Fülöp Attila: Egy bölcsőde elkészülte ünnep egy település életében

Minden város és község életében nagy ünnep az, ha egy bölcsőde elkészül, ami a családok, gyermekek ünnepe is - hangoztatta a Belügyminisztérium (BM)gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden Sajókazán, egy bölcsőde átadóján.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei háromezer lakosú településen 330 millió forintba került a létesítmény, amelyet Fülöp Attila BM-államtitkár és Rusznyák István (független) polgármester adott át.

Az államtitkár megjegyezte, hogy Sajókazán megvoltak a szociális alapszolgáltatások, van tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház is. Ez a létesítményhálózat bővült a most átadott bölcsődével.

Fülöp Attila beszámolt arról is, hogy az elmúlt években több mint kétszázharminc milliárd forintból 22 ezer új bölcsődei férőhely valósult meg. Hozzátette, ez a családok jövőjét, biztonságát is segíti. Mint mondta, a kormány mindent szeretne megtenni a jövőben is, hogy biztonságban tudja a családokat.

Kitért az államtitkár arra is, hogy az elmúlt időszakban vidéken rengeteg olyan fejlesztés indult el kormányzati, illetve uniós forrásból, amelynek egyetlen célja a vidéki Magyarország lakosságmegtartó erejének növelése volt. Ennek sikerét mutatja az is, hogy vidéken számos beruházás történt a közelmúltban.

A címlapfotón Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Petercsákné Fonó Andrea intézményvezető beszélgetnek az új bölcsőde átadását követően Sajókazán 2022. június 7-én. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei háromezer lakosú településen 330 millió forintból épült fel a bölcsőde. (Fotó: MTI/Vajda János)