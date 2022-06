Június 13-án indul a Nyár 22, a közmédia magazinműsora

Idén is élőben, Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, élménydús adásokkal jelentkezik Révfülöpről a Nyár 22, a közmédia népszerű nyári magazinműsora, hétfőtől szombatig délelőtt 10 és 12 óra között. A változatos, turistacsalogató újdonságok megismeréséről és az önfeledt kikapcsolódásról a műsor visszatérő házigazdái gondoskodnak: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence.

Visszatér a képernyőre a közmédia népszerű nyári magazinműsora. A Nyár 22 június 13-tól megújult tematikával látható a Dunán; a forgatott riportanyagok mellett naponta több turisztikai célpont is felfedezhető. A műsor központi stúdiója idén is Révfülöpön található, de az adások bejátszói által az egész országot megismerhetik a nézők a négy műsorvezető, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence vezényletével.

A stúdió beszélgetések során, idén is találkozhatnak a nézők megannyi sztárvendéggel; zenekarokkal, előadóművészekkel, hagyományőrző csoportokkal, akik amellett, hogy szórakoztatnak, érdekességeket is megosztanak magukról. A hírességeken túl izgalmas emberi történetek és életutak is előtérbe kerülnek – a nyári programok, hasznos tippek és trendek mellett. A gasztronómia továbbra is szerves része a műsornak, így az idei nyár sláger ínyencségei is bemutatkoznak: a legkiválóbb magyar fogások, fagylaltok, lekvárok, desszert különlegességek, valamint frissítő szörpök, koktélok és borok.

Péntekenként Szilágyi Eszter, a közmédia meteorológusa ismerteti Siófokról a hétvége várható időjárását, majd az aktuális előrejelzés alapján sport és kiránduló tippekkel szolgálnak a műsorvezetők. A szombati adások főként a vízparti élményekre, és éppen aktuális eseményekre épülnek, hogy ne csak a képernyő előtt, hanem a legizgalmasabb programhelyszíneken is élvezhessék a nyarat a nézők.

Nyár 22 – június 13-tól a Duna Televízió műsorán!