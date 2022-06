Szijjártó Péter: Új korszak kezdődött a világban, ami energiaellátási nehézségeket és energiahiányt is hoz

Már nemcsak az a kérdés, ki tud jobb árat elérni, a fő kérdés az: van-e mit megvásárolni. Versenyelőnyben és biztonságban vannak azok az országok, amelyek maguk tudják előállítani a szükséges energiát, vagy hosszú távú szerződésük van azokról – közölte az Országgyűlés keddi ülésén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A gazdaság helyzetéről, a honvédelmi alapról és a rezsicsökkentésről beszéltek a képviselők a keddi napirend előtti felszólalások során a parlamentben.

Fidesz: ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát!

Németh Szilárd (Fidesz) szerint Orbán Viktor miniszterelnök elérte a célját, azt, hogy ne a magyar embereknek kelljen megfizetni az ukrajnai háború árát. Emellett sikeresen megvédte a magyar családokat az elhibázott brüsszeli szankciós következményeitől, a magas rezsitől és az elszabadult üzemanyagáraktól. A 27 tagállam közül egyedüli miniszterelnökként állt ki országa védelmében – hangsúlyozta, hozzátéve: szerinte az elhibázott brüsszeli szankciós politika levét egész Európa meg fogja inni.

Kijelentette azt is: a hazai baloldal is ezeknek a bürokratáknak akar megfelelni. Ha rajtuk múlna, elszabadulna a rezsi- és benzinár. Arra bíztatta a baloldali pártokat és a főpolgármestert is, járuljanak hozzá a rezsicsökkentés fenntartásához.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy válaszolt: új korszak kezdődött a világban, ami energiaellátási nehézségeket és energiahiányt is hoz.

Már nemcsak az a kérdés, ki tud jobb árat elérni, a fő kérdés az: van-e mit megvásárolni. Versenyelőnyben és biztonságban vannak azok az országok, amelyek maguk tudják előállítani a szükséges energiát, vagy hosszú távú szerződésük van azokról.

Hangsúlyozta: míg a kormány az első öt szankcióscsomagot megszavazta, azt nem hagyja, hogy a háború árát bárki a magyarokkal fizettesse meg.

Megjegyezte ugyanakkor: a földgáz- és olajellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés, amit a történelem, az elmúlt évtizedek fejlesztései jelöltek ki. Rámutatott arra is: ha a csővezetéses olajszállítás nem élvezne kivételt a szankciók alól, 55-60 százalékkal emelkednének az üzemanyagárak. Kijelentette azt is:

semmilyen szankciót nem fog támogatni a kormány, ha az veszélyezteti az ország földgázellátását.

KDNP: a haza védelme nemzeti ügy

Simicskó István (KDNP) hangsúlyozta, hogy

a haza védelme, a honvédelem, nemzeti ügy.

A kormány meghozta a felelős döntéseket annak érdekében, hogy az ország kimaradjon a szomszédjában zajló háborúból, de arról is döntött a honvédelmi alap létrehozásával, hogy a Magyar Honvédséget meg kell erősíteni – emelte ki.

A Fidesz-kabinetnek kellett helyrehoznia azt a “történelmi bűnt”, amit a baloldal az általános hadkötelezettség felszámolásával elkövetett, ezért területvédelmi elven újjászervezték a tartalékos rendszert, elindítottak egy kadétprogramot a fiatalok számára, létrehozták a Honvédelmi Sportszövetséget, a katonák új egyéni felszerelést kaptak és elindult a haderőfejlesztés is – sorolta Simicskó István. Hangsúlyozta,

jó ütemben haladnak afelé, hogy 2024-re a GDP két százalékát költsék a honvédelemre. A politikus végül azt mondta, meg kell erősíteni a honvédséget, a honvédelmi alap létrehozása pedig szükségszerű.

Vargha Tamás, a honvédelmi tárca államtitkára célnak nevezte, hogy megőrizzék az ország békéjét és biztonságát. Azt is leszögezte, a kormány nem engedi, hogy az emberekkel fizettessék meg a háború árát.

Az elhúzódó háborús helyzet miatt létrehozott rezsivédelmi és honvédelmi alapokba azoknak a szektoroknak kell különadót fizetniük, amelyek extraprofitra tesznek szert – érvelt. Ezeknek az alapoknak a fő célja, hogy meg tudják védeni az embereket az energiaárak emelkedésétől és biztosítani lehessen a haderőfejlesztést – szögezte le.

