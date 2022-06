Mutatjuk, hol kell arra számítani, hogy lecsap a vihar!

Egyre többfelé pattanhatnak ki zivatarcellák.

Országos előrejelzés csütörtök estig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint, a Dunántúlon számíthatunk a több és vastagabb felhőre, amelyek ott helyenként borongós időt is okozhatnak. Keletebbre viszont gomolyfelhős idő valószínű, emellett több órára kisüthet a nap. Többfelé, illetve több alkalommal alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken eső is várható. A hevesebb zivatargócokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, Sopron környékén viharossá fokozódik, emellett a zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Egyre több zivatarcella

Egyre többfelé pattanhatnak ki ma zivatarcellák, és a nap folyamán ismétlődő zivatartevékenységre számíthatunk. Legkisebb valószínűséggel a nyugati, határ menti területeken fordulhatnak elő zivatarok a délutáni órákban. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás (ált. 25-40 mm, főként az ország középső, észak-déli sávjában és a többször ismétlődő cellaátvonulásokból akár >50 mm is), jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) és viharos (~60-70 km/h, főként az északkeleti harmadban ~80 km/h) széllökés is kísérhet.

A légkör az esti, késő esti órákban is aktív marad, a zivatartevékenység éjjel főleg a Dunántúlra és a déli megyékre koncentrálódik (a délutánihoz hasonló kísérőjelenségekkel). Még pénteken is szórványosan számíthatunk zivatarok kialakulására, előbb a dunántúli, majd a középső tájak és az Északi-középhegység felé vonul a zivataros csapadékzóna. Összességében legnagyobb számban a középső tájakon, legkisebb számban és eséllyel pedig a Tiszántúlon fordulhatnak elő zivatarok. Péntek estére fokozatosan mérséklődik a csapadékhajlam. A zivatarok útját rövid idő alatt intenzív csapadék (ált. >10-20 mm), szélerősödés (>40-60 km/h), és jégeső kísérheti.

Pénteken az Alpokalján viharossá fokozódik az északi szél, a déli óráktól a legerősebb széllökések elérhetik, meghaladhatják az óránkénti 70 kilométeres erősséget. Estére veszít erejéből a szél.

A címlapfotó illusztráció.