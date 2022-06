Kerékpárosoknak nyílt szolgáltatópont a KÖKI-nél

Kerékpáros-szolgáltatópont, multifunkcionális B+R parkoló nyílt a KÖKI bevásárlóközpontnál – közölte a kispesti önkormányzat kedden.

Azt írták: a smart lock e-bike-töltőállomással felszerelt, éjjel-nappal kamerával megfigyelt bringapontra a biciklisek a KÖKI app segítségével juthatnak be. A biztonsági őrökkel védett tárolóban ingyenesen használható öltözőszekrények, kézmosók és szerelőállványok is vannak. A csomagtároló rekeszek egyedi biztonsági kóddal zárhatók. A tárolóban elhelyezett kerékpárokra díjtalan Hello bringás biztosítás jár.

A KÖKI zöldprogramjának fontos eleme a KÖKI bringapont, e mellett napelemparkot is terveznek, amely a teljes fogyasztás tíz százalékát képes fedezni – olvasható a közleményben.

A KÖKI buszterminál melletti bejáratánál lévő bringapontot június 3-án adták át.

A címlapfotó illusztráció.