Nincsen erős ország erős hadsereg nélkül – összegezte véleményét.

Az ukrán nemzetiségi szószóló napirend előtt mondott köszönetet az Ukrajnának és a menekülteknek nyújtott magyar segítségért

Grexa Liliana ukrán nemzetiségi szószóló felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. július 7-én. MTI/Máthé Zoltán

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló köszönetet mondott minden magyar embernek, aki segítséget nyújtott vagy nyújt Ukrajnának és az onnan menekülni kényszerülőknek. Köszönetet mondott a kormánynak is, a rendvédelmi szerveknek, az önkormányzatok állami és magánintézményeknek és az önkénteseknek.

Rámutatott arra, hogy 104 napja folyik a véres háború, amelyben ártatlan civilek és hős katonák halnak meg. Sorolta azokat az ukrán művészeket, sportolókat, akik önként álltak be a seregbe, hogy védjék a hazájukat az agresszorral szemben. Felszólalása végén rövid csenddel emlékezett az áldozatokra. Ez alatt az Országgyűlés valamennyi képviselője néma felállással emlékezett.

Felszólalására Szijjártó Péter válaszolt. Azt mondta:

Magyarország kormánya már a háború kirobbanása óta elítéli az Ukrajnát ért orosz katonai agressziót.

„Kiálltunk és ki is állunk Ukrajna mellett, minden létező támogatást megadunk azoknak, akiknek a háború elől kell menekülniük” – jelentette ki.

Eddig mintegy 740 ezren érkeztek Ukrajnából – ismertette. Az itt maradóknak iskoláztatást vagy munkát is biztosít az állam. Ez erkölcsi és jogi kötelességünk is – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy a kormány közreműködésével már kétezer tonnányi humanitárius adomány érkezett Ukrajnába Magyarországról, és “addig folytatjuk a segítségnyújtást, amíg arra szükség van”.

Beszámolt a jövőbeli segítségnyújtásról is: a kormány vállalta egy iskola helyreállítását, 130 ukrán beteg gyermek speciális kórházi ellátását, sebesült katonák ápolását Magyarországon, de a kormány mobilházakat is küld Kárpátaljára a belső menekültek számára. Emellett ezer egyetemistának nyújt ösztöndíjat magyarországi egyetemekre.

A pedagógusok helyzetének javításáról, az önkéntes tűzoltószervezetekről, az állambiztonsági múlt feltárásáról, valamint a bírósági végrehajtásról is szó volt az Országgyűlés keddi ülésén, az interpellációk között.

Momentum: miért nem tisztelik a pedagógusokat?

Tóth Endre (Momentum) a hétvégi pedagógusnap kapcsán azt vetette fel, megérdemlik-e a tanárok, hogy a mostani, méltatlan körülmények között kelljen dolgozniuk. Példaként említette, hogy egy pályakezdőnek egy átlagos fővárosi albérlet kifizetése után 50 ezer forintból kell megélnie. Hol marad a tisztelet és a megbecsülés? – kérdezte, hozzátéve, “a rend tisztelet és megbecsülés nélkül nem más, mint puszta elnyomás”. Azt hangoztatta, a tankerületi vezetők milliós jutalmakat kapnak, miközben a pedagógusok érdemi elismerés nélkül dolgoznak. Így szerinte sokan hagyhatják el a pályát olyan állásokért, ahol “valóban megbecsülik őket”.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta, Magyarország a múltban az oktatásra és a tudásra tudta alapozni a jövőjét, és nincs ez másként napjainkban sem, ha a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben nehéz körülmények között kellett is a pedagógusoknak helytállniuk.

Megjegyezte, a Momentum egyik politikusa “ramatynak” nevezte a magyar oktatás állapotát, a párt szövetségesei pedig kormányon fizetőssé tették a tanárképzést, elbocsátottak 15 ezer pedagógust, “az IMF receptéjre mindent elvettek a magyar tanároktól, ami nekik korábban adatott”.

Hozzátette: az ellenzék képviselői “riasztó” kijelentéseket tesznek, a minősítési rendszer és a tankerületek megszüntetésével rontanának a helyzeten, miközben bírálták a pedagógusok laptophoz juttatását, vagy visszaállítanák a korábbi tankönyvrendszert.

MSZP: gépjárműadó-mentesség kell az önkéntes tűzoltószervezeteknek!

Hiszékeny Dezső (MSZP) arról kérdezett, hogy biztosítják-e az önkéntes tűzoltószervezetek gépjárműadó-mentességét. Az önkéntes tűzoltók fontos munkát végeznek, eközben el kell jutniuk a segítségnyújtás helyszínére, viszont a gépjárműveiknek költségeik vannak – mondta. Hozzátette: az utóbbi években adóztatják a gépjárműveiket, de nem lehet tudatos, hogy önkéntes munkát adóztatnak.

Közölte: e szervezeteknek mentességet kellene kapniuk az adó alól, hiszen rosszul néz ki, hogy nyerészkednek rajtuk, miközben jelentős munkájukat végzik. Igazsásgossá kell tenni a helyzetet, és ez az adótétel aprópénz az államnak, de az önkéntes tűzoltóknak nagyon fontos – jelentette ki.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a kormány tiszteletreméltónak tartja a tűzoltószervezetek áldozatos és önzetlen munkáját, amellyel önkéntesen segítenek a bajbajutottakon.

Egyetért a képviselővel, hogy a gépjárműadótörvénynek is ki kell fejeznie ezt a megbecsülést és lehetőség szerint mentességet kell adni.

Úgy látja, a törvény alapján a képviselő felszólalásában csak félreértésről lehetett szó, mindössze megfelelően kell értelmezni a törvényt, és ezen nem változtat az sem, hogy ki szedi be ezt az adót.

Mi Hazánk: átláthatóvá kell tenni az állambiztonsági múltat!

Novák Előd (Mi Hazánk) az állambiztonsági múlt titkosításának feloldását, átláthatóvá tételét szorgalmazta. Még a történészek sem kutathatnak mindent, számukra sem nyilvános sok adatbázis az ügynökökről, pedig 33 évvel a rendszerváltás után már idejétmúlt a titkosítás – fogalmazott. Kiemelte: a kormánynak végre nyilvánossá kellene tennie a titkosított aktákat.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, már többször lefolytattak vitát ilyen témában az Országgyűlésben. Az alaptörvény szerint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a feladata a múlt vizsgálata, a kommunista rendszer valódi arcának, mindennapi működésének megismertetése – mutatott rá.

Kiemelte: a kommunista diktatúra és az állambiztonsági múlt megismerhető, ezt biztosítja az alaptörvény.

Párbeszéd: a bírósági végrehajtások aránytalanul sújtják a keveset keresőket

Berki Sándor (Párbeszéd) arról beszélt, hogy a bírósági végrehajtásokkal kapcsolatban egy komoly probléma, hogy a kiszolgáltatott emberek úgy élik meg a helyzetet, hogy ők áldozatok, mert ha szeretnék rendezni a tartozásukat, a rendszer nem segíti őket ebben. Az adósságrendezés számukra sokkal nehezebb, ugyanis a fizetés mellett a létfenntartást is meg kell oldaniuk – vélekedett. Úgy látja, a többség szeretné rendezni az adósságát, de a bírósági végrehajtás nem partner ebben, pedig figyelembe kellene venni a nehezebb élethelyzetet.

Répássy Róbert erre közölte: a végrehajtási eljárásra vonatkozó előírások kialakítása során fontos szempont volt a felek érdekei közötti egyensúly kialakítása, ehhez megfelelően kell mérlegelni a helyzetet. Az adósoknak a tartozások megfizetése nagy terhet jelent, ezért az ő szempontjaikat is figyelembe veszik, több lehetőséget kínálnak nekik, ha a fizetési hajlandóságuk fennáll, fizetési képességük viszont korlátozott – fogalmazott.

DK: Magyarország bajban van

Varju László (DK) azt mondta, hogy Magyarország bajban van, nőnek a családok, az önkormányzatok és a vállalkozások terhei.

A képviselő azt kérdezte, miért van szükség arra, hogy a kormány bevezesse a mostani “megszorítócsomagot”, miért emelik a telefonálás, az internet, a banki tranzakció, a gyógyszer és az utazások árát. Rekord költségvetési hiány, rekordméretű infláció, rekordgyenge forint, ez a kormányzat teljesítménye – jelentette ki Varju László.

A felszólalás ezen pontján az elnöklő Kövér László megvonta a szót a képviselőtől, mert Varju László “törvénytelen Orbán-kormányról” beszélt.

A házelnök magyarázatként közölte, korábban a DK frakcióvezetőjének már elmagyarázta, hogy nem minősíthetik törvénytelennek a kormányt. Kövér László hangsúlyozta, nem fogja megengedni, hogy kétségbe vonják az ország alkotmányos rendjét.

A Varju László felszólalására reagáló Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte, hogy a mostani válság idején Magyarország az egyik legnagyobb gazdasági növekedést érte el Európában. A baloldai kormányok válságkezelése alatt azonban csökkent a GDP, nőtt a munkanélküliek száma, a költségvetési hiány pedig az egyik legmagasabb volt Európában – jelentette ki az államtitkár.

A baloldal válságkezelése idején a GDP 82 százalékáig vitték fel az államadósság mértékét, ami újra 80 százalék alatt van, a jövő évi költségvetés tervei alapján pedig 75 százalék alá fog csökkenni – hangsúlyozta.

LMP: A kormány túl keveset költ az oktatásra

Kanász-Nagy Máté (LMP) arról beszélt, hogy az állam a legrosszabb munkáltató, ezt mutatja a közszféra helyzete. Pedig az oktatásnak és a pedagógusoknak kulcsszerepük van, hiszen ők foglalkoznak a gyermekek és az egész ország jövőjével – fogalmazott.

Közölte: kiemelt fontosságú, mennyit keresnek a pedagógusok, megbecsülést és támogatást kellene nekik adni, de a kormány az uniós átlaghoz képest évről évre kevesebbet költ az oktatásra, és úgy viselkedik a pedagógusokkal, ahogy egy kizsákmányoló nagyvállalat foglalkozik a munkásokkal: alacsony bérekért agyondolgoztatja őket, elveszi tőlük az érdekérvényesítés eszközeit, és gőggel viseltetik irántuk.

Legalább a rekordinflációt kompenzálni kellene számukra – tette hozzá.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt,

a pedagógusok mindig elismerést érdemelnek, anyagi és erkölcsi elismerést is, mert az ország jövője rajtuk is múlik.

Megjegyezte: az ellenzék mindig azt szorgalmazza, hogy minden feladatot szervezzenek ki az államtól, arra hivatkozva, hogy az állam a legrosszabb gazda.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Közölte: a képviselő szövetségesei annak idején csökkentették a pedagógusbéreket, elbocsátottak pedagógusokat, iskolákat zártak be. Ha a képviselő kevésnek tartja a pedagógusbér-emelést, nem azokkal kellene szövetkeznie, akik csökkentették a béreket – vélekedett.

Párbeszéd: Sereghajtó marad Magyarország

Mellár Tamás (Párbeszéd) szerint a kormány bejelentett egy megszorítócsomagot, amelynek nagy részét az állampolgárok fizetik majd meg, és a következő évre is megszorítások várhatók, amelyek összességében meghaladják majd a Bokros-csomag volumenét.

Úgy látja, ennek nem a válság és a háború oka, hanem az, hogy gazdaságélénkítő programot hajtott végre a kormány az elmúlt években, és volt egy választási költségvetés, amikor csaknem „helikopterrel szórta a pénzt” a kormány; most pedig nem tud többletforrásokat bevonni.

Közölte: sok múlik azon, mit szólnak mindehhez az emberek, de ha bele is egyeznek mindebbe, az majd sodródásnak lesz nevezhető fejlődés helyett, és biztosan nem lesz magyar felzárkózás az EU-ban, hanem sereghajtó marad Magyarország.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint

a kormány éveken át gazdaságfejlesztő lépéseket tett, támogatva a beruházásokat, megvédve a munkahelyeket és növelve a foglalkoztatottságot.

Kijelentette: a 2023-as költségvetés tervezete a béke és biztonság tervezete, a rezsicsökkentés megvédését és a honvédelem megerősítését célozza. Magyarország a legnehezebb időben is egyensúlyi költségvetést tud biztosítani, megvédi a családokat a mérhetetlen rezsiár-növekedéstől, ami Európában egyedülálló teljesítmény – mondta.

Hozzátette: a kormány felelős gazdaságpolitikát folytat és célja a családok megvédése.

Mi Hazánk: Ne zárjanak be postákat!

Szabadi István (Mi Hazánk) hangsúlyozta: a Magyar Posta mintha a mindenkori kormány mostohagyereke lenne, pedig egy ország működéséhez elengedhetetlen a jól működő postai szolgáltatás. Problémának nevezte, hogy – meglátása szerint – a Posta vezetésénél a profitorientált szemlélet van a középpontban, és a dolgozók egy jelentős része nagyon keveset keres, nincs megbecsülve.

Azt kérte a kormánytól, ne engedje, hogy a kistelepüléseken újra postákat zárjanak be, mert ez is hozzájárulhat egy település elnéptelenedéséhez.

Fónagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt, hogy

a Magyar Posta az elmúlt évtizedben sem vállalatként, hanem a magyar állami intézményrendszer egyik legfontosabb tagjaként működött, alapvető közszolgáltató.

A Magyar Postára sosem csak egy vállalatként, az ott dolgozókra sosem pusztán alkalmazottakként, hanem a magyar állami stabilitás egyik fontos elemeként tekintettek – jelentette ki.

Közölte: a Magyar Posta az elmúlt években alapvető változáson ment keresztül az informatikai rendszerek kiépülése és a tradicionális feladatok megváltozása miatt.

A kormány lehetőségeihez és erejéhez képest a postai dolgozók bérét igyekezett figyelemmel kísérni, és minden közszolgáltató vállalatnál az a szándék, hogy növeljék a jövedelmeket – mondta. Hozzátette: a posta, azaz az egyik legfontosabb állami intézmény dolgozóit megbecsülik, és azon lesznek, hogy a jövedelmüket fokozatosan növelni tudják.

A kormány által bejelentett extraprofitadóval kapcsolatban fogalmazták meg fenntartásaikat az ellenzéki képviselők kedden az Országgyűlésben napirend előtt.

MSZP: Az ország megélhetési katasztrófa felé sodródik

Tóth Bertalan (MSZP) szerint az ország a Fidesz vezetésével megélhetési katasztrófa felé sodródik. Beszélt arról is, hogy tavaly a száz leggazdagabb magyar vagyon 637 milliárd forinttal növekedett. Mi ez, ha nem extraprofit? – kérdezte.

Egyetértett azzal, hogy a bankokat, biztosítókat megadóztatják, hiányolta ugyanakkor, hogy az extraprofitadó nem vonatkozik a kaszinókra, az neres oligarchákra, az állami beruházások kivitelezőire és az autógyárakra.

Kezdeményezte, hogy a munkavállalók is részesedjenek a nagyvállalatok nyereségének egy részéből. Jelezte, a jövő évi költségvetéshez a létbiztonságot, a megélhetést segítő csomagot nyújtanak be.

Szóvá tette, hogy a miniszterelnök fizetése a tervek szerint kétmillió forinttal emelkedik, hogy igazodjon a házelnöki fizetéshez. Azt javasolta, hogy a pedagógusok, a szociális dolgozók fizetését is igazítsák ki.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára arra emlékeztetett, hogy az MSZP korábban kormányon, válság idején, még mélyebb válságba sodorta az országot, a bérek értéke akkor a nullával volt egyenlő, még az adót is megadóztatták, elvették a 13. havi nyugdíjat.

Szerinte Magyarország ma nagyon jó gazdasági pályán van, ezt még a koronavírus-járvány sem tudta megtörni, és a mostani kormány a válságkezelés alatt mindig arra figyelt, hogy ne csökkenjen az emberek jövedelme.

Fontosnak nevezte, hogy a kormány megvédje az eddigi intézkedéseket az idei és a jövő évi költségvetésben is; ezt a célt szolgálja a rezsivédelmi és a honvédelmi alap is, mert a legfontosabb a biztonság.

Fürjes Balázs: nem meglepő, hogy a Momentum a multikat védi

Fekete-Győr András (Momentum) történelmi mértékű megszorításnak és Orbán-csomagnak nevezte a közelmúltban bejelentett kormányzati intézkedéseket.

A képviselő vitatta azt, hogy csak a nagy cégekre vonatkozik az extraprofitadó, hiszen szerinte a cégek egyszerűen megemelik az árakat és a vásárlók fizetik ki a megemelt adókat. Kitért arra is, hogy több mint négyszázezer, a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) fizető vállalkozás izgul amiatt, hogyan adózik 2023-tól. Úgy fogalmazott, a kormány szerint az az extraprofit, ami nem a miniszterelnöké.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Momentum politikáját bírálta és három tanácsot is adott a pártnak „pro bono” alapon. Azt mondta,

a Momentum nem lesz sikeres, ha nem hallgatja meg a választóit és nem hajt végre korrekciót politikájában.

Azt javasolta, hogy legyenek bátrak a momentumosok, szabadítsák ki a pártjukat a „Gyurcsány-gyámság” alól.

Mondjanak nemet a nácikra, szakítsák meg a kapcsolatot a Jobbikkal – tette hozzá. Végül azt tanácsolta, fejezzék be a magyar érdekkel teljesen ellentétes háborús héjapolitikát, helyezzék politikájuk középpontjába Magyarország békéjét, biztonságát.

Az államtitkár azt mondta, nem lepődött meg azon, hogy a Momentum a multikat védi. Közölte, azt az örömöt biztosan nem fogják megadni a Momentumnak, hogy csökkentsék a családtámogatásokat, a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjemelést, az adóvisszatérítést.

Jobbik: A kormány 12 év alatt semmilyen érdemi intézkedést nem tett

Jakab Péter (Jobbik) egyszerre mesterinek és tragikusnak nevezte azt, amit a kormány 12 éve művel, mert szerinte a Fidesz-KDNP ezen időszak alatt semmilyen érdemi kormányzati intézkedést nem tett le az asztalra, mégis „önök lettek ennek az országnak az állampártja”.

Az ország legszegényebb településén, Csenyétén egy ember kivételével mindenki a kormánypártokra szavazott – mondta, hozzátéve, a településen 36 ezer forint a havi átlagjövedelem.

Szerinte a választáson hárommillió ember szavazott a szegénység és a félelem útjára, de tízmillió fogja megfizetni annak árát.

Azt mondta, olyan megszorítás vár erre az országra, mint még soha. Hozzátette: előbb utóbb a magyar embereknek elege lesz a szegénységből. Fizessenek a tolvajok! – zárta felszólalását.

A képviselő felszólalása alatt Novák Előd (Mi Hazánk) egy „Parizeus” feliratú táblát tett ki maga elé Jakab Péter mögött a padjára, a táblán a nyíl a jobbikos politikus felé mutatott.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

több kormányzati intézkedést emelt ki, például az egymillió új munkahelyet, a 3,6 százalékos munkanélküliségi rátát, a 15 százalékra csökkentett személyi jövedelemadót,

a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), a 13. havi nyugdíj visszaépítését, az ingyenes tankönyveket.

Elmondta, az Eurostat adatai szerint a szegények aránya egy évtized alatt 23,4 százalékról 8,3 százalékra, a mélyszegénységben élők száma pedig 400 ezerről 100 ezerre csökkent Magyarországon. A magyar emberek szorgalmának már nem akadálya a kormány, mint a Jobbik szövetségese, Gyurcsány Ferenc idején volt – hangoztatta.

Mentelmi ügyek

Az ülésen elhangzott: Akopjan Nikogosz örmény nemzetiségi szószóló ügyében választás rendje elleni bűntett, Szabó Tímea és Tordai Bence (mindketten Párbeszéd) ügyében rágalmazás ügyében folyó eljárással kapcsolatban a mentelmi bizottság benyújtotta javaslatot, ezekről szerdán dönt a parlament plénuma.

Az ülésen ismertették a köztársasági elnök államtitkárok kinevezéséről szóló átiratát, valamint azt a miniszterelnöki bejelentést, hogy Orbán Balázst a kormányfő politikai igazgatójává nevezték ki.

A parlament 132 támogató és 41 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül támogatta, hogy kivételes eljárásban tárgyaljon a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa következményeinek elhárításáról szóló előterjesztést.

A törvényhozás 132 igen, 38 nem szavazattal, négy tartózkodással megszavazta, hogy a honvédelemmel, gazdaságfejlesztéssel és kormányzati igazgatással kapcsolatos törvénycsomagot sürgősséggel, még ezen az ülésen tárgyalja meg.