Varga Mihály: Olyan költségvetést állítottunk össze, amelynek birtokában meg tudjuk védeni az elért eredményeket

A jövő évi költségvetés világos célja a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése; a kormány olyan törvénytervezetet készített, amely megvédi az eddigi eredményeket, gondoskodik a magyar családok biztonságáról és növekedési pályán tartja a gazdaságot – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten. A pénzügyminiszter a parlamentben ezt követően átadta a 2023-as költségvetési törvényjavaslatot Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.

Benyújtották az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot

Benyújtotta a kormány a költségvetést a parlamentnek. A tervezetet Kövér László, az Országgyűlés elnöke vette át Varga Mihály pénzügyminisztertől. Varga Mihály azt mondta: a 2023-as büdzsé a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése lesz. Hozzátette, hogy olyan költségvetést állítottak össze, amely számol a háború, az energiaválság és a brüsszeli szankciók hatásaival. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az elért eredményeket, és biztonságra törekedve kell csökkenteni a kockázatokat – hangzott el az M1 Híradójában.

„Olyan költségvetést állítottunk össze, amelynek birtokában meg tudjuk védeni az elért eredményeket, így többek között a rezsicsökkentést is, gondoskodunk Magyarország, a családok, a magyar emberek biztonságáról, és nem utolsósorban kellő tartalékot építve továbbra is biztonságos növekedési pályán tartjuk a magyar gazdaságot” – fogalmazott Varga Mihály.

Majd hozzátette: ezért olyan törvényjavaslatot adok át, amely maradéktalanul biztosítja a rezsivédelemhez és az ország biztonságának megőrzéséhez, a családok támogatásához, a nyugdíjak értékének megőrzéséhez, a munkahelyteremtéshez, és a vállalkozások beruházásainak támogatásához szükséges forrásokat.

A 2023. évi költségvetési törvényjavaslat, amelyet Varga Mihály pénzügyminiszter átadott Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a Parlamentben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A 2023 évi költségvetési törvényjavaslatban a kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, 3,5 százalékos bruttó hazai termékarányos hiánycéllal, a bruttó hazai termék 73,5 százalék ára csökkentjük az államadósságot, és 5,2 százalékos inflációval számolunk – fejtette ki a pénzügyminiszter.

A költségvetés szerkezetében jelent változást, hogy a korábbi alapokat két újabb alappal váltjuk fel, a rezsivédelmi alap, amelyben 670 milliárd forint fog összegyűlni, és a honvédalmi alap, amelyben 842 milliárd áll rendelkezésre a szükséges kiadásokra – tette hozzá.

Varga Mihály azt is hangsúlyozta, hogy a kormány javítja az egyensúlyi mutatókat, megőrzi a rezsicsökkentést és növeli Magyarország biztonságát – mondta Joó Csaba, a közmédia tudósítója a Híradóban. Majd felidézte, hogy a pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy az utóbbi tíz évben mindig ő terjesztette be a költségvetést, de soha ilyen bizonytalanság nem volt a tervezésénél, mint most.