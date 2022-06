Litkei Máté: Indokolatlan a háztartások terheinek további növelése

Talán az egyik legradikálisabb és legtöbb vitát kiváltó eleme a javaslatcsomagnak az úgynevezett kvótakereskedelmi-rendszer kiterjesztése, amely eddig a nagy kibocsájtókat foglalta magába. A jelenlegi javaslat ezt kiterjesztené a kis kibocsájtókra is. Konkrétan az épületállomány-kibocsájtásaira és a közlekedés kibocsátóira – mondta Litkei Máté. A Klímapolitikai Intézet igazgatója szerint ez azért problémás, mert a lakossági fogyasztók, a háztartások is érintettek. A kvótakereskedelmi rendszerrel járó többlet teher pedig a háztartások szintjén csapódna le, megemelve az egyébként is magas energiaárakat. Az energiaválság kitörése előtt egy szakmai vita bontakozott ki arról: a háztartások a magas energiaárakkal rábírhatók-e arra, hogy környezetbarát beruházásokat hajtsanak végre.

Az energiaválság miatt most azt látjuk, hogy megemelkedtek az energiaárak, a környezetbarát beruházások pedig elmaradtak, hiszen az ehhez szükséges tartalékok nem jöttek létre. Indokolatlan a háztartások terheinek további növelése – mondta Litkei Máté.

A gépjármű- és ingatlanállománynak van egy természetes cserélődési üteme, amit a célzott támogatásokkal lehetett gyorsítani.