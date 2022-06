Üzentek a határon túli magyarok Niedermüller Péternek

Jól jártak Trianonnal a külhoni magyarok – erről írt internetes bejegyzésében Niedermüller Péter. A DK-s polgármester a nemzeti összetartozás napján úgy fogalmazott: „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon.” Niedermüller Péter volt az a baloldali politikus is, aki korábban rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket. Mostani kijelentése miatt a Fidesz szerint a Gyurcsány-párt politikusának bocsánatot kell kérnie, és távoznia kell a közéletből – számolt be az M1 Híradója.