gergely a kezdetek óta támadja a rezsicsökkentést.

Még országgyűlési képviselőként sem szavazta meg azokat a törvényeket, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar családok megkapják az Orbán-kormány 25 százalékos rezsiköltség-csökkentését. Gyurcsánnyal és Márki-Zay-jal a legutóbbi kampány során pedig arról beszéltek, hogy a rezsicsökkentés ostobaság, hülyeség, és ebben a formájában meg kell szüntetni, mert nem fenntartható”.

A kormánybiztos emlékeztetett: „az volt a véleményük az üzemanyagár-stopról, hogy az árak úgy sem állíthatók meg a határoknál, és azt is javasolták, hogy az emberek fürödjenek kevesebbet, csavarják le a fűtést, és ne világítsanak annyit, mert szerintük ez az igazi rezsicsökkentés. Valójában minden háztartási energiaszolgáltatásnál és a tankolásoknál az elszabadult piaci árakat akarták bevezetni, mert Brüsszel és a multik a magyar emberek újbóli kizsebelését adták ukázba nekik. Karácsony Gergely és a többi baloldali nemcsak alkalmatlan, de roppant cinikus, köpönyegforgató és gátlástalan politikus is”.

„A hazai baloldal teljesen hiteltelen”

Németh Szilárd véleménye szerint a hazai baloldal teljesen hiteltelen a rezsicsökkentés kapcsán is,

„hazudoznak, álhíreket gyártanak, egymással szöges ellentétben álló álláspontokat váltogatnak. Ahogyan épp a megbízóik érdekei kívánják”.

Hangsúlyozta, „a Gyurcsány-Bajnai kormányok nyolc éve alatt, az akkor még teljesen külföldi kézben levő szolgáltatóknak tizenötször engedték emelni a magyar háztartások rezsiköltségeit. A gáz árát 206 százalékkal háromszorosára, az áramét 97 százalékkal a kétszeresére emelték, és az IMF-kölcsön felvételekor, cserébe teljesen eltörölték a szociális gázártámogatást is. Brutálisan megsarcolták a magyar családokat, csak azért, hogy a külföldi szolgáltatók extraprofithoz jussanak. A rezsicsökkentés 2012-es elindításakor örvendezve tapsikoltak, amikor a bíróság meg akarta semmisíteni az árcsökkentő intézkedéseket. Szerencsére két és fél millió ember aláírásával, kiállásával támogatta a Fideszt és Orbán Viktor kormányát a rezsicsökkentés akkori megvédésekor. S ez a bizalom, ez a szövetség – így a negyedik kétharmad után nyugodtan megállapítható – azóta is töretlen. Mi minden választáson megígértük, hogy megvédjük a rezsicsökkentés vívmányait, és – a baloldallal szöges ellentétben – mi tíz éve álljuk is a szavunkat, aminek következtében a magyar háztartások fizetik Európa messze legolcsóbb gáz-, villany- és fűtésszámláit, és a folyamatos energiaellátás is biztosított”.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatban kiemelte, ha az a csőd szélén áll, az akkor csakis Karácsony Gergely és a baloldal sara. Ahogy fogalmazott, „a hivatalt, az önkormányzati intézményeket és cégeket teletömte Gyurcsány bizalmi elvtársaival, akik jól értenek a pénz elvarázslásához. Ezt már eminensen bizonyították Gyurcsány miniszterelnöksége alatt is”.

Karácsony Gergelynek jónéhány dologgal kellene elszámolnia

Véleménye szerint Karácsony Gergelynek először el kellene számolnia azzal a plusz 182 milliárd forinttal, amivel átvette Budapestet Tarlós István főpolgármester úrtól, másodszor pedig inkább a fővárosi utak, a dugók állapotával vagy épp a Blaha és a Lánchíd felújításával, a fővárosiak problémáival kellene törődnie ahelyett, hogy Brüsszelbe szaladgál feljelenteni a szülőhazáját. „Már, ha érti, mit is jelent a szó, hogy haza” – tette hozzá Németh Szilárd.

Kiemelte, „a baloldal jellemzője, hogy mindig a birodalmi központtól kér »baráti segítséget és útmutatást«, ha kell Berlintől, ha úgy adódik Moszkvától vagy mostanság éppen Washingtontól és Brüsszeltől. Képtelenek a nemzeti érdeket szolgálni, óriási bennük az internacionalista megfelelési kényszer”.

Ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát

Németh Szilárd emlékeztetett: Orbán Viktor egyet akart elérni az uniós csúcson, azt, hogy ne a magyar embereknek kelljen megfizetni a háború árát. „És Orbán Viktor történelmi győzelmet aratott Brüsszelben, mert nemzetközi színtéren is elérte, amit idehaza a nagy többség is akart és támogatott. Sikeresen megvédte a magyar családokat az Ukrajnában folyó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika egész Európát érintő legkárosabb következményeitől, az unió más országaiban égbe szökő rezsitől és az elszabadult üzemanyagáraktól, és ezek inflációt gerjesztő káros hatásaitól. A 27 EU-tagállam egyetlen miniszterelnökeként állt ki országa, jelesül Magyarország érdekeinek védelmében” – tette hozzá.

A kormánybiztos kiemelte:

„a kőolaj után előkerült a gáz is. Ha a kőolaj embargója atombomba, akkor a födgázé hidrogénbomba a magyar gazdaságra, ugyanis gázszükségletünk 85 százalékban függ az orosz importtól.

A hetedik szankciós csomag tekintetében ugyanúgy fogunk eljárni, mint a hatodiknál. Nagy küzdelem vár ránk, de ilyen a háborús veszélyhelyzet. A haza és polgáraink védelme ilyenkor minden előtt a legfontosabb feladatunk. Egy tapodtat sem léphetünk vissza. Magyarország nem támogathatja az orosz gáz felelőtlen brüsszeli embargóját, számunkra ez létkérdés”.

Magyarországon a 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése lesz, most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A kormány az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi az ország biztonságát, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat, és biztosítja hazánk biztonságának erősítését, a haderőfejlesztést. Az alapok bevétele 2023-ban meghaladja az 1500 milliárd forintot, ami az extraprofit-különadókból és egyéb bevételekből származik.

Németh Szilárd hangsúlyozta, „elvárjuk, hogy azok a szektorok is járuljanak hozzá az ország védelméhez, amelyek ebben a háborús helyzetben extraprofitra tesznek szert. A rezsicsökkentésnek köszönhetően jelenleg a magyar családok fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat az Európai Unióban. Az a cél, hogy továbbra is fenntartsuk a rezsicsökkentést a magyar lakosság számára. Ezt szolgálja a rezsivédelmi alap, amelyre a kormány 670 milliárd forintot fordít”.

Hozzátette: „a honvédelmi alap pedig megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az alap kerete 2023-ban 842 milliárd forintot tesz ki, míg a teljes honvédelmi kiadás eléri a GDP 2 százalékát. Nemcsak a háború, hanem a migráció miatt is szükség van a biztonság további megerősítésére. A háború okozta gazdasági válság újabb migrációs hullámokat indít el Európa felé, és Magyarország eddig is csak magára számíthatott a határok védelmében”.