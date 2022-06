Még mindig fegyvert szállítana Ukrajnának a Momentum frakcióvezetője. Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke a Klubrádióban arról beszélt: tisztességesebb lett volna, ha fegyverekkel segítjük az ukránokat. Sőt, szerinte a kárpátaljai magyarokon is segített volna a kormány, ha fegyvereket küld az ukrán kormánynak. Fekete-Győr András már februárban is a fegyver-szállítások megindítása mellett állt ki.

Fegyvert szállítana Ukrajnának Fekete-Győr András

Fekete-Győr András, a Momentum frakcióvezetője továbbra is fegyvereket küldene Ukrajnába, vagyis a véleménye nem változott február óta – ezt írta az Origo. A portál szerint mindezt a baloldali politikus nyilatkozata támasztja alá, amely a Klubrádióban hangzott el. Fekete-Győr András szerint tisztességesebb lett volna, ha fegyverekkel segítjük az ukránokat – olvasható az origón.

A cikkben azt is írják: a Momentum volt elnöke a rádióinterjúban arról is beszélt, hogy szerinte a kárpátaljai magyarokon is segített volna a magyar kormány, ha fegyvereket küldenek az ukrán kormánynak. Kijelentette: „Kárpátalján élt – sajnos már múlt időben lehet mondani – körülbelül 160 ezer magyar honfitársunk, és én sajnálom azt, hogy az ő életminőségükön, az ő létbiztonságukon Magyarország nem segített azzal, hogy az ukrán védekezést vagy a kormányt segítette volna.”

A Klubrádió adásában a műsorvezető egyébként azt is megkérdezte Fekete-Győr Andrástól, hogy „Mi lett volna jó ellenzéki üzenet a választók felé?” – Amit a Fidesz mondott – válaszolta a Momentum korábbi elnöke – áll az Orgió cikkében. Magyarán: Fekete-Győr továbbra is fegyvert szállítana, csak most már előtte letagadná – zárja cikkét a szerző.

Fekete-Győr András az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt is már szorgalmazta, hogy Magyarország szállítson fegyvereket Ukrajnának: „A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentés-politikára van szükség” – írta február elsején a Magyar Hangban megjelent publicisztikájában. Fekete-Győr András úgy fogalmazott: A szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.

Egy hónapra rá, márciusban párttársa, Cseh Katalin is a fegyverszállítások mellett kampányolt: „Egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút.”

A baloldal választási kampányában többször is felbukkant, hogy szerintük fegyvert kellene szállítani Ukarjnának. Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is beszélt arról, hogy Magyarországnak állást kell foglalnia Ukrajna mellett, és volt olyan interjú is, amiben a katonai segítségnyújtást sem zárta ki. Gulyás Mártonnak arra a kérdésére, hogy „Akár katonait is?”, Márki-Zay péter azt válaszolta: „Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

A választás után a 48 perc című műsorban viszont már arról beszélt: vereségük egyik oka szerinte az volt, hogy folyamatosan cáfolniuk kellett, a baloldal fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába: „…lehetetlen volt az üzeneteinket eljuttatni, cáfolni azokat a hazugságokat, hogy mi katonákat küldtünk volna Ukrajnába…”

A stúdióbeszélgetést követően azonban 24 óra sem telt el, és Tordai Bence máris rácáfolt a hódmezővásárhelyi polgármester állításaira. A párbeszédes politikus a katinyi mártírok emlékművénél tett látogatása apropóján ugyanis arról értekezett közösségi oldalán, hogy a béke, a biztonság és az igazság érdekében azonnal fegyvert kell szállítana Ukrajnába. Szó szerint a következőket írta: „…itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat…”

A magyar kormány álláspontja a fegyveres konfliktus kirobbanása óta változatlan: Magyarország ragaszkodik ahhoz a döntéshez, hogy nem szállít fegyvereket Ukrajnába, területén nem enged át fegyvereket.

Az pedig, hogy a baloldal fegyvereket szállítana, a kormány véleménye szerint elfogadhatatlan, ellentétes Magyarország és a magyar emberek érdekeivel.