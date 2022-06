Kalap, naptej, napszemüveg sem túlzás: Térképen mutatjuk hol lesz extrém az UV-sugárzás

Az UV-sugárzásra érdemes lesz odafigyelni – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Figyeljünk az UV-ra!

Kedden napközben veszélyes időjárási jelenség nem várható, azonban az UV-sugárzásra érdemes lesz odafigyelni. A magas napállásnak köszönhetően nagy területen a nagyon erős, de helyenként az extrém fokozatot is elérheti az UV-sugárzás szintje, fokozata.

Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, valamint kenjük bőrünket fényvédő krémmel. Napszemüveg, vállat takaró póló és szalmakalap viselete is javasolt.

Országos előrejelzés: kedd estig

A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, majd késő délutántól vastagabb felhők érkeznek fölénk. Akkor a nyugati országrészben, késő estétől már a középső megyékben is megnő a felhőszakadással kísért záporok, zivatarok esélye. A délkeleti szél időnként megélénkül, majd estétől a Nyugat-Dunántúlon északnyugatira fordul, és helyenként meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A hőmérséklet délután 26 és 32, késő este 17, 24 fok között várható.