Extraporfitadó: a bankoknál már javában osztanak-szoroznak

Már számolják a pénzintézetek, mekkora terhet jelent számukra az extraprofit-különadó. A legnagyobb hazai kereskedelmi bank csak idén majdnem 80 milliárd forintot fizet be a költségvetésbe, de a többi pénzintézet is többmilliárdos tétellel számol. Szakértők szerint ugyanakkor ez nem okozhat gondot a szektornak, tavaly ugyanis rekordösszegű, több mint 800 milliárd forintos nyereségre tettek szert. A Magyar Bankszövetség ellenzi az extra adóterhek kivetését – számolt be az M1 Híradója.

Több mint 800 milliárd forintos nyereségük volt tavaly a bankoknak Az egyik legnagyobb extraprofitadót az elmúlt időszakban többletnyereséget elkönyvelő bankoknak kell megfizetniük. Ez a számokra lefordítva azt jelenti, hogy az új adó 250 milliárd forintot tesz ki, míg a tranzakciósilleték kiterjesztése például az értékpapír ügyletekre – 50 milliárdot. A pénzintézetek megadóztatását – a május végi kormányinfón – Nagy Márton, a gazdaságfejlesztési miniszter a lakossági betétek felhasználásával magyarázta. „Ennek az összege több mint 12 ezer milliárd, mamár megközelíti a 13 ezer milliárdot. Erre addig míg 0,3 százalékot fizet, az eszköz oldalon mindezt közel 7 százalékon kitudja helyezni, akár a jegybankba, akár az állampapírpiacon, vagy hitel formájában.” A bankoknál már javában osztanak-szoroznak, hogy megtudják menyi is az annyi. Az biztos, hogy a legnagyobb teher az OTP-re hárul, ahol már ki is számolták, hogy 78,3 milliárd forinttal járulnak hozzá a rezsivédelmi és a honvédelmi alapokhoz, azaz a költségvetéshez. Az Ersténél ugyenez az összeg 19 milliárd forint. A többi bank eddig nem közölte, vagy nem is hozza nyilvánosságra mennyi új adót fizet majd. A szakértő szerint ennek ismeretében nem okozhat különösebb problémát a hitelintézeteknek az új adó befizetése, aminek az alapja a kamateredmény, valamint a díj- és jutalékbevételek összege lesz. „A 300 milliárdos extraprofitadó nem olyan összeg, ami a magyar bankrendszert bármilyen módon veszélyeztetné. Az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy a magyar bankrendszer nyereségessége, illetve pénzügyi alapjai azok olyan erősek, hogy ez az összeg semmilyen módon nem veszélyezteti se az ő pénzüket, se annak kifizetését, biztonságát” – magyarázta Tóth Levente, a Bank360.hu vezető elemzője. Az is biztosnak tűnik, hogy a 300 milliárd forintos elvonás ellenére idén is nyereségesek lesznek a bankok, amelyek a szakértő szerint korántsem biztos, hogy egy az egyben áthárítják majd az új bankadót ügyfeleikre. Ennek egyik oka, hogy a kormány folyamatosan ellenőrzi majd ezt, másrészt éles verseny van a bankok között. Vagyis, aki az új adó miatt kamatokat, illetve különböző díjakat emel, attól gyorsan elpártolhatnak a meglévő ügyfelek, újak pedig nem jönnek. A bankszövetségnél arra hivatkoznak, hogy az új adó veszélyezteti szektor gazdaságfejlesztő és tőkeközvetítő képeségét, ezért ellenzi annak kivetését. Közben egy friss felmérés szerint tízből hét magyar egyetért az extraprofitadóval, amelyet a bankokkal együtt nyíolc szektorra vetett ki a kormány. És amelytől 815 milliárd forint bevételt remél a kormány. A Nézőpont Intézet kutatása szerint a kormánypárti szavazók több mint 80, míg a baloldali szavazók csaknem fele támogatja az intézkedést. A címlapfotó illusztráció.