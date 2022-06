Németh Szilárd: Karácson, Gyurcsány és Márki-Zay arról beszéltek, hogy a rezsicsökkentés ostobaság

Meg kell védeni Budapestet a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásaitól – ezt Karácsony Gergely főpolgármester írta, miután a kormány terveiből kiderült, hogy a családok esetében megmarad a rezsicsökkentés, de az önkormányzatok és a cégek esetében nem. Németh Szilárd most arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely a kezdetek óta támadta a rezsicsökkentést, országgyűlési képviselőként pedig nem is szavazta meg azt. A kormánybiztos hangsúlyozta: a kormány továbbra is biztosítani fogja a magyar családok részére a rezsicsökkentést – számolt be az M1 Híradója.