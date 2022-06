Niedermüller Péter nem érti, miért kellene bocsánatot kérnie

Niedermüller Péter nem érti, mi a baj a Trianoni békeszerződéssel kapcsolatos megjegyzésével, ezért nem is érzi úgy, hogy bárkinek is bocsánatkéréssel tartozna. A nemzeti összetartozás napján a Demokratikus Koalíció politikusa kijelentette, „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon.” A politikus szerint kijelentése az ország rossz irányba haladására próbálta felhívni a figyelmet, de mindezek mellett nem érzi úgy, hogy „magyarnak lenni általában valami nagyon nehéz állapot lenne a környező országokban”.

A DK politikusa június 4-én közösségi oldalán közzétett, botrányt kavaró bejegyzése után a Népszavának adott interjúban úgy nyilatkozott, „ebben a pillanatban nem érzem, miért kellene bocsánatot kérnem”. Kapcsolódó tartalom Üzentek a határon túli magyarok Niedermüller Péternek A DK-s polgármester a nemzeti összetartozás napján úgy fogalmazott: „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon.” A külhoni magyarok körében is nagy felháborodást kiváltó megnyilatkozás Niedermüller Péter szerint senki ellen sem irányult, csupán „arra hívta fel a figyelmet, amit mindannyian tudunk, hogy Magyarország a lehető legrosszabb irányba megy, és a Trianon következtében más országokhoz került magyarok jobban élnek, mint az anyaországban.” Erzsébetváros DK-s polgármestere hozzátette, ugyan vannak elítélendő nacionalista támadások, de összességében nézve nem gondolja, hogy „magyarnak lenni általában valami nagyon nehéz állapot lenne a környező országokban”. Mint ismert az 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Végeredményben a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így a magyarság harmada került az új határokon túlra. Niedermüller Péter kijelentésére egyenlőre sem a Demokratikus Koalíció, sem a többi ellenzéki párt nem reagált. A Fidesz a DK-s politikus Trianon kapcsán megfogalmazott szavaira úgy reagált: Niedermüller Péter haladéktalanul távozzon a magyar közéletből, gyalázatos kijelentéséért pedig bocsánatkéréssel tartozik, egyúttal a többi ellenzéki pártot is felszólította, határolódjanak el a nemzeti önbecsülésünk ellen intézett durva támadástól.