Lecsapott a vihar: százszor riasztották a tűzoltókat, de újabb figyelmeztetést adott ki az OMSZ

Tetőcserepek és tartólécek hevernek egy családi ház udvarán, Körmenden. A vihar ugyanis szombat éjszaka megbontotta az épület tetejét. A kertben a fák sem maradtak sértetlenek, leszakadt ágak lepték el az udvart. A tűzoltók fóliával takarták le a tetőt, hogy az újabb csapadék ne tegye tönkre a lakást.

„Most itt vagyunk Körmenden, ahol a hátam mögött látható ház a tetőszerkezetét bontotta meg a vihar. Itt dolgoztak a szakemberek, fóliázás történt, hogy ne ázzon be a ház. Egyébként pedig fákat döntött ki a vihar és ágakat tördelt le. Néhány esetben áramkimaradás is történt, mert villanyvezetékekre dőltek a fák, úgyhogy ilyen esetekről is beszámoltak a katasztrófavédők” – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Veszprém megyében is viharral kezdődött a nyár első hétvégéje. Gyulafirátóton nagy mennyiségű csapadék hullott. Az utak melletti füves területet ellepte a sár, de több ház udvarát és pincéket is elöntött a víz. Megteltek a vízelvezető árkok is. A helyiek talicskával próbálták eltakarítani a hordalékot.

„Az utat felbontotta, kerítéseket, kerteket elöntötte. Itt az iskolánál teli a pince, ott fönn is színültig a pincék, a csatorna nem bírta nyelni, visszafelé jött a víz” – mondta mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Somogy megyében is mozgalmas éjszakájuk volt a tűzoltóknak. Itt főként leszakadt faágakhoz riasztották őket. Kaposváron néhány utca szinte járhatatlanná vált, és több ház udvarára is hatalmas, több méteres ágak dőltek. Az eltakarítás még vasárnap délelőtt is tartott. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoztak.

Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembere elmondta: „Pünkösd vasárnapra virradó éjjel főként a somogyi megyeszékhelyet érintette a viharkár. Számtalan esetben épületekre, épületek oldalának dőlt fák eltávolításához kérték a tűzoltóink segítségét. Illetve útra, valamint vezetékekre dőlt faágak, leszakadt faágak eltávolításához vonultak” – mondta.

Országszerte csaknem száz esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. A nagy mennyiségű csapadék, és a viharos szél is károkat okozott.

Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője elmondta: „A legtöbb beavatkozás Vas megyében volt, de Somogy illetve Veszprém megyékben is a szokásosnál több munkát adott a tűzoltóknak a viharos időjárás. Jellemzően a káresemények, ahova riasztották őket, letört ágak, kidőlt fák. Kerítésre, épületekre dőltek. De maga a viharos szél is okozott az épületekben nagyobb károkat” – mondta.

Vasárnap délutántól a Dunántúlon is nagyobb mennyiségű csapadékra kell számítani. Több helyen felhőszakadás és jégeső is várható. Emiatt az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